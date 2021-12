ABIC Thanh Hóa chi trả 166 triệu đồng bảo an tín dụng

Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC Thanh Hoá) phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh huyện Yên Định (Agribank Yên Định) chi trả quyền lợi Bảo hiểm Bảo an tín dụng cho các khách hàng tại huyện yên Định.

Theo đó, hai gia đình ông Lê Văn Diện và Vũ Xuân Bùi là khách hàng vay vốn tại Agribank Chi nhánh huyện Yên Định, có tham gia bảo hiểm Bảo an tín dụng. Tuy nhiên, ông Diện và ông Bùi không may bị bệnh và qua đời. ABIC Thanh Hóa đã nhanh chóng hoàn thiện thủ tục chi trả bảo hiểm bảo an tín dụng cho hai gia đình khách hàng trên với số tiền 166 triệu đồng. Đồng thời, thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình khách hàng.

Được biết, Bảo hiểm ABIC là đơn vị thành viên của Agribank Việt Nam. Khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người vay vốn và ảnh hưởng đến khả năng trả nợ ngân hàng, ABIC thay mặt người vay vốn trả cho Agribank số tiền tương ứng với dư nợ được bảo hiểm; số tiền còn lại (nếu có) sẽ được chuyển cho người được bảo hiểm hoặc người thụ hưởng hợp pháp.

Việc khách hàng vay vốn tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng khi có phát sinh rủi ro, ABIC tổ chức thăm hỏi, thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm như đã cam kết với khách hàng. Qua đó giúp khách hàng bớt đi phần khó khăn về vật chất, đồng thời động viên về tinh thần đối với gia đình khách hàng không may gặp rủi ro.

Trong năm 2021, ABIC Thanh Hóa đã thực hiện chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hàng trăm khách hàng tham gia bảo hiểm bảo an tín dụng với số tiền hàng chục tỷ đồng.

Khánh Phương