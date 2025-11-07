Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

Sáng 7/11, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi và tuyên dương điển hình tiên tiến, giai đoạn 2020-2025.

Các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Quốc Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu dự hội nghị.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đơn vị có chương trình phối hợp với Hội Nông dân; lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ và 97 hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2020-2025.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ , Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nguyễn Quốc Tiến khẳng định: Đây là sự kiện quan trọng của tổ chức Hội và giai cấp nông dân tỉnh Thanh Hóa, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tôn vinh những đóng góp to lớn của giai cấp nông dân đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường 5 năm đầy nỗ lực và sáng tạo, đánh giá những kết quả nổi bật, những chuyển biến tích cực trong phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi; biểu dương, tôn vinh nông dân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, những “bông hoa đẹp” trong “vườn hoa” người tốt, việc tốt của tỉnh.

Đồng thời là dịp để xác định quyết tâm mới, khí thế mới, mục tiêu và giải pháp mới nhằm tiếp tục đưa phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi ngày càng phát triển mạnh mẽ, bền vững hơn trong giai đoạn 2025-2030.

Những năm qua, phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững trở thành phong trào cách mạng thời kỳ đổi mới của giai cấp nông dân. Đến năm 2025, toàn tỉnh Thanh Hóa có 29.289 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; trong đó, có 125 hộ đạt cấp trung ương; 1.327 hộ đạt cấp tỉnh, 27.837 hộ cấp xã và đã có 105 hộ SXKD giỏi vươn lên thành lập doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nông thôn.

Ngoài ra, đã thành lập được 554 tổ hợp tác, 132 HTX, 152 chi hội nông dân nghề nghiệp, 1.107 tổ hội nông dân nghề nghiệp - những mắt xích quan trọng của liên kết hợp tác SXKD theo chuỗi giá trị, phát triển hình thức kinh tế tập thể.

Các cấp Hội đã vận động hội viên, nông dân giúp đỡ về vốn, lương thực, thực phẩm, hàng hóa, cây, con giống trị giá hơn 186 tỷ đồng và hơn 239 nghìn ngày công lao động cho hơn 40.270 lượt hộ nông dân; tạo việc làm tại chỗ cho gần 1,2 triệu lượt lao động; hỗ trợ hơn 89 nghìn hộ nông dân thoát nghèo.

Kinh tế phát triển, bà con tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. 5 năm qua, nông dân trong tỉnh đã đóng góp 1.219 tỷ đồng, hiến 713.831 m2 đất, gần 1,4 triệu ngày công để xây dựng và kiến thiết quê hương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cống hiến của giai cấp nông dân và hoạt động của Hội Nông dân các cấp tỉnh Thanh Hóa những năm qua; chúc mừng 97 hội viên nông dân tiêu biểu xuất sắc được biểu dương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Nông dân Việt Nam nói chung, nông dân Thanh Hóa nói riêng vốn có truyền thống yêu nước và cách mạng, đã có những đóng góp rất lớn trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc ta, của tỉnh ta; ngày nay đang tiếp tục phát huy vai trò, vị trí quan trọng trong sự nghiệp đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng nông thôn mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh và các đại biểu tham quan gian hàng hội viên nông dân trưng bày tại khu vực tổ chức hội nghị.

Để tiếp tục duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp Hội Nông dân trong tỉnh bám sát và triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong tình hình mới.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh làm “trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới”.

Tăng cường hỗ trợ nông dân thông qua các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý; hỗ trợ vốn, dạy nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, góp phần khẳng định thương hiệu nông sản địa phương..., giúp hội viên nông dân vững tin hơn trong quá trình hội nhập và phát triển.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các hộ nông dân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân SXKD giỏi, giai đoạn 2020-2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu các cấp Hội Nông dân tranh những thủ lợi thế của tỉnh, tập trung chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đề nghị các nông dân SXKD giỏi được biểu dương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu hơn nữa để trở thành hạt nhân trong phong trào thi đua yêu nước; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, giúp đỡ các hộ nông dân nghèo cùng vươn lên làm giàu bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các hộ nông dân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân SXKD giỏi, giai đoạn 2020-2025.

Nhân dịp này, 64 hộ nông dân được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; 33 hộ nông dân được trao tặng Bằng khen của Hội Nông dân tỉnh vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân SXKD giỏi, giai đoạn 2020-2025.

Phan Nga