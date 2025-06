Đổi mới giáo dục pháp luật trong trường học

Những năm qua, lực lượng công an các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã chủ động phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho cán bộ, giáo viên và học sinh. Qua đó, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống, ngăn ngừa những hành vi lệch chuẩn, phòng ngừa tệ nạn xã hội trong học đường và xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Công an xã Sơn Thủy (Quan Sơn) tuyên truyền, PBGDPL tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sơn Thủy.

Để trang bị kiến thức pháp luật cơ bản và kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, xử lý tình huống liên quan đến pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, Công an xã Sơn Thủy (Quan Sơn) thường xuyên phối hợp với các trường học tổ chức tuyên truyền PBGDPL đến các thầy, cô giáo và các em học sinh. Từ năm 2024 đến nay, công an xã đã phối hợp tuyên truyền 6 buổi tại Trường Tiểu học Sơn Thủy và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sơn Thủy.

Thầy Phạm Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sơn Thủy, cho biết: Trường hiện có 258 học sinh, trong đó đa số là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức rõ vai trò của giáo dục pháp luật trong việc hình thành ý thức, nhân cách cho học sinh, nhà trường đã phối hợp với Công an xã Sơn Thủy tuyên truyền, PBGDPL qua các buổi nói chuyện chuyên đề. Ngoài ra, nhà trường còn lồng ghép, tích hợp nội dung giáo dục pháp luật, đạo đức vào các môn học ngữ văn, lịch sử, giáo dục công dân. Các tiết sinh hoạt dưới cờ và hoạt động ngoại khóa cũng là dịp để giáo viên, học sinh cùng nhau thảo luận về các vấn đề pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, bạo lực học đường, bảo vệ môi trường...

Để công tác tuyên truyền, PBGDPL có trọng tâm, trọng điểm, hằng năm nhà trường tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng các đợt cao điểm như: “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Pháp luật Việt Nam”; các hội thi tìm hiểu pháp luật, vẽ tranh tuyên truyền phòng chống tệ nạn xã hội... Những hoạt động này không chỉ mang tính giáo dục mà còn tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy ý thức tự giác tìm hiểu pháp luật trong học sinh. Nhà trường còn tổ chức cho học sinh ký cam kết thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của trường học; nói không với ma túy, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội. Các bản cam kết được lưu giữ và kiểm tra định kỳ như một lời nhắc nhở học sinh luôn có trách nhiệm với hành vi của bản thân.

Theo thầy Thành, công tác giáo dục pháp luật tại trường đã mang lại hiệu quả tích cực. Nhận thức và hành vi của học sinh có sự chuyển biến rõ rệt, tình trạng vi phạm nội quy và bạo lực học đường giảm đáng kể. Học sinh trở nên mạnh dạn hơn khi trình bày quan điểm, biết phân biệt đúng, sai và thể hiện thái độ tôn trọng pháp luật trong học tập và đời sống. Nhà trường đang xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện để học sinh phát triển toàn diện về tri thức và đạo đức.

Thị trấn Nông Cống là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của huyện Nông Cống, bên cạnh thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội cũng tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Nhận thức tầm quan trọng của việc giáo dục pháp luật từ sớm, Công an thị trấn đã phối hợp với Trường THCS thị trấn Nông Cống, Trường THPT Nông Cống 1 và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật như các buổi nói chuyện trực tiếp với học sinh, tổ chức cho học sinh ký cam kết không vi phạm pháp luật, chiếu video giáo dục và hướng dẫn học sinh thực hành các tình huống xử lý. Các buổi tuyên truyền tập trung vào việc cung cấp kiến thức cơ bản về Luật An ninh mạng, giới thiệu các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, phổ biến Luật Giao thông đường bộ, giáo dục phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường cũng như nâng cao ý thức phòng ngừa tình trạng bắt cóc trẻ em và xâm hại tình dục...

Sau khi được tuyên truyền, giáo viên, học sinh và phụ huynh đã nâng cao nhận thức về các thủ đoạn tội phạm, đặc biệt là lừa đảo trực tuyến và bạo lực học đường. Học sinh chủ động nâng cao cảnh giác, phòng ngừa tệ nạn xã hội và giảm thiểu vi phạm pháp luật ở lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Bài và ảnh: Mai Phương