Thực hư nội dung phản ánh sai phạm trong công tác tuyển sinh lớp 6 Trường phổ thông DTNT THCS Thường Xuân

Ngay sau khi nhận được đơn kêu cứu của công dân xã Xuân Lẹ phản ánh về những bất cập, khuất tất trong công tác tuyển sinh lớp 6 Trường phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) THCS Thường Xuân, UBND huyện Thường Xuân đã vào cuộc xác minh và kết luận nội dung phản ánh của công dân là không đúng sự thật.

Trường Tiểu học Xuân Lẹ, huyện Thường Xuân.

Trung tuần tháng 7-2023, UBND huyện Thường Xuân nhận được đơn kêu cứu ký tên công dân Vi Văn Thành, xã Xuân Lẹ phản ánh về một trường hợp con gái ông có đầy đủ thủ tục hồ sơ pháp lý và đủ điều kiện, tiêu chuẩn để vào lớp 6 Trường phổ thông DTNT THCS Thường Xuân nhưng không hiểu vì lý do gì lại không được tiếp nhận hồ sơ dự tuyển. Cụ thể, trường hợp được nhắc đến trong đơn là của học sinh V.B.Y, sinh năm 2012, học sinh Trường Tiểu học Xuân Lẹ. Trong đơn, công dân đề nghị các cơ quan liên quan xem xét hồ sơ pháp lý của con ông để cháu được hưởng quyền lợi công bằng như các học sinh khác.

Sau khi nhận được đơn, UBND huyện Thường Xuân đã thành lập đoàn tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định nội dung trên là không chính xác.

Cụ thể, UBND huyện đã giao cho phòng Tư pháp, phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chủ trì, tiến hành xác minh nội dung nêu trong đơn của công dân. Báo cáo của đoàn kiểm tra kết luận: “Cháu V.B.Y. không phải là con đẻ của ông Vi Văn Thành và cũng không có hồ sơ nhận con nuôi. Do đó không có căn cứ để xác định hộ khẩu thường trú của cháu V.B.Y tại thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ”.

Báo cáo kết quả kiểm tra cũng thể hiện: Qua kiểm tra hồ sơ học sinh V.B.Y. tại Trường Tiểu học Xuân Lẹ gồm có giấy khai sinh bản sao, giấy hoàn thành chương trình mầm non của Trường mầm non thị trấn Thường Xuân; Học bạ tiểu học thể hiện có 4 năm và một học kỳ lớp 5 học tại Trường tiểu học Ngọc Phụng 1; đã chuyển trường đến Trường tiểu học Xuân Lẹ từ ngày 6-2-2023 và học học kỳ 2 lớp 5 tại đây.

Qua kiểm tra hồ sơ hộ tịch, hộ khẩu lưu tại UBND xã và Công an xã Xuân Lẹ cho thấy, sổ hộ khẩu do ông Vi Văn Thành làm chủ hộ có 4 người con, trong đó con gái tên V.B.Y, sinh năm 2012, quan hệ với chủ hộ là con đẻ; Giấy khai sinh của cháu Y. ký năm 2016 nhưng không có hồ sơ khai sinh, không có tên trong sổ hộ tịch tại địa phương. Trong hồ sơ nhân khẩu của Công an xã Xuân Lẹ có tờ khai nhân khẩu của cháu Y., nhưng quan hệ với chủ hộ là con nuôi. Tại UBND xã Xuân Lẹ không có hồ sơ nhận con nuôi.

Làm việc tại thôn Liên Sơn và gia đình ông Vi Văn Thành, ông Vi Văn Khuyến, Trưởng thôn Liên Sơn khẳng định: Gia đình ông Vi Văn Thành chỉ có 3 người con đẻ, cháu V.B.Y không phải là con đẻ của ông Thành. Ông Vi Văn Thành cũng xác nhận, cháu Y. không phải con đẻ của vợ chồng ông mà do một người khác nhờ ông nhận cháu là con đẻ, đứng tên khai sinh cho cháu và đưa vào hộ khẩu của gia đình. Thực tế, cháu Y. không sinh sống tại gia đình ông ở thôn Liên Sơn, xã Xuân Lẹ. Về đơn kêu cứu, ông Thành khẳng định ông không phải là người viết đơn và không biết rõ nội dung trong đơn mà có người nhờ ông ký vào đơn để làm hồ sơ cho cháu Y. đi học.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân Cầm Bá Đứng cho biết: “Nội dung phản ánh trong đơn của công dân không hề đúng sự thật. Quá trình kiểm tra, xác minh, đã phát hiện thêm một số vấn đề khuất tất xung quanh việc khai sinh cho trường hợp học sinh nêu trên. Huyện đang giao cho các phòng, ngành chức năng tiếp tục kiểm tra, làm rõ các nội dung liên quan”.

Đối với công tác tuyển sinh học sinh lớp 6 Trường phổ thông DTNT THCS Thường Xuân, ông Lâm Anh Tuấn, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Thường Xuân, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh, khẳng định: “Công tác tuyển sinh vào lớp 6 Trường phổ thông DTNT THCS Thường Xuân năm học 2023-2024 được thực hiện đúng quy chế, chính xác, công bằng và khách quan”.

Ông Tuấn cho biết, căn cứ vào Quyết định số 1484/QĐ-UBND ngày 5-5-2023 của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 phổ thông DTNT THCS năm học 2023 - 2024 trên địa bàn tỉnh; công văn hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT, UBND huyện Thường Xuân đã ban hành quyết định phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh và tỷ lệ tuyển sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn và các địa bàn khác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. UBND huyện đã ban hành kế hoạch tuyển sinh, quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 Trường phổ thông DTNT THCS năm học 2023- 2024.

Theo kế hoạch, chỉ tiêu tuyển mới 60 học sinh thuộc địa bàn tuyển sinh. Đối tượng tuyển sinh được quy định cụ thể gồm: Học sinh là người dân tộc thiểu số (DTTS) mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã khu vực III và thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi, xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào DTTS và miền núi theo quy định của cấp có thẩm quyền. Học sinh là người dân tộc Kinh mà bản thân và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú từ 36 tháng liên tục trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ tuyển sinh tại các xã, thôn, đặc biệt khó khăn (tuyển không quá 10% chỉ tiêu được giao).

“Sau khi ban hành kế hoạch tuyển sinh và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, đã có 141 học sinh tham gia dự tuyển. Hội đồng tuyển sinh đã tiến hành kiểm tra, rà soát, đối chiếu thông tin trong hồ sơ dự tuyển và tổ chức xét tuyển vào ngày 17-7-2023. Kết quả, có 60 học sinh được công nhận trúng tuyển vào lớp 6 Trường phổ thông DTNT THCS Thường Xuân, trong đó có 31 em thường trú tại thôn, xã khu vực III; 29 em thường trú tại thôn, xã khu vực II và khu vực I”, ông Tuấn cho biết thêm.

Nhóm PV Bạn đọc – Tư liệu