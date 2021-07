Ngăn chặn tình trạng thả diều gây mất an toàn lưới điện

17 giờ 25 phút, ngày 28-5-2021, tại các địa phương như: thị trấn Tân Phong, xã Quảng Ninh, Quảng Lĩnh, Quảng Bình (huyện Quảng Xương), phường Quảng Thịnh (TP Thanh Hóa)... xảy ra mất điện. Ngay sau khi xảy ra sự cố, Điện lực Quảng Xương đã phải huy động 3 nhóm công tác đi rà soát, kiểm tra nguyên nhân và phát hiện trên lộ đường dây 375 E9.27, diều và dây diều vướng vào đường dây trung thế. Đơn vị đã phải tạm dừng lưới điện để tháo diều và dây diều vướng trên đường dây điện và đóng điện trở lại lúc 18 giờ 31 phút cùng ngày.

Công nhân Điện lực Quảng Xương tháo gỡ dây diều vướng vào lưới điện khu vực thị trấn Tân Phong (Quảng Xương). Ảnh: Điện lực Quảng Xương cung cấp.

18 giờ 48 phút, ngày 22-6-2021, sự cố mất điện xảy ra tại các xã Quảng Trường, Quảng Văn, Quảng Ngọc, Quảng Đức, Quảng Ninh, Quảng Hợp... Trong điều kiện trời tối, Điện lực Quảng Xương đã phải huy động lực lượng cán bộ, công nhân đi rà soát, tìm kiếm điểm xảy ra sự cố và phát hiện tại khoảng cột 1-2 nhánh rẽ Quảng Trường thuộc lộ 477 E9.29, Trạm 110 Quảng Xương, dây diều vướng vào đường dây. Sau khi gỡ xong diều trên khoảng dây trên, đến 21 giờ 49 phút điện mới được đóng trở lại.

Điện lực Quảng Xương là đơn vị được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống lưới điện ở phạm vi rộng, phục vụ cấp điện cho hơn 76.000 khách hàng thuộc 25 xã, thị trấn của huyện Quảng Xương, 7 phường, xã thuộc TP Thanh Hóa và 4 phường thuộc TP Sầm Sơn. Theo thông tin từ đơn vị này, từ tháng 4 đến tháng 6-2021, trên địa bàn đơn vị quản lý liên tiếp xảy ra các sự cố lưới điện trung áp mà nguyên nhân do diều vướng vào đường dây, làm mất điện trên diện rộng. Các khu vực thường xảy ra sự cố như: Khu vực thị trấn Tân Phong, các xã Quảng Nham, Quảng Lĩnh, Quảng Lưu (huyện Quảng Xương); các phường Quảng Thịnh, Quảng Thành, Quảng Tâm, Quảng Cát, Quảng Đông, Quảng Phú, Đông Hải (TP Thanh Hóa); gây ảnh hưởng đến các lộ đường dây 375, 373, 371 E9.27 Trạm 110 Tây TP Thanh Hóa; lộ 47.E9.9 Trạm 110 TP Thanh Hóa; lộ 475, 473, 471, 479, 477 E9.29 Trạm 110 Quảng Xương. Các sự số điện do thả diều thường xảy ra vào chiều tối, gây mất điện trên diện rộng, có sự cố thời gian mất điện kéo dài, gây nên những bức xúc cho khách hàng sử dụng điện, nhất là trong những ngày thời tiết nắng nóng. Cán bộ, công nhân viên của đơn vị mất nhiều thời gian và công sức trong quá trình rà soát, kiểm tra, xử lý sự cố điện.

Để khắc phục tình trạng này, không để xảy ra mất an toàn điện trong dân, Điện lực Quảng Xương đã có nhiều văn bản gửi đến chính quyền các địa phương liên quan đề nghị phối hợp thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động hướng dẫn đến người dân trên địa bàn không thả diều, vật bay, bắn pháo có dây kim tuyến, xây dựng, cơi nới công trình nhà ở, trồng cây cao gần hành lang lưới điện cao áp. Đặc biệt, nghiêm cấm thả diều gần các khu vực ảnh hưởng đến lưới điện...

Không chỉ ở huyện Quảng Xương, ở huyện Thọ Xuân, chỉ tính riêng những ngày đầu tháng 5 và đầu tháng 6-2021, trên địa bàn huyện đã xảy ra trên 10 vụ thả diều gây ra sự cố lưới điện, làm gián đoạn việc cung cấp điện, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của người dân. Khu vực người dân thường thả diều tập trung ở các xã có đê, các khu vực có cánh đồng rộng... Qua kiểm tra định kỳ đường dây, Điện lực Thọ Xuân đã phát hiện thấy có nhiều vị trí bị diều và dây diều mắc trên đường dây cao thế, nguy cơ gây sự cố cho lưới điện bất cứ lúc nào.

Theo đánh giá của Phòng an toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa, thời tiết nắng nóng kéo dài, đồng thời học sinh các cấp đang trong thời gian nghỉ hè, nguy cơ xảy ra tai nạn và sự cố lưới điện do người dân thả diều gần lưới điện cao áp tiếp tục tăng cao. Công ty Điện lực Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương, các lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục người dân nâng cao ý thức bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, cấm thả diều gần đường dây điện cao thế. Đồng thời, lập biên bản và đề nghị chính quyền địa phương ra quyết định xử phạt đối với những trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn lưới điện.

Tại khoản 3, Điều 4, Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26-2-2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện. Nếu việc thả diều để xảy ra sự cố lưới điện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17-10-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Theo đó, hành vi thả diều hoặc bất kỳ vật gì gây sự cố lưới điện sẽ bị xử phạt từ 1 triệu đến 5 triệu đồng...

Trước tình trạng thả diều gây ảnh hưởng đến sự cố lưới điện ở một số địa phương trong những ngày vừa qua, người dân khi thả diều cần rất thận trọng, người lớn cần quan tâm nhắc nhở con em mình không thả diều gần đường điện, trạm biến áp, điều đó không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn hiểm họa khôn lường. Chính quyền các địa phương cần tuyên truyền rộng rãi trên hệ thống phát thanh xã, phường để ngăn chặn triệt để hiện tượng người dân chơi thả diều gần khu vực lưới điện nguy cơ gây sự cố, vận động người dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Việt Hương