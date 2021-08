Huyện Vĩnh Lộc: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên Quốc lộ 217

Tuyến đường Quốc lộ 217 đi qua địa bàn xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hùng và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc vốn đã chật hẹp, quả tải lại còn đang trong giai đoạn thi công làm mương tiêu thoát nước, mở rộng lòng đường vì vậy tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT).

Dựa án mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 217 từ km 12+00 đến km 17+05 đoạn qua xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hùng và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc dài hơn 5,5 km đang được các nhà thầu khẩn trương thi công, mở rộng, nâng cấp nhằm bảo đảm tiến độ đã cam kết. Tuy nhiên trong thời gian qua đã xảy ra một số vụ va chạm giao thông và gây ùún tắc giao thông cục bộ, đặc biệt đoạn qua xã Minh Tân.

Ông Nguyễn Kỳ Hanh - Thôn Bồng Trung 1, xã Minh Tân, cho biết: Vào giờ cao điểm, lưu lượng xe qua lại nhiều, đặc biệt khi tuyến đường cao tốc Bắc Nam chạy qua địa bàn xã Vĩnh An huyện Vĩnh Lộc đang được thi công, xe tải vận chuyển nguyên vật liệu chạy liên tục suốt ngày, đêm; trong khi đó công trình đang thi công nên người và xe máy buộc phải lấn ra làn đường dành cho ô tô nên rất nguy hiểm.

Xây dựng hệ thống mương tiêu thoát nước, mở rộng lòng đường Quốc lộ 217 thuộc địa bàn xã Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hùng và xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc là cần thiết. Song, việc thi công phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, có biện pháp tổ chức phân làn giao thông hơp lý để việc thi công được đảm bảo an toàn, khắc phục kịp thời những vấn đề bất cập, tránh tình trạng phương tiện lưu thông lộn xộn gây mất an toàn cho người tham gia giao thông khi qua lại trên tuyến đường này.

Trịnh Thu