Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực vinh dự nhận chức danh Giáo sư do Viện Đại học Kỷ lục Thế giới trao tặng

Vào lúc 9h00’, ngày 12/11/2021 giờ Anh quốc (tức 16h00" theo giờ Việt Nam), Hội đồng xét duyệt chức danh Giáo sư Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (World Records University – WRU) đã chính thức thông qua hồ sơ và công nhận TS. Nguyễn Văn Đệ - Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực đủ tiêu chuẩn đạt chức danh Giáo sư.

Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ là người thứ 2 của Việt Nam bước lên bục danh dự nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới.

Như vậy, sau gần 18 năm thành lập, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã tìm được người thứ 2 của Việt Nam vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt của Hội đồng xét duyệt chức danh Giáo sư để xứng đáng bước lên bục danh dự nhận chức danh Giáo sư của Viện Đại học Kỷ lục Thế giới.

Viện Đại học Kỷ lục Thế giới (WRU) không phải là trường đại học hàn lâm bình thường nhằm đào tạo sinh viên, các nghiên cứu sinh về các lĩnh vực khác nhau, có phân khoa đào tạo như trên thế giới hiện nay mà hoạt động theo mô hình đặc thù tinh gọn như một Viện tư liệu và nghiên cứu tổng hợp về những giá trị sáng tạo và nội dung kỷ lục của cộng đồng kỷ lục gia trên thế giới, hoạt động ngoài hệ thống hàn lâm, chuyên tìm kiếm giá trị các kỷ lục, lưu giữ các chất xám, vinh danh các kỷ lục gia có đóng góp tích cực cho cộng đồng xã hội, quảng bá tất cả các giá trị nội dung về kỷ lục trên toàn thế giới.

WRU được lập ra nhằm tìm kiếm, giới thiệu quảng bá các kỷ lục mang tính sáng tạo, có giá trị nội dung về các tác phẩm, các sự kiện và công trình của kỷ lục gia đem lại giá trị phục vụ cộng đồng xã hội. Đối với một kỷ lục gia sự vĩ đại không đến từ những danh hiệu, có thể họ không được học hành đào tạo từ trường lớp mà được học từ những bài học trong cuộc sống, từ sự trải nghiệm của cá nhân có khi mất gần cả cuộc đời mới thực hiện được một tác phẩm, một sự kiện, một công trình mang giá trị nội dung kỷ lục.

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực vinh dự nhận bằng Tiến sĩ danh dự do Viện Đại học Kỷ lục thế giới trao tặng.

Với những thành tựu đạt được trong suốt sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổng Công ty CP Hợp Lực cùng những đóng góp tích cực cho cộng đồng – xã hội, doanh nhân Nguyễn Văn Đệ đã được Viện Đại học Kỷ lục thế giới công nhận chức danh Giáo sư.

Là người sáng lập Tổng Công ty CP Hợp Lực, cuộc đời doanh nhân Nguyễn Văn Đệ cũng chính là quá trình phát triển của Tổng Công ty tiền thân là Hợp tác xã vận tải Hợp Lực được thành lập năm 1996. Đến nay, Tổng Công ty CP Hợp Lực đã phát triển có gần 20 công ty thành viên trải rộng ở khắp các tỉnh thành trong nước. Hoạt động kinh doanh của Tổng Công ty đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: y tế, giáo dục, bất động sản, công viên vĩnh hằng, nhà hàng, khai thác – chế biến khoáng sản, nông nghiệp công nghệ cao… Qua đó đã tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn người lao động, đóp góp tích cực vào các chương trình an sinh xã hội của tỉnh Thanh Hóa cũng như của cả nước.

Những thành tích của Tổng Công ty CP Hợp Lực có được ngày hôm nay, chính là công lao to lớn của vị doanh nhân đáng kính Nguyễn Văn Đệ. Ngoài ra, ông còn giữ rất nhiều các trọng trách xã hội như: Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ tịch Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam,… Từ hồi còn trẻ, ông đã là người truyền cảm hứng, khợi dậy khát vọng kinh doanh cho nhiều người bằng chính cuộc đời thực của mình. Đến nay, mặc dù tuổi đã cao nhưng doanh nhân Nguyễn Văn Đệ vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc của Công ty cũng như nói lên nhiều tiếng nói bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ nhận Giải thưởng Đĩa vàng Cống hiến cho các Giá trị Kỷ lục do Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực được sự ghi nhận đặc biệt của các tổ chức quốc tế. Vào ngày 27/12/2019, tại khách sạn Radisson Blu, New Delhi Ấn Độ, Doanh nhân Nguyễn Văn Đệ – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP Hợp Lực vinh dự nhận bằng Tiến sĩ danh dự do Viện Đại học Kỷ lục thế giới trao tặng. Gần đây nhất vào tháng 4/2021, Chủ tịch Nguyễn Văn Đệ tiếp tục nhận Giải thưởng Đĩa vàng Cống hiến cho các Giá trị Kỷ lục do Viện Nội dung Kỷ lục Thế giới trực thuộc Liên minh Kỷ lục Thế giới trao tặng.

Theo doanhnghiephoinhap.vn