Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân

Sáng 3/7, tại Trung tâm hội nghị huyện Thọ Xuân, Đoàn ĐBQH tỉnh, gồm các đại biểu: Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội; Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách; Phạm Thị Xuân, Thư ký Tòa án Nhân dân huyện Quan Hóa đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Thọ Xuân sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Toàn cảnh hội nghị

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Thọ Xuân đã phát biểu, kiến nghị các nội dung liên quan đến đầu tư sửa chữa, nâng cấp nền mặt đường, hệ thống rãnh nước và hệ thống an toàn giao thông tại tuyến đường Quốc lộ 47C. Quan tâm triển khai kế hoạch mở rộng khảo cổ về di tích lịch sử Kinh đô Vạn Lại - Yên Trường để sớm được Nhà nước công nhận và có phương án trùng tu, tôn tạo phục vụ văn hóa, tín ngưỡng, phát triển du lịch, tạo thành chuỗi du lịch di tích lịch sử Lê Hoàn - Lam Kinh và Kinh đô Vạn Lại - Yên Trường. Quan tâm, xem xét đề nghị Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh sử dụng văn bằng 2 cho đối tượng là công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã, phường, thị trấn để đáp ứng với mặt bằng chung của cán bộ công chức hiện nay.

Đại biểu dự hội nghị

Đối với lĩnh vực chính sách người có công, cử tri kiến nghị ĐBQH tỉnh đề xuất Chính phủ chỉ đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có giải pháp đối với 2 trường hợp người có công (thương binh 91%) chưa được xác nhận là liệt sỹ theo Nghị định 31/2013/NĐ-CP. Cụ thể, đối với ông Phạm Văn Hiếu, thương binh 91% xã Thọ Hải chết năm 2017 do vết thương tái phát có xác nhận của trạm y tế xã; ông Nguyễn Duy Khánh, thương binh 91% xã Thọ Hải chết năm 2020 do vết thương tái phát có xác nhận của trạm y tế xã. Lý do chưa được xác nhận liệt sĩ là không có biên bản giám định y khoa tỷ lệ thương tật 91% (nhưng 2 trường hợp này đều có phiếu điều chỉnh trợ cấp ưu đãi hàng tháng của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tỷ lệ thương tật 91%).

UBND xã Thọ Hải đã hướng dẫn gia đình làm các thủ tục hồ sơ nộp Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh từ năm 2020. Tuy nhiên, sau khi gửi hồ sơ đề nghị suy tôn liệt sỹ cho 2 ông Phạm Văn Hiếu và Nguyễn Duy Khánh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh có công văn trả lời chưa bổ sung được biên bản giám định y khoa của 2 ông theo yêu cầu của Cục Người có công nên chưa có cơ sở xem xét xác nhận là liệt sỹ.

Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Hoàng Văn Đồng giải trình tại hội nghị

Về lĩnh vực đê điều, thủy lợi, cử tri kiến nghị từ năm 2019 đến nay, do ảnh hưởng của dòng chảy sông Chu tại vị trí K10+700 đến K10+800 bị sạt dài và ăn sâu vào đất liền, chiều dài sạt lở khoảng 1.200m ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn xã Thọ Hải. Cử tri đề nghị ĐBQH đề xuất với Chính phủ, chỉ đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có giải pháp khắc phục giúp cho người dân yên tâm sinh sống và sản xuất.

Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội tiếp thu kiến nghị của cử tri

Tại buổi tiếp xúc, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện Thọ Xuân đã giải trình những kiến nghị, đề xuất của cử tri; đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan tập trung giải quyết theo quy định các vấn đề mà cử tri kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Thiếu tướng Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội đã đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của các cử tri. Lãnh đạo các sở, ngành, huyện đã trả lời tương đối đầy đủ những kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết. Đối với những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH sẽ tiếp thu, tổng hợp để phản ánh tại kỳ họp tiếp theo của Quốc hội.

Lê Phượng