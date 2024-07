Cử tri huyện Nông Cống kiến nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều luật

Cử tri huyện Nông Cống kiến nghị Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Thi hành án Hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam,...

Các ĐBQH tỉnh với cử tri huyện Nông Cống.

Chiều 2/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa gồm các đại biểu: Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã tiếp xúc cử tri huyện Nông Cống sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Các ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Nông Cống.

Cùng dự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ngành.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nông Cống gửi tới Quốc hội trước Kỳ họp thứ 5.

Đại biểu Bùi Mạnh Khoa, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Pháp luật của Quốc hội báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp với cử tri huyện Nông Cống.

Cử tri huyện Nông Cống đánh giá cao chất lượng Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tại kỳ họp này. Đồng thời bày tỏ sự đồng tình với các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp, góp phần quan trọng vào sự phát triển của đất nước.

Đại biểu Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nông Cống gửi đến Quốc hội trước Kỳ họp thứ 5.

Trong không khí dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, cử tri huyện Nông Cống đã thông tin, phản ánh những vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cuộc sống, cũng như những khó khăn,vướng mắc trong áp dụng các điều luật. Từ đó kiến nghị Quốc hội và các cơ quan liên quan sửa chữa, bổ sung, làm rõ một số điều luật.

Quang cảnh hội nghị.

Cụ thể, đối với Luật Thi hành án hình sự, cần quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức được giao giám sát giáo dục người được hưởng án treo; quy định rõ việc quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện trong trường hợp đối tượng được tha tù trước thời hạn có điều kiện nhưng thời gian thử thách dưới 15 ngày hoặc sau khi cơ quan thi hành án hình sự công an huyện lập hồ sơ quản lý thì thời gian thử thách của đối tượng còn dưới 15 ngày; quy định rõ thủ tục xem xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù với trường hợp người chấp hành án phạt tù còn thời hạn chấp hành dưới 3 tháng...

Cử tri Công an huyện Nông Cống kiến nghị tại hội nghị.

Đối với Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, cử tri huyện Nông Cống đề nghị Quốc hội, cơ quan có thẩm quyền cần quy định rõ thời hạn lập danh bản, chỉ bản sau khi tiếp nhận người bị tạm giữ, người bị tạm giam; thời hạn cơ quan điều tra phải giao nhận người cho cơ sở giam giữ sau khi ra quyết định tạm giữ.

Bên cạnh đó, Quốc hội cần làm rõ quy định tại khoản 4, Điều 20 Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam trong trường hợp trích xuất bị can đang tạm giam phục vụ xét xử, cơ quan, người có nhiệm vụ áp giải bàn giao người được trích xuất cho người có thẩm quyền ra lệnh trích xuất là thẩm phán,chủ tọa phiên tòa...

Cử tri cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Nông Cống kiến nghị tại hội nghị.

Cử tri huyện Nông Cống cũng đề nghị Quốc hội sửa đổi, bổ sung Điều 128 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 theo hướng kê biên tài sản được áp dụng đối với cả người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố về hành vi tham nhũng, tội phạm về chức vụ, tội phạm về kinh tế mà tài sản bị chiếm đoạt phải thu hồi cho Nhà nước. Hiện tại, luật chỉ cho phép kê biên tài sản đối với bị can, bị cáo (người đã bị khởi tố bị can). Sửa đổi, bổ sung Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) theo hướng tăng định lượng về tài sản thiệt hại. Cụ thể, người có chức vụ, quyền hạn vì thiếu trách nhiệm mà không thực hiện nhiệm vụ hoặc thực hiện không đúng nhiệm vụ được giao mà gây thiệt hại về tài sản từ 300 triệu đồng trở lên sẽ bị xử lý hình sự, thay vì mức thiệt hại từ 100 triệu đồng như hiện nay, do đây là lỗi vô ý...

Lãnh đạo huyện Nông Cống tham dự hội nghị.

Cũng tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nông Cống đã đề nghị Quốc hội và các cơ quan có liên quan sử đổi, bổ sung, ban hành hướng dẫn việc thực hiện Luật Ngân sách và Luật Đầu tư công...

Về phát triển sản xuất, cử tri huyện Nông Cống đề nghị cấp có thẩm quyền sớm có phương án xây dựng tuyến đê hữu sông Yên đoạn từ cầu Chuối mới đến cầu Liên Minh (xã Vạn Thiện); có chính sách kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực chế biến, xây dựng thương hiệu các mặt hàng nông sản có thế mạnh, hạn chế tình trạng xuất khẩu thô, nâng cao sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm trên thị trường. Xem xét ban hành chính sách hỗ trợ vốn vay ưu đãi cho các hộ sản xuất nông nghiệp có mức sống trung bình để phát triển sản xuất, kinh doanh...

Cử tri huyện Nông Cống tham gia hội nghị.

Ngoài ra, cử tri huyện Nông Cống đề nghị Quốc hội quan tâm chỉ đạo Chính phủ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ quan Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân cấp huyện; xem xét nâng mức bồi dưỡng đối với người tham gia phiên tòa, bởi mức bồi dưỡng hiện tại thấp...

Lãnh đạo huyện Nông Cống phát biểu giải trình một số ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền và báo cáo làm rõ thêm vấn đề cử tri nêu.

Đại biểu Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Võ Mạnh Sơn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, trí tuệ của cử tri huyện Nông Cống. Đồng thời thông tin thêm về một số kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Cử tri huyện Nông Cống tham gia hội nghị.

Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp trình Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng Trung ương xem xét, giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Đỗ Đức