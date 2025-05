Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tham gia góp ý về các dự án Luật

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều 8/5, Tổ 18 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang và Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân; dự án Luật Thanh tra (sửa đổi).

Các đại biểu tham gia thảo luận tại tổ.

Tham gia góp ý, các ĐBQH thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung một số điều của các dự án Luật. Đồng thời cho rằng đây là nội dung rất cần thiết phục vụ cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Thanh tra các cấp.

ĐBQH Mai Văn Hải tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân, ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cơ bản thống nhất với 5 nhiệm vụ, quyền hạn của Tòa án Nhân dân phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao. Tuy nhiên đề nghị cần quy định thêm nhiệm vụ đối với Tòa án Nhân dân phúc thẩm, Tòa án Nhân dân tối cao trong việc xem xét những vụ án dân sự, hình sự...

Nên nghiên cứu, xem xét đặt tòa chuyên trách để thực hiện nhiệm vụ xét xử đối với các vụ án liên quan đến phá sản và sở hữu trí tuệ tại Tòa án Nhân dân tỉnh mà không đặt tại Tòa án Nhân dân khu vực. Việc thực hiện đề xuất số lượng, thành phần đối với Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh nên giữ nguyên là giao cho Tòa án Nhân dân tỉnh có trách nhiệm đề xuất với Ủy ban MTTQ tỉnh thực hiện các bước theo quy trình để báo cáo HĐND tỉnh xem xét và bầu. Còn đối với Tòa án Nhân dân khu vực thì nên giao cho Chánh án Tòa án Nhân dân khu vực cùng với các xã trong phạm vi hoạt động của Tòa án Nhân dân khu vực đề xuất Ủy ban MTTQ tỉnh xem xét danh sách Hội thẩm theo số lượng, thành phần...

ĐBQH Vũ Xuân Hùng tham gia phát biểu tại tổ.

ĐBQH Vũ Xuân Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội (Đoàn ĐBQH Thanh Hóa) băn khoăn về tiêu chuẩn, tiêu chí về bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng thời cho rằng, việc quy định những trường hợp Thẩm phán Tòa án Nhân dân đang làm việc 5 năm trở lên làm Vụ trưởng thì bổ nhiệm. Tuy nhiên vấn đề này không phù hợp và hạ thấp tiêu chuẩn của Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao so với Luật Tổ chức Tòa án Nhân dân 2024 và cũng chưa phù hợp với chủ trương về cải cách tư pháp. Do đó, Ban soạn thảo cần nghiên cứu sửa đổi quy định này.

ĐBQH Phạm Thị Xuân tham gia phát biểu tại tổ.

ĐBQH Phạm Thị Xuân, công chức Huyện ủy Quan Hóa đề nghị Ban soạn thảo cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Tòa án Nhân dân khu vực; quy định cụ thể về bầu Hội thẩm Nhân dân; quan tâm về cơ sở vật chất và con người sau khi thành lập Tòa án Nhân dân khu vực...

ĐBQH Trần Văn Thức tham gia phát biểu tại tổ.

Tham gia góp ý đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân, ĐBQH Trần Văn Thức, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa cho rằng, sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Tổ chức Viện Kiểm sát Nhân dân năm 2014 nhằm thể chế hóa các chủ trương của Đảng liên quan đến tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của Viện Kiểm sát Nhân dân tại các Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân các cấp.

Đại biểu Trần Văn Thức tán thành dự thảo Luật đã tăng số lượng kiểm sát viên Viện Kiểm Nhân dân tối cao tối đa từ 19 người thành 27 người để bảo đảm nguồn nhân lực thực hiện nhiệm vụ công tố, kiểm sát xét xử đối với hoạt động của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao.

ĐBQH Lê Thanh Hoàn tham gia phát biểu tại tổ.

Đại biểu cho rằng, về ngạch thi kiểm sát viên và xét nâng ngạch kiểm sát viên (khoản 19 Điều 1) quy định kiểm sát viên sơ cấp thành kiểm sát viên và kiểm sát viên trung cấp thành kiểm sát viên chính là để phù hợp với hệ thống ngạch công chức nhà nước nói chung; đồng thời sửa đổi về quy định thi từ ngạch công chức vào ngạch kiểm sát viên và xét nâng ngạch kiểm sát viên chính, kiểm sát viên cao cấp tại các khoản 20, 21, 22, 23 Điều 1 dự thảo Luật để tương đồng với Thẩm phán Toà án Nhân dân. Nội dung về việc chuyển đổi kiểm sát viên các ngạch và điều tra viên các ngạch trong Viện Kiểm sát Nhân dân, Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương do Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quy định là phù hợp...

Quốc Hương