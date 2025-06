Đoàn ĐBQH Thanh Hóa thảo luận tại tổ về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi)

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, chiều nay (16/6), Tổ 18 gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang và Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã thảo luận tại Tổ về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi); chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá chủ trì buổi thảo luận tại Tổ.

Tham gia góp ý về dự án Luật Đường sắt (sửa đổi), các ĐBQH cho rằng việc sửa đổi Luật lần này không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, đồng bộ hóa hệ thống giao thông đường sắt mà còn tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp đường sắt và thu hút đầu tư từ các thành phần kinh tế.

Dự án Luật sửa đổi tập trung vào việc ứng dụng khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, theo các đại biểu sẽ góp phần hướng tới một ngành đường sắt phát triển bền vững và hội nhập mạnh mẽ với khu vực và thế giới.

Dự án Luật cũng đã thể hiện được trách nhiệm bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trong hoạt động đường sắt của lực lượng công an như: kiểm tra, kiểm soát người, hàng hóa và phương tiện tham gia giao thông; điều tra xác minh, giải quyết tai nạn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường sắt; phối hợp các tổ chức, cá nhân liên quan bảo đảm an ninh trật tự trong hoạt động đường sắt.

Góp ý về yêu cầu đối với kết cấu hạ tầng đường sắt tại Điều 10 dự án luật, các đại biểu cho rằng đây là nội dung mới so với quy định tại Luật Đường sắt năm 2017 hiện hành. Do đó, để đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch, đề nghị cân nhắc bổ sung yêu cầu đối với từng loại đường sắt theo phân loại của hệ thống đường sắt Việt Nam. Đồng thời, bổ sung các điều khoản về mô hình hợp tác, cơ chế đấu thầu minh bạch và quyền lợi của nhà đầu tư vào phát triển hạ tầng đường sắt; chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong công tác vận hành, quản lý...

ĐBQH Mai Văn Hải tham gia phát biểu tại Tổ.

Tham gia thảo luận tại Tổ, ĐBQH Mai Văn Hải, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hoá thống nhất cao với sự cần thiết sửa đổi Luật Đường sắt; đồng thời đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu điểu chỉnh về từ ngữ.

“Dự án Luật không nhất thiết phải quy định việc dành quỹ đất theo quy hoạch để phát triển kết cấu hạ tầng đường sắt, công trình công nghiệp đường sắt; cũng không nên quy định việc miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với đất giành cho đường sắt theo quy định của Luật Đất đai”, theo đại biểu Mai Văn Hải.

Cùng với đó, dự án luật cần cân nhắc về cơ chế chính sách đối với ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần vốn đầu tư phát triển từ ngân sách Nhà nước và vốn tín dụng ưu đãi cho tổ chức tham gia hoạt động kinh doanh đường sắt tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn; cần giao cho Chính phủ quy định những điều kiện, tiêu chí để tiếp cận vốn vay ưu đãi hoặc được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước trong hoạt động kinh doanh đường sắt...

Tham gia góp ý về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh, các ĐBQH cho rằng, việc đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 TP Hồ Chí Minh là cần thiết. Dự án sẽ góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đáp ứng yêu cầu về kết nối, vận tải hàng hóa và hành khách, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, sẽ tạo được sự liên kết giữa các trung tâm kinh tế - chính trị, các địa phương, cảng biển quốc tế, cảng hàng không quốc tế...; đáp ứng nhu cầu vận tải liên vùng Đông Nam bộ, Nam Trung bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên và kết nối với Campuchia; kết nối các khu công nghiệp, cảng biển và cảng hàng không quốc tế; kết nối các khu đô thị, mở rộng và phát triển đô thị.

Phát biểu kết luận tại Tổ, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho rằng, các ý kiến phát biểu tại Tổ đều xác đáng, xuất phát từ tình hình thực tiễn, là cơ sở quan trọng để Ban soạn thảo nghiên cứu tiếp thu, hoàn chỉnh dự án Luật Đường sắt (sửa đổi) và chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 TP Hồ Chí Minh. Các ý kiến sẽ được tổng hợp đầy đủ để chuyển đến các cơ quan chủ trì soạn thảo theo quy định.

Quốc Hương