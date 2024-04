Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dự Lễ buộc chỉ cổ tay – nét đẹp văn hóa truyền thống của người Lào

Tiếp tục chương trình làm việc tại tỉnh Hủa Phăn của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa, tối 11/4, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn đã đến dự Lễ buộc chỉ cổ tay – nét đẹp văn hóa truyền thống của Nhân dân các bộ tộc Lào. Phong tục này còn đặc biệt dành cho bạn bè thân thiết, tượng trưng cho lòng yêu mến khách của người dân Lào đối với bạn bè.

Đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh Thanh Hóa dự lễ buộc chỉ cổ tay do Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn tổ chức.

Lễ buộc chỉ cổ tay là một phong tục truyền thống, độc đáo của người dân xứ sở Triệu Voi.

Lễ buộc chỉ cổ tay có mục đích cầu phúc lành cho người được nhận lễ và thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa chủ nhà và bạn bè.

Đây là lễ thường được người Lào tiến hành trong các dịp như năm mới, cưới hỏi, cho người đi xa hoặc trở về sau một thời gian xa nhà, lên nhà mới hoặc sau khi khỏi ốm... Đặc biệt, phong tục này còn được dành cho bạn thân thiết của gia chủ.

Để chuẩn bị cho một lễ buộc chỉ cổ tay, gia chủ thường làm một mâm lễ, gọi là mâm Khoẳn, gồm hoa, rượu, trứng, lợn, nước, cơm nếp và chỉ trắng được trang trí theo hình tháp, trên đỉnh cắm một cây nến vàng.

Buộc chỉ tay kèm với những lời chúc bình an, may mắn là một thông điệp mà mỗi người dân Lào dành cho mọi người xung quanh, bạn bè quốc tế rằng: chúng tôi yêu mến các bạn! Người dân Lào thường cầu cho người khác hơn là cầu cho chính mình. Bởi với họ, cầu mong tốt lành cho người khác, thì sau đó, người khách sẽ lại mang bình an đến cho họ.

Lễ buộc chỉ cổ tay đã cùng song hành với sự phát triển văn hóa từ xa xưa của đất nước Triệu Voi, thể hiện lòng hiếu khách của người dân Lào với bạn bè. Nét đẹp văn hóa này đã và đang tiếp tục được gìn giữ, phát huy.

Theo tâm niệm của người Lào tại lễ buộc chỉ, người nào được nhận nhiều chỉ sẽ có nhiều sự may mắn trong cuộc sống.

Sợi chỉ được buộc vào cổ tay thể hiện tình cảm gắn bó, ngày càng được thắt chặt giữa hai bên.

Sau khi buộc chỉ cổ tay, thầy cúng sẽ tiến hành nghi thức rửa tay.

Các vị khách được thầy cúng dùng cành lá đã làm phép vẩy nước lên tay.

Đây cũng là một ứng xử văn hóa truyền thống của người Lào, nhằm thể hiện tình cảm trân trọng, yêu quý đối với bạn bè thân thiết.

Sau lễ buộc chỉ và rửa tay, là những điệu múa Lăm Vông

Thiếu nữ Lào uyển chuyển trong điệu múa truyền thống của đất nước Triệu voi.

Phụ nữ Lào tặng áo trong dịp năm mới, theo phong tục của người Lào.

Kết thúc buổi lễ buộc chỉ là những màn múa hát Lăm Vông thể hiện sự đoàn kết cộng đồng, đoàn kết bạn bè.

Minh Hiếu