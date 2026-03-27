Điện – đòn bẩy chiến lược thúc đẩy công nghiệp Thanh Hóa bứt phá

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, đặc biệt tại Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp trọng điểm, đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về hạ tầng năng lượng. Chủ động bảo đảm cung cấp điện không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là giải pháp chiến lược để Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc thường xuyên quan tâm, triển khai nhiều dự án phát triển hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công nghiệp bứt tốc - thách thức đặt ra cho hạ tầng năng lượng

Nhiều dự án khu công nghiệp được đẩy mạnh triển khai tạo “đòn bẩy” cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa.

Những năm gần đây, Thanh Hóa nổi lên là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh của khu vực Bắc Trung Bộ. Từ một tỉnh có nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, Thanh Hóa đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với công nghiệp giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực. Nổi bật là Khu kinh tế Nghi Sơn – một trong những khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia. Với định hướng phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, Nghi Sơn đã và đang thu hút nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, chế biến, chế tạo, năng lượng và công nghệ cao. Cùng với đó, hệ thống các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh liên tục được mở rộng về quy mô và nâng cao về chất lượng, đang trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, hình thành chuỗi sản xuất công nghiệp ngày càng hoàn chỉnh.

Các dự án điện được đầu tư và đưa vào vận hành góp phần quan trọng để Thanh Hóa duy trì đà tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Sự gia tăng nhanh chóng của các dự án đầu tư không chỉ tạo ra giá trị sản xuất lớn mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách. Tuy nhiên, đi cùng với cơ hội là những thách thức không nhỏ, đặc biệt là áp lực đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trong đó có hạ tầng điện.

Thực tế, trong thời gian qua, nhu cầu sử dụng điện tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng nhanh cả về sản lượng và công suất đỉnh. Các doanh nghiệp còn yêu cầu rất cao về chất lượng điện năng, độ ổn định và tính liên tục của nguồn cung để bảo đảm vận hàng ổn định, hiệu quả. Điều này đặt ra yêu cầu cấp bách phải đầu tư, nâng cấp và hoàn thiện lưới điện nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển. Nếu không có giải pháp đồng bộ và kịp thời, nguy cơ quá tải, gián đoạn cung cấp điện có thể xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và môi trường đầu tư. Đây là bài toán không chỉ của ngành điện mà còn của cả hệ thống chính trị, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt và phối hợp chặt chẽ giữa các bên liên quan.

Chủ động quy hoạch, đầu tư – bảo đảm điện đi trước một bước

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Thanh Hóa thường xuyên có các chương trình làm việc với tỉnh Thanh Hóa nhằm rà soát quy hoạch phát triển điện lực và thống nhất phương án bảo đảm cung cấp điện.

Việc đảm bảo điện cho sản xuất là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành điện, góp phần vào sự phát triển của tỉnh Thanh Hóa. Trước yêu cầu đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa rà soát quy hoạch phát triển điện lực, xây dựng phương án bảo đảm cung cấp điện cho các khu công nghiệp và Khu kinh tế Nghi Sơn. Theo đánh giá, Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2016–2025, có xét đến năm 2035 đã tạo nền tảng quan trọng cho việc triển khai các dự án điện. Tuy nhiên, trước tốc độ phát triển nhanh của công nghiệp, việc tiếp tục rà soát, cập nhật quy hoạch theo hướng đồng bộ với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh là yêu cầu cấp thiết.

Tại Khu kinh tế Nghi Sơn, EVNNPC và Công ty Điện lực Thanh Hóa cũng đang tập trung triển khai hàng loạt dự án lưới điện trọng điểm. Trong số đó, dự án đường dây và trạm biến áp 110kV Tĩnh Gia 3 (quy mô 2x63MVA) dự kiến đóng điện vào tháng 12/2026; các xuất tuyến 110kV sau trạm 220kV Khu kinh tế Nghi Sơn dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2026. Đây là những công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cấp điện và tăng cường liên kết lưới. Bên cạnh đó, ngành điện cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, tiêu biểu là dự án hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại trạm 110kV KCN Hoàng Long với quy mô 10MW/20MWh, dự kiến hoàn thành trong Quý II/2026. Giải pháp này góp phần nâng cao khả năng điều tiết phụ tải, tăng tính linh hoạt và ổn định của hệ thống điện.

Trong bối cảnh toàn ngành điện đang tập trung thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; cùng với các chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Thanh Hóa tập trung đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm sự cố, giảm tổn thất điện năng, đẩy mạnh chuyển đổi số...

Ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa trong chuyến kiểm tra hiện trường triển khai thi công dự án.

Chia sẻ về việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, ông Hoàng Hải, Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cho biết: “Quan điểm của ngành điện khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh đó là xác định rõ những khó khăn, vướng mắc, tập trung xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm, hiệu quả, mục tiêu cao nhất là hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra để đưa các dự án sớm đi vào vận hành, tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế - xã hội”.

Để các dự án điện được triển khai đúng tiến độ, vai trò của chính quyền địa phương là hết sức quan trọng, đặc biệt trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng và bố trí quỹ đất cho các công trình năng lượng. Đồng hành cùng ngành điện, thời gian qua, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành điện, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án lưới điện được triển khai hiệu quả. Đây là yếu tố then chốt bảo đảm tính khả thi của các phương án đầu tư.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp đang mở ra cơ hội lớn để Thanh Hóa bứt phá, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hạ tầng năng lượng. Với định hướng đầu tư đồng bộ, tư duy “đi trước một bước” của ngành điện và sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, Thanh Hóa đang từng bước xây dựng nền tảng năng lượng vững chắc. Đây chính là điều kiện tiên quyết để tỉnh tiếp tục thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp bền vững và khẳng định vị thế trong giai đoạn tới.

Nguyễn Lương - Hùng Mạnh