Điểm sáng trong thực hiện phong trào thi đua

Khép lại 5 năm (2019-2024) thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Hà Trung luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, được Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch UBND tỉnh tặng nhiều Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua và Bằng khen. Đặc biệt, năm 2021 Hội CCB huyện Hà Trung vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đó là động lực to lớn để cán bộ, hội viên CCB trong huyện tiếp tục phấn đấu, xây dựng hội ngày càng vững mạnh.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Hà Trung tham quan cơ sở sản xuất kẹo lạc của hội viên ở xã Yến Sơn.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, cán bộ, hội viên CCB huyện Hà Trung luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và Nhân dân. 5 năm qua, các cấp hội đã chủ động dự báo tình hình, định hướng tư tưởng để hội viên đề cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, không để kẻ xấu lợi dụng lôi kéo, kích động. Các cấp hội cũng thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phát hiện những vấn đề nổi cộm ở địa bàn dân cư để phản ánh, tham mưu và đề xuất các biện pháp giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời.

Với phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín của mình, Hội CCB huyện Hà Trung hiện có 420 hội viên CCB tham gia cấp ủy, chính quyền, HĐND, các đoàn thể chính trị - xã hội từ thôn, xã đến huyện. Nhiều cán bộ CCB giữ vị trí chủ chốt trong Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực đấu tranh, phê phán các quan điểm, tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, củng cố niềm tin trong cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong nhiều phong trào thi đua, phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” được Hội CCB huyện Hà Trung chú trọng thực hiện nhằm nâng cao đời sống cho hội viên. Từ năm 2019, Hội CCB huyện đã xây dựng kế hoạch giúp nhau giảm nghèo cho cả giai đoạn để triển khai thực hiện. Hằng năm, các tổ chức hội tiến hành khảo sát, nắm bắt đời sống hội viên để xây dựng kế hoạch giảm nghèo với chỉ tiêu, lộ trình và biện pháp cụ thể như giới thiệu việc làm, tiếp cận vay vốn ưu đãi của Nhà nước, giúp đỡ ngày công, con giống... Các cấp hội cũng tổ chức gặp mặt, biểu dương, khen thưởng gương điển hình trong sản xuất, kinh doanh giỏi, động viên các CCB hăng hái phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Với sự đồng hành của các cấp hội và nỗ lực vươn lên của hội viên, toàn huyện hiện có 20 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 10 HTX, 333 trang trại, gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho 1.583 con em CCB và người dân. Nhờ đó, tỷ lệ CCB nghèo trên địa bàn huyện giảm từ 1,18% (năm 2019) xuống còn 0,43% (năm 2024); hộ khá, giàu tăng từ 71,3% (năm 2019) lên 79,9% (năm 2024); toàn huyện có 7 xã không còn hộ CCB nghèo.

Với phương châm “Ở đâu có các phong trào, nơi đó có hội CCB; ở đâu có hội CCB, nơi đó có các hoạt động phong trào”, các cấp Hội CCB huyện Hà Trung đã đi đầu trong thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động. Nổi bật như trong phong trào XDNTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và xây dựng khu dân cư “sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”, toàn huyện đã có 2.633 lượt cán bộ, hội viên CCB hiến 14.473m2 đất các loại, đóng góp 2 tỷ 639 triệu đồng và 4.375 ngày công làm đường giao thông liên thôn, xây dựng 4.375m tường rào, 8,5km đường bê tông, 9,5km kênh mương. Cùng với đó, các cấp hội đã tuyên truyền, vận động hội viên lắp đặt 325 bóng đèn năng lượng mặt trời tại các tuyến đường trong khu dân cư trị giá trên 675 triệu đồng, lắp đặt 2.657 mắt camera an ninh; chỉnh trang, quét vôi ve tường rào và cột cờ nhà văn hóa thôn, xây dựng hàng cờ thống nhất; nhận quản lý, chăm sóc và trồng 2.387 cây xanh các loại trên các tuyến đường CCB tự quản.

Điểm sáng được nhiều nơi đến học tập Hội CCB Hà Trung là các cấp hội đã phối hợp cùng lực lượng công an duy trì hiệu quả mô hình “Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng”, giúp đỡ nhiều đối tượng dần dần từ bỏ được ma túy, làm lại cuộc đời. Ngoài ra, Hội CCB Hà Trung còn có gần 3.000 hội viên tham gia 143 tổ an ninh trật tự, 966 tổ an ninh xã hội, trong đó có 515 hội viên làm tổ trưởng, qua đó kịp thời thông tin và phối hợp với cơ quan công an giải quyết những vấn đề nổi cộm, không để bị động, bất ngờ, hình thành “điểm nóng”. Toàn huyện có 71 “Tổ CCB cứu hộ, cứu nạn giao thông” với 412 hội viên thường xuyên phối hợp với công an tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông, bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của người bị nạn và đưa nạn nhân đi cấp cứu kịp thời. Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của cán bộ, hội viên CCB đã nhận được nhiều thư cảm ơn của người bị nạn và thân nhân gia đình người bị nạn.

Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung Nguyễn Văn Thiện cho biết: “Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và hội cấp trên, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” được cụ thể hóa và triển khai đúng hướng, việc xây dựng nội dung và mục tiêu thi đua rất thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, phát huy tốt vai trò của tổ chức hội. Phát huy những kết quả đạt được, cán bộ, hội viên CCB huyện Hà Trung tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, thực hiện ngày càng tốt hơn phong trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2024-2029 với nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Hà Trung ngày càng phát triển, giàu đẹp và văn minh”.

Bài và ảnh: Tố Phương