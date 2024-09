"Derby Bắc London": Arsenal sẽ đương đầu với cơn khủng hoảng ở hàng tiền vệ như thế nào?

Sau 2 tuần nhường chỗ cho bóng đá cấp độ đội tuyển quốc gia, các giải đấu hàng đầu Châu Âu sẽ chính thức trở lại vào cuối tuần này với tâm điểm là trận Derby Bắc London - trận đấu mà Arsenal được trông đợi sẽ dễ dàng giành được chiến thắng trước một Tottenham đang gặp khủng hoảng. Tuy nhiên, bản thân “Pháo thủ” cũng đang gặp phải cơn khủng hoảng cho riêng mình ở hàng tiền vệ.

Cơn khủng hoảng ở hàng tiền vệ của Arsenal.

Với các cầu thủ bóng đá, bên cạnh nghĩa vụ với CLB thì nghĩa vụ với ĐTQG cũng rất quan trọng. Tuy nhiên, cũng chính vì nghĩa vụ thiêng liêng này mà khá nhiều cầu thủ đã gặp phải chấn thương ở những giai đoạn cực kỳ quan trọng của mùa giải. Mỗi lần như vậy, giới báo chí bóng đá Châu Âu cũng như thế giới lại nói về một thứ “bệnh dịch” mang tên Virus FIFA.

Sau đợt FIFA Days đầu tiên của mùa giải hiện tại, Arsenal chính là nạn nhân đầu tiên của con virus quái ác này sau khi Martin Odegaard gặp phải chấn thương trong tuần lễ tập trung ở cấp độ ĐTQG.

Cụ thể, theo các nguồn tin từ báo chí bóng đá Châu Âu, Martin Odegaard đã gặp phải một chấn thương ở vùng mắt cá sau trận đấu với đội tuyển Áo ở UEFA Nations League diễn ra vào rạng sáng thứ 3 tuần này. Dù ở thời điểm đó, những thông tin về chấn thương của Martin Odegaard vẫn còn khá mơ hồ, nhưng theo những chia sẻ của HLV Stale Solbakken với đài truyền hình TV2, chấn thương của Martin Odegaard được cho là “khá nặng”. Và đến tối ngày hôm qua, sau những chẩn đoán và chụp chiếu, các bác sĩ đã đưa ra kết luận có thể khiến NHM Arsenal cảm thấy buồn lòng: Martin Odegaard sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 3 tuần.

Martin Odegaard gặp chấn thương, hình ảnh không một “Pháo thủ” nào muốn nhìn thấy trước khi trận Derby Bắc London diễn ra vào cuối tuần này. Nguồn: KTSM 9 News.

Sẽ là không sai khi nói rằng kể từ khi chuyển đến Arsenal từ Real Madrid, tiền vệ người Na Uy chính là một trong những cái tên quan trọng nhất của Pháo thủ. Một trong những minh chứng cho điều này chính là những thông số mà anh đã đạt được ở mùa trước. Cụ thể, theo thống kê của trang The Analyst, nếu chỉ tính riêng ở giai đoạn đầu của Premier League mùa trước, tiền vệ người Na Uy đã thực hiện được 107 cơ hội cho “Pháo thủ”, con số chỉ đứng sau con số 117 cơ hội do tiền vệ công Bruno Fernandes của Man United tạo ra ở cùng thời điểm.

Sa bàn thể hiện số cơ hội và đường kiến tạo mà Martin Odegaard tạo ra ở mùa trước. Nguồn: The Analyst.

Cũng theo The Analyst, nếu chỉ tính những cơ hội được tạo ra từ tình huống bóng sống vào thẳng khu vực vòng cấm đối phương, Odegaard, với 93 cơ hội tạo ra, mới chính là người dẫn trước trong cuộc đua kiến tạo ở mùa trước. Ngoài ra, Martin Odegaard còn đạt được tỷ lệ kiến tạo kỳ vọng lên tới 11,9 pha kiến tạo ở cùng thời điểm, dù theo The Analyst, anh chỉ có được 10 pha kiến tạo thực tế. Tuy nhiên, theo trang thống kê này, lỗi không thực sự nằm ở Martin Odegaard mà phần nhiều là do khả năng dứt điểm có phần hạn chế của hàng tiền đạo Arsenal thời điểm đó.

Một thống kê đáng chú ý khác cũng được The Analyst nêu ra để cho thấy tầm quan trọng của Martin Odegaard trong hệ thống tấn công của Arsenal mùa trước, đó là nếu chỉ tính riêng ở Premier League, tiền vệ người Na Uy đã tham gia vào 200 tình huống tấn công của Arsenal mùa trước, trong đó có đến 120 tình huống dẫn đến cú sút thành công cho “Pháo thủ”. Bên cạnh đó, tiền vệ công của Arsenal còn tạo ra được 1.250 pha pressing cho Arsenal nếu tính từ mùa trước cho tới mùa giải hiện tại. Nhờ đó mà Arsenal đã có được tổng cộng 180 pha thu hồi bóng thành công tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải, một con số được trang The Analyst xếp vào hàng cao nhất trong số các đội ở Premier League mùa này.

Bảng thống kê số lần tham gia vào các pha tấn công của các tiền vệ công Premier League mùa trước, trong đó cao nhất là Martin Odegaard với 200 lần. Nguồn: The Analyst.

Với những thống kê kể trên, có thể thấy lý do vì sao NHM Arsenal cũng như ban huấn luyện của HLV Mikel Arteta cảm thấy lo lắng khi Martin Odegaard phải ngồi ngoài ở trận Derby Bắc London diễn ra vào cuối tuần này, cùng với đó là trận đấu với Atalanta ở Champions League diễn ra vào giữa tuần tới. Tuy nhiên, Martin Odegaard không phải là “thiệt hại” duy nhất của Arsenal trước khi bóng đá cấp CLB trở lại vào cuối tuần này. Cụ thể, bên cạnh tiền vệ người Na Uy, HLV Mikel Arteta sẽ mất Declan Rice sau khi tiền vệ người Anh nhận thẻ đỏ ở trận gặp Brighton, tiếp đó Mikel Merino, người sẽ phải ngồi ngoài cho tới tháng 10 vì chấn thương vai gặp phải trong một buổi tập gần đây.

Đâu là lối ra cho Pháo thủ?

Với việc những cái tên quan trọng ở hàng tiền vệ đều phải ngồi ngoài ở các trận đấu sắp tới, HLV Mikel Arteta sẽ phải nhanh chóng tìm ra những phương án hợp lý để giúp Pháo thủ “sống sót” qua giai đoạn đầy khó khăn này. Vậy, Arsenal sẽ phải tính đến những phương án nào nếu muốn “tồn tại” ở giai đoạn đầy chông gai sắp tới?

Theo trang The Analyst, có 2 lựa chọn mà HLV Mikel Arteta có thể tính tới, đầu tiên, đó là sử dụng cặp đôi Thomas Partey và Jorginho, cặp đôi khả dĩ nhất ở hàng tiền vệ Arsenal lúc này. Thứ hai, đó là sử dụng Kai Havertz như một tiền vệ ở những trận đấu sắp tới. Tuy nhiên, cả hai phương án này đều có những điểm bất lợi cho hệ thống của Mikel Arteta.

Cụ thể, dù HLV người Tây Ban Nha có thể sử dụng lựa chọn thứ nhất cho hàng tiền vệ Arsenal, ông vẫn phải đối mặt với một vấn đề, đó là hai cầu thủ này chưa đá cặp cùng nhau ở những mùa giải gần đây. Bên cạnh đó, chiến lược gia trẻ của Pháo thủ chưa bao giờ sử dụng hai tiền vệ trong sơ đồ 4-3-3 của mình. Vì vậy, nếu lựa chọn phương án này, chắc chắn ông sẽ phải thay đổi hoàn toàn hệ thống của mình để phù hợp với lối chơi của cả hai ở trận đối đầu với Tottenham.

Sử dụng Thomas Partey và Jorginho có thể khiến HLV người Tây Ban Nha phải thay đổi hệ thống của mình. Nguồn: Youtube.

Với phương án thứ hai, HLV người Tây Ban Nha sẽ không phải thay đổi quá nhiều về mặt hệ thống. Thêm vào đó, ông cũng gặp được một thuận lợi nho nhỏ, đó là Kai Havertz đã khá quen với vai trò tiền vệ - vị trí mà anh đã thi đấu 60% thời lượng ở Premier League mùa giải trước, cao hơn rất nhiều so với con số 40% thời lượng ở vị trí tiền đạo. Tuy nhiên, kể cả với phương án này, Mikel Arteta cũng gặp phải một trở ngại.

Cụ thể, theo The Analyst, dù có được thời lượng thi đấu nhiều ở vị trí tiền vệ, Kai Havertz lại tỏ ra hiệu quả hơn khi thi đấu ở vị trí hộ công. Khi được thi đấu như một chân hỗ trợ cho Gabriel Jesus ở Premier League mùa trước, cầu thủ người Đức đã tham gia vào 18 pha bóng dẫn đến bàn thắng của Arsenal, trong đó có 11 bàn thắng và 7 pha kiến tạo, con số chỉ xếp sau 2 cầu thủ, đó là Cole Palmer của Chelsea với 25 tình huống dẫn tới bàn thắng, và Erling Haaland của Man City với 21 tình huống dẫn tới bàn thắng.

Dù thi đấu nhiều hơn ở hàng tiền vệ mùa trước, nhưng các thông số đã cho thấy Kai Havertz tỏ ra hiệu quả hơn khi thi đấu như một hộ công cho Gabriel Jesus ở hàng tiền đạo. Nguồn: Pain in the Arsenal.

Dù là với phương án nào đi nữa, HLV người Tây Ban Nha sẽ phải nhanh chóng đưa ra lựa chọn của mình, bởi lẽ, chỉ còn 2 ngày nữa là trận Derby Bắc London với Tottenham sẽ diễn ra trên sân nhà của “Gà trống”. Tuy nhiên, với tài thao lược của Mikel Arteta, chắc chắn, chiến lược gia trẻ tuổi của sân Emirates sẽ nhanh chóng tìm ra phương án hữu hiệu nhất cho “cơn đau đầu” ở hàng tiền vệ Arsenal thời điểm hiện tại.

Vào 20h ngày 15/9, trận đại chiến thứ 196 giữa Tottenham và Arsenal thuộc khuôn khổ vòng 4 Premier League 2024-2025 sẽ diễn ra trên sân nhà của Tottenham. Hai đội đã có lịch sử đối đầu kéo dài hơn 115 năm, cùng nhiều mối duyên nợ quá khứ.

KDNX

Nguồn hình ảnh, tư liệu: The Analyst, Internet...