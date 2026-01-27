Đào cổ thụ về phố, tạo điểm nhấn thị trường hoa Tết xứ Thanh

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, trên một số tuyến đường trung tâm Thanh Hóa, sự xuất hiện của hàng loạt gốc đào cổ thụ kích thước lớn đã thu hút sự quan tâm của người dân và giới chơi cây cảnh. Những “lão đào” này được thương lái đưa từ Mộc Châu, Hải Phòng về, tạo nên điểm nhấn độc đáo cho thị trường hoa Tết năm nay.

Video: Đào cổ thụ về phố

Theo ghi nhận, nhiều gốc đào có tuổi đời hàng chục năm, thân xù xì phủ rêu phong, đường kính từ 30 cm đến hơn 50 cm, dáng thế đồ sộ, cổ kính, toát lên vẻ trầm mặc của thời gian.

Không chỉ gây ấn tượng bởi kích thước “khủng”, đào cổ thụ còn chinh phục người chơi cây bởi vẻ đẹp mộc mạc, phong trần, khác biệt rõ nét so với các dòng đào truyền thống.

Thế cây cũng rất đa dạng, từ dáng trực, dáng huyền đến các thế uốn lượn cầu kỳ, tạo nên những “tác phẩm sống” mang đậm dấu ấn tự nhiên.

Mỗi gốc đào là một hình hài riêng biệt, không trùng lặp, thể hiện rõ dấu ấn thời gian và bàn tay tạo tác của nghệ nhân.

Để những gốc đào này nở hoa đúng dịp Tết, quá trình chuẩn bị được thực hiện hết sức công phu. Từ khâu đánh gốc ở vùng cao, vận chuyển, đến ghép mắt, chỉnh tán, tuốt lá, chăm sóc vi sinh... tất cả đều đòi hỏi kỹ thuật cao, kinh nghiệm dày dặn và sự tỉ mỉ trong từng công đoạn.

Những cành đào chi chít nụ hồng, báo hiệu một mùa hoa rực rỡ đang đến gần, mang theo không khí xuân sớm tràn về phố phường.

Theo anh Đinh Văn Thu (phường Hạc Thành), từ đầu tháng Chạp anh đã đưa những cây đào cổ thụ này về bày bán tại đường Nguyễn Duy Hiêu, giá trị của đào cổ thụ nằm ở tuổi đời, thế dáng độc lạ và chi phí chăm sóc lớn. Vì vậy, phần lớn khách hàng lựa chọn hình thức thuê đào chơi Tết.

Hiện giá thuê dao động từ 10 triệu đến gần 50 triệu đồng/gốc, tùy kích thước, thế dáng và độ hiếm; trong khi giá mua đứt thường cao hơn gấp nhiều lần.

Dù mức giá không hề thấp, nhiều doanh nhân và người chơi cây cảnh vẫn sẵn sàng chi tiền để sở hữu hoặc thuê một gốc đào cổ thụ, với mong muốn mang về không gian sống và làm việc không khí xuân sang trọng, may mắn và đậm chất truyền thống.

Anh Mai Minh Giang cho biết, năm nay nhà vườn của anh có khoảng 1.000 cây đào được đưa về từ Mộc Châu để phục vụ thị trường Tết. Thời điểm này, dù còn khá sớm so với cao điểm mua sắm, song đã có nhiều khách hàng, chủ yếu là cơ quan, doanh nghiệp và người chơi đào lâu năm tìm đến tận vườn để xem cây, đặt thuê.

Theo anh Giang, dòng đào cổ thụ được ưa chuộng bởi thân cây lớn, dáng thế cổ kính, lớp vỏ xù xì phủ rêu phong tự nhiên, hoa nở dày, cánh dày và bền màu, mang vẻ đẹp trầm mặc, sang trọng, phù hợp trưng bày dịp Tết.

Trong khu vườn trưng bày, những gốc đào cổ thụ bung nở, khoe sắc hồng phai giữa không gian rộng mở, tạo nên khung cảnh vừa cổ kính, vừa rộn ràng không khí xuân.

Hàng loạt gốc đào được bày dọc lối đi, thu hút đông đảo người dân và giới chơi cây cảnh đến tham quan, lựa chọn. Thợ vườn liên tục chỉnh sửa cành, tạo dáng, đảm bảo mỗi gốc đào đều đạt trạng thái đẹp nhất trước thời điểm Tết.

Sắc hồng của hoa đào cổ thụ không chỉ làm đẹp không gian đô thị, mà còn góp phần mang hơi thở mùa xuân sớm lan tỏa khắp phố phường những ngày cuối năm.

Hoàng Đông