Đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng; tiến độ sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư

Sáng 12/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng; tiến độ sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư; giải phóng mặt bằng (GPMB), giải ngân vốn đầu tư công tháng 10 năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Quang Hùng, Cao Văn Cường; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Trụ sở UBND tỉnh.

Thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2026, trên cơ sở nhiệm vụ được giao, các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các xã, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai tại cơ quan, địa phương theo nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt”. Các nhiệm vụ có thời hạn trong tháng 10 đang được các đơn vị tập trung triển khai thực hiện. Tính đến ngày 10/10/2026, trong số 10 dự án sản xuất, kinh doanh phải hoàn thành, đi vào hoạt động trong tháng 10 đã có 6 dự án hoàn thành, đi vào hoạt động.

Các điểm cầu dự hội nghị (Ảnh chụp màn hình).

Về tiến độ sắp xếp, xử lý tài sản công dôi dư, theo báo cáo tổng hợp, rà soát của Sở Tài chính, tổng số cơ sở nhà, đất dôi dư phải sắp xếp, xử lý, khai thác là 1.334 cơ sở, tăng 47 cơ sở so với kỳ báo cáo ngày 29/9/2026.

Đến nay, đã hoàn thành xử lý đưa vào khai thác sử dụng 923 cơ sở (đạt 69,2%), tăng 116 cơ sở so với thời điểm ngày 30/9/2026. Còn lại 411 cơ sở nhà, đất đã có phương án xử lý nhưng chưa hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng (chiếm 30,8%), yêu cầu phải hoàn thành xử lý trước ngày 20/11/2026.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ phát biểu tại hội nghị.

Liên quan đến công tác GPMB, tính đến ngày 9/10/2026, toàn tỉnh đã GPMB được 1.858,54 ha/2.228,98 ha, đạt 83,38% kế hoạch. Trong đó có 47 xã, phường đã hoàn thành chỉ tiêu GPMB (đạt 100%); 44 xã, phường đạt từ 80% đến dưới 100%. Tuy nhiên, vẫn còn 49 xã, phường có tỷ lệ thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng phân tích làm rõ những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế; giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế liên quan đến hoạt động giải ngân vốn đầu tư công; những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến thực hiện kịch bản tăng trưởng; đánh giá khả năng thu ngân sách theo yêu cầu kế hoạch đã đề ra...

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng ghi nhận, biểu dương các đơn vị, địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Đồng thời phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác GPMB; tốc độ giải ngân vốn đầu tư công chưa theo kịp yêu cầu; một số nguồn lực được khơi thông nhưng chưa thành sản phẩm...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Điểm nghẽn” lớn nhất là tư duy người đứng đầu một số sở ngành, địa phương chưa thực sự đổi mới, thiếu tinh thần chủ động và quyết liệt trong giải quyết công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Thanh Hóa là 1 trong 5 tỉnh, thành phải đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất cả nước theo yêu cầu đặt ra của Chính phủ. Vì vậy, các cấp, các ngành, các địa phương, nhất là người đứng đầu không được thờ ơ, vô cảm với nhiệm vụ được giao, nếu không hoàn thành đúng yêu cầu tiến độ người đứng đầu sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh với vai trò Tổ trưởng Tổ công tác, trực tiếp làm việc tại các xã, phường, dự án đang dừng thi công, vướng mặt bằng lớn thuộc địa bàn phụ trách, giải quyết ngay tại chỗ những khó khăn, vướng mắc, vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

Đối với UBND các xã, phường tập trung giải quyết dứt điểm các trường hợp còn vướng mắc về GPMB; xây dựng kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm, rõ thời gian bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công theo kế hoạch.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình các địa phương có tỷ lệ GPMB thấp so với mức bình quân chung của tỉnh và yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai các giải pháp, cam kết tiến độ nâng cao tỷ lệ GPMB theo yêu cầu.

Liên quan đến nhiệm vụ xử lý tài sản công dôi dư, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các địa phương phải đưa vào hoạt động thực chất, phát huy công năng, hiệu quả công trình đối với 585 cơ sở đã chuyển đổi công năng sang mục đích công cộng.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, địa phương trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tồn đọng; chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ, dự án được giao theo thẩm quyền bảo đảm thực hiện hiệu quả mục tiêu tăng trưởng đã đề ra. Đồng thời yêu cầu, ngay sau hội nghị, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các xã, phường phải cụ thể hóa ngay nội dung kết luận thành từng nhiệm vụ, gắn với từng sản phẩm, từng thời hạn và rõ người chịu trách nhiệm.

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