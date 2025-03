Đảm bảo vận hành thông suốt bộ máy Công an địa phương 2 cấp

Với việc kết thúc nhiệm vụ Công an cấp huyện, từ ngày 1/3, Công an địa phương chính thức triển khai hoạt động theo mô hình 2 cấp. Tại Thanh Hóa, mọi công tác của lực lượng Công an trong những ngày đầu tiên triển khai mô hình mới đã diễn ra liên tục, đảm bảo không gián đoạn nhiệm vụ, không bỏ trống địa bàn, duy trì ổn định tình hình an ninh, trật tự...

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân.

Từ 1/3, phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận gần 5.000 cơ sở thuộc diện quản lý về phòng cháy, chữa cháy và 6 thủ tục hành chính từ Công an cấp huyện.

Ngoài việc tiếp nhận bàn giao về hồ sơ tài liệu, các đội nghiệp vụ đã lập tức bắt tay vào công tác rà soát, thống kê, tổ chức các tổ công tác nắm bắt tình hình thực tế của cơ sở, bảo đảm không gián đoạn việc quản lý cũng như tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng cháy chữa cháy cho các đơn vị.

Thượng tá Lê Như Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cho biết: “Chúng tôi đã phân bổ cán bộ phụ trách theo từng địa bàn, từng lĩnh vực, thực hiện các công tác nghiệp vụ để quản lý tốt số lượng lớn các đơn vị được chuyển giao từ Công an cấp huyện cũng như xử lý thủ tục hành chính cho người dân thuận lợi nhất”.

Cùng với việc tiếp nhận và xử lý các nhiệm vụ chuyển giao từ Công an cấp huyện, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh cũng tích cực, khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ chuyển giao từ các sở, ngành khác.

Theo đó, đúng 7h15 phút, ngày 03/3 - ngày làm việc đầu tiên sau khi tiếp nhận nhiệm vụ mới, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để tiếp nhận và hướng dẫn công dân thực hiện các bước, quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ liên quan đến cấp, cấp đổi Giấy phép lái xe và cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Mặc dù công việc mới, nhưng do được tập huấn và chuẩn bị từ trước nên mọi việc đều diễn ra thuận lợi. Việc vận hành hệ thống trang thiết bị máy móc và phần mềm nghiệp vụ được thực hiện đúng quy trình, quy định, không xảy ra tình trạng gián đoạn, không có người dân không được giải quyết thủ tục theo nhu cầu.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, ở xã Quảng Chính (Quảng Xương) cho biết: “Tôi đến làm giấy phép lái xe thì thấy lực lượng công an hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ rất nhiệt tình, làm nhanh chóng, thuận lợi cho người dân”.

Tại các phường, xã vẫn đảm bảo các hoạt động bình thường, thông suốt cho người dân

Thượng tá Lê Quang Hiền, Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: “Những ngày qua chúng tôi đã tích cực phối hợp với Sở Giao thông - Vận tải, Cục Cảnh sát giao thông để hoàn thiện, trang bị các trang thiết bị cần thiết nhằm xử lý thủ tục cho người dân một cách nhanh chóng nhất”.

Đến thời điểm này, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Công an cấp huyện được điều động về các đơn vị Công an tỉnh và Công an cấp xã đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở các đơn vị mới theo hướng phát huy được năng lực, sở trường của bản thân và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.

Khó khăn lớn nhất hiện nay trong hoạt động mô hình Công an địa phương 2 cấp là hệ thống thiết bị, đường truyền chuyên ngành tại cấp xã chưa được trang bị đầy đủ, dẫn đến nhiều thủ tục hành chính chưa thể thực hiện được ở cấp xã. Trước mắt, để đảm bảo quyền lợi và thuận tiện cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp, Công an tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ duy trì tổ công tác tại Công an các địa phương, phân bổ thiết bị và nhân lực hợp lý nhằm giải quyết thủ tục kịp thời, tuyệt đối cấm hành vi gây phiền hà, sách nhiễu; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm được địa điểm, cơ quan có thẩm quyền xử lý các thủ tục theo nhu cầu, từ đó nâng cao hiệu quả công tác của bộ máy 2 cấp mới.

Hà Phương (CTV)