Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm, tặng quà tri ân gia đình chính sách tại TP Thanh Hóa

Nhân dịp về dự cầu truyền hình “Dưới lá cờ Quyết Thắng” kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2024) tại Thanh Hóa, chiều 5/5, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP Thanh Hóa); thăm, tặng quà chiến sĩ và dân công hỏa tuyến trên địa bàn TP Thanh Hóa.

Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Bộ Công an dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng tham gia, về phía tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Đại tướng Tô Lâm thành kính dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã thành kính dâng hoa, dâng hương tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông, đất nước ta.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thành kính dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại tướng Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa xin nguyện đi theo con đường của Đảng, Bác Hồ đã chọn, ra sức thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không ngừng nỗ lực, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; sớm hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, xây dựng Thanh Hóa ngày càng phát triển, trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh “kiểu mẫu” như sinh thời Bác Hồ kính yêu hằng căn dặn.

Đại tướng Tô Lâm ghi vào sổ vàng truyền thống tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ghi vào sổ vàng truyền thống tại Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tô Lâm mong muốn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đoàn kết, xây dựng, bảo vệ và phát triển tỉnh Thanh Hóa giàu mạnh, mọi người đều được sống trong hòa bình, phồn vinh và hạnh phúc như mong ước của Bác Hồ.

Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, tri ân ông Phạm Văn Hòa (sinh năm 1933) ở số nhà 147B đường Hàn Thuyên, phường Ba Đình là chiến sĩ Điện Biên bị thương tại Đồi A1 trong Chiến dịch Điện Biên Phủ và bà Nguyễn Thị Mơ (sinh năm 1930) ở số nhà 38 Cửa Tả, phường Lam Sơn là dân công hỏa tuyến.

Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng đoàn công tác đến thăm, tặng quà, tri ân ông Phạm Văn Hòa.

Đại tướng Tô Lâm tặng cuốn sách Hồi ký Điện Biên Phủ của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho ông Phạm Văn Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho ông Phạm Văn Hòa.

Đại tướng Tô Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, tri ân bà Nguyễn Thị Mơ.

Đại tướng Tô Lâm tặng cuốn sách Hồi ký Điện Biên Phủ của cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho bà Nguyễn Thị Mơ.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà cho bà Nguyễn Thị Mơ.

Tại các gia đình đến thăm, Đại tướng Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các chiến sĩ Điện Biên trong cuộc kháng chiến chống Pháp, góp phần cùng quân và dân ta làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định: Đảng, Nhà nước mãi mãi khắc sâu công lao to lớn của thế hệ đi trước, những lão thành cách mạng, anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, các cán bộ chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến đã anh dũng chiến đấu, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ. Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt - một dấu mốc chói lọi trong lịch sử dân tộc, non sông đất nước ta.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa với tinh thần trách nhiệm, tấm lòng trân trọng và sự biết ơn sâu sắc đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng.

Đồng chí Bộ trưởng mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu ra sức đóng góp trí tuệ, công sức, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Minh Hiếu