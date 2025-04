Đại hội Đảng bộ Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 28/4, Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự đại hội có đại diện lãnh đạo Thành ủy TP Thanh Hóa; đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội cùng các đảng viên trong Đảng bộ.

Toàn cảnh đại hội.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội và lãnh đạo Thành ủy TP Thanh Hóa tham dự đại hội.

Ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa đã lãnh đạo chuyên môn phát huy mọi tiềm năng nội lực, dự báo sát tình hình kinh tế - xã hội địa phương, tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn từng giai đoạn, tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt của Tổng Công ty Bia - Rượu - NGK Hà Nội, của lãnh đạo và các ban ngành trong tỉnh, đưa ra các giải pháp quyết liệt, không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh, chất lượng dịch vụ, khẳng định thương hiệu bia Thanh Hoa, đẩy mạnh bán hàng, duy trì tăng trưởng, phát triển ổn định và bền vững.

Ông Đỗ Trường Giang, Phó Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa trình bày báo cáo chính trị tại đại hội.

Công tác sản xuất luôn được Đảng uỷ, Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc công ty quan tâm chỉ đạo, tập trung đầu tư đổi mới công nghệ, cải tạo, nâng cấp dây chuyền sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, giảm giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh tranh. Trong nhiệm kỳ, công ty đã cải tiến, đầu tư hệ thống xilo chứa nguyên liệu nhà nấu, cải tạo nâng cấp hệ thống nhà kho, hệ thống xử lý nước... giúp tiết kiệm chi phí sản xuất, chất lượng sản phẩm được nâng lên.

Ông Lê Xuân Dũng, Trưởng phòng Thị trường Maketing, Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa trình bày tham luận tại đại hội.

Cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm, công tác kinh doanh, quảng bá thương hiệu, phát triển thị trường và tiêu thụ sản phẩm tiếp tục được đẩy mạnh. Công ty đã chủ động khảo sát một số thị trường mới giàu tiềm năng cả trong nước và quốc tế, đến nay ngoài thị trường trọng điểm tại Thanh Hóa và các tỉnh khu vực miền Trung, sản phẩm bia tươi Thabrew đã có mặt tại TP Đà Nẵng; công ty đã xuất khẩu 11.500 thùng bia lon thương hiệu Thanh Hoa sang thị trường Châu Âu.

Ông Lê Quang Hiểu, Phó Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Thành phố Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2020-2025: Tổng sản lượng tiêu thụ bia các loại của Công ty CP Bia Hà Nội – Thanh Hóa đạt 411,94 triệu lít; tổng doanh thu thuần đạt 7.764,13 tỷ đồng; công ty nộp ngân sách nhà nước trên 1.394 tỷ đồng; thu nhập bình quân hàng năm đạt gần 10 triệu đồng/ người/ tháng...

Trong 5 năm qua, công ty không để xảy ra các vụ việc mất an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và các vi phạm về an toàn lao động, bảo vệ an toàn tuyệt đối về con người và tài sản của công ty; môi trường luôn đảm bảo xanh-sạch-đẹp. Công ty cũng đã dành số tiền trên 2,3 tỷ đồng để triển khai các hoạt động an sinh xã hội thiết thực và ý nghĩa.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Với phương châm hành động “Kỷ luật – Đồng tâm – Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá tập trung xây dựng đảng bộ và các tổ chức chính trị - xã hội của công ty hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/11/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia phục vụ cho sản xuất, kinh doanh; nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm mới, các sản phẩm nước giải khát, mở rộng chủng loại các sản phẩm... Với tinh thần đoàn kết, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Đảng bộ Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hoá quyết tâm hoàn thành xuất sắc mục tiêu Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội và lãnh đạo Thành ủy TP Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030

Trên tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, thống nhất, Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng chí Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc công ty tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nguyễn Lương