Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Nga Sơn

Sáng 18/4, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm các đại biểu: Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ; Võ Mạnh Sơn, Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

Các đại biểu dự buổi tiếp xúc cử tri huyện Nga Sơn.

ĐBQH Trần Văn Thức thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 9.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin tới cử tri huyện Nga Sơn dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri huyện Nga Sơn sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Đại diện cử tri kiến nghị.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Nga Sơn bày tỏ vui mừng, phấn khởi và tin tưởng vào chủ trương sáp nhập, tinh gọn bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị, mong đợi sớm có được một hệ thống tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời đề nghị Đảng, Nhà nước quan tâm làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để đạt kết quả tốt nhất trong việc triển khai, thực hiện. Lựa chọn người thực sự có đức, có tài, có năng lực hiểu biết chính trị, năng lực thực hành công vụ, vì dân, sát dân vào bộ máy Đảng, Nhà nước.

Đại diện cử tri kiến nghị.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri huyện Nga Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm đến chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư trong hệ thống chính trị sau sáp nhập, tinh gọn bộ máy; xem xét có cơ chế hỗ trợ kinh phí cho cán bộ không chuyên trách ở cấp xã khi không còn tham gia công tác; có phương án khai thác các trụ sở công dôi dư để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao.

Về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, cần quan tâm giải quyết tình trạng tội phạm công nghệ cao, lừa đảo qua mạng; lấy danh nghĩa cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án để lừa đảo người dân; giải quyết tình trạng ngập úng trong khu dân cư kéo dài đã nhiều năm.

Cử tri cũng đề nghị quan tâm quản lý các trung tâm dạy thêm, học thêm; xem xét, nghiên cứu có chủ trương đồng bộ cho đối tượng học sinh của các cấp học được tham gia mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình để được hưởng giá ưu đãi theo giá bậc thang hiện nay.

Lãnh đạo huyện Nga Sơn giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo huyện Nga Sơn đã giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban liên quan giải quyết theo quy định.

ĐBQH Võ Mạnh Sơn tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, đại biểu Võ Mạnh Sơn đã tiếp thu đầy đủ những ý kiến, kiến nghị của cử tri và giải trình thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ban, ngành liên quan ở Trung ương để nghiên cứu, xem xét và trả lời cử tri theo thẩm quyền.

Tô Hà