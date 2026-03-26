Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp tại Thanh Hóa thành công rất tốt đẹp

Chiều 26/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; Lê Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban bầu cử tỉnh, chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực UBND tỉnh, HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh, khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành công rất tốt đẹp. Tại cuộc bầu cử lần này, đã có 99,94% tổng số cử tri trong danh sách bầu cử đi bỏ phiếu, cao nhất trong các lần bầu cử từ trước tới nay. Toàn tỉnh đã bầu 17 ĐBQH khóa XVI, 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, 3.482/3.484 đại biểu HĐND cấp xã. Các đại biểu trúng cử với số phiếu rất cao, không có đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu phải bầu cử lại.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Kết quả cuộc bầu cử đã thể hiện sự đồng thuận, đoàn kết, phát huy dân chủ cao của Nhân dân, thể hiện sự tin tưởng sâu sắc của cử tri và Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và với các đại biểu dân cử; đồng thời khẳng định sự thành công trong công tác lãnh, chỉ đạo sát sao của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đối với cuộc bầu cử. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị, từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bầu cử, các đại biểu sẽ thảo luận, đóng góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện báo cáo tổng kết công tác bầu cử. Đồng thời, đánh giá chính xác, khách quan, đúng mức những kết quả đạt được của cuộc bầu cử vừa qua.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Thanh Hóa, điểm nổi bật của cuộc bầu cử là tỷ lệ cử tri tham gia đạt mức cao kỷ lục. Toàn tỉnh có 2.851.791/2.853.539 cử tri đi bỏ phiếu, đạt 99,94% cao nhất từ trước đến nay và nằm trong tốp 10 địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất cả nước. Công tác lựa chọn, giới thiệu người ứng cử được triển khai dân chủ, khách quan, đúng quy trình, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Những người trúng cử đều có uy tín, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác, thể hiện qua tỷ lệ phiếu bầu cao. Đối với đại biểu Quốc hội, người trúng cử cao nhất đạt 98,91%, thấp nhất 93,16%; đối với đại biểu HĐND tỉnh, cao nhất đạt 99,39%, thấp nhất 87,09% đều cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Cuộc bầu cử cũng không phát sinh đơn vị phải bầu thêm, bầu lại hay bị hủy kết quả do vi phạm pháp luật. Kết quả bầu cử bảo đảm cơ cấu, thành phần theo quy định; tỷ lệ đại biểu là phụ nữ, người dân tộc thiểu số, người trẻ tuổi, ngoài Đảng, tôn giáo đều đạt và vượt yêu cầu; chất lượng đại biểu, trình độ chuyên môn và lý luận chính trị được nâng lên so với nhiệm kỳ trước.

Để đạt được kết quả toàn diện đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được triển khai đồng bộ, quyết liệt ngay từ sớm. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các địa phương đã kịp thời cụ thể hóa, thành lập ban chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử. Các cơ quan như HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành văn bản hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ và chất lượng thực hiện. Cùng với đó, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử được thực hiện đúng quy định; công tác hiệp thương, lập danh sách cử tri và người ứng cử bảo đảm khoa học, chính xác, công khai. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị chu đáo, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại và rút ra bài học kinh nghiệm, nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức bầu cử. Qua đó, phục vụ tốt hơn việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và từng địa phương, đơn vị trong thời gian tới.

Tại hội nghị Giám đốc Sở Nội vụ Lê Ngọc Hợp đã công bố Nghị quyết xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, nhấn mạnh: Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thành công rất tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, thực sự là Ngày hội của toàn dân. Qua đó, khẳng định ý thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và lòng yêu nước của cử tri và các tầng lớp Nhân dân; thể hiện niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền, góp phần tăng cường, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả quan trọng mà các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực, cố gắng đạt được; trân trọng cảm ơn cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã ủng hộ, tích cực tham gia, góp phần vào sự thành công của Cuộc bầu cử.

Để phát huy kết quả đạt được và thực hiện tốt các nhiệm vụ sau bầu cử, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng và sự thành công tốt đẹp của cuộc bầu cử, qua đó tiếp tục khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Từ thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử, đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo, Ủy ban bầu cử các cấp tổng kết, đánh giá những ưu điểm, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, cũng như những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục; rút ra những kinh nghiệm quý báu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các công việc lớn của địa phương, cũng như công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử ở những nhiệm kỳ tiếp theo.

Khẩn trương hoàn thành các công việc sau bầu cử theo đúng quy định. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức thành công Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX và Kỳ họp thứ nhất HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2026-2031. Hoàn thiện đầy đủ các hồ sơ, các điều kiện theo quy định, trình cấp có thẩm quyền chuẩn y kết quả. Nhanh chóng kiện toàn bộ máy chính quyền các cấp, sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả.

Đối với các đại biểu trúng cử ĐBQH và đại biểu HĐND, đồng chí đề nghị các đại biểu cần bắt tay ngay vào việc triển khai, cụ thể hóa Chương trình hành động của mình; nỗ lực cố gắng, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp; hoàn thành xuất sắc trọng trách người đại biểu Nhân dân, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị ứng cử và vào sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 166 tập thể, 123 cá nhân có thành tích Xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lê Hợi