Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: “Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”

Sáng 25/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (PCTNLPTC) và cải cách tư pháp (CCTP) năm 2024; triển khai nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh và các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố và các ngành trong khối Nội chính tỉnh.

Không để phức tạp và phát sinh điểm nóng

Năm 2024, công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, các ngành trong khối nội chính, bộ phận tham mưu công tác nội chính của ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy đã tham mưu cho cấp ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP.

Ban Chỉ đạo PCTNLPTC của tỉnh hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả. Công tác đấu tranh PCTNLPTC, thanh tra, kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến tích cực. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước đối với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các ngành trong khối nội chính có sự phối hợp chặt chẽ, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận quan tâm, không để phức tạp và phát sinh điểm nóng.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội được các cơ quan nội chính đặc biệt quan tâm và đạt được kết quả rõ nét. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo môi trường ổn định, an toàn cho người dân, doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh.

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đỗ Thành Nam trình bày báo cáo.

Phát hiện, xử lý nhiều vụ việc, vụ án về tham nhũng, lãng phí tiêu cực

Trong công tác phát hiện, xử lý TNLPTC, các cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra 2.357 tổ chức đảng và 4.878 đảng viên (có 2.108 cấp ủy viên); giám sát 4.238 tổ chức đảng và 797 đảng viên (có 209 cấp ủy viên). Qua kiểm tra, cấp có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 14 tổ chức đảng vi phạm; thi hành kỷ luật 871 đảng viên có liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về đạo đức, lối sống (khiển trách 612 đảng viên, cảnh cáo 122 đảng viên, cách chức 3 đảng viên, khai trừ 134 đảng viên).

Các tổ chức thanh tra đã triển khai 794 cuộc thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, đã ban hành kết luận 349 cuộc thanh tra hành chính và 265 cuộc thanh tra chuyên ngành. Qua thanh tra, phát hiện sai phạm 143 tỷ đồng và 861m2 đất; kiến nghị thu hồi 73,4 tỷ đồng và 861m2 đất, xử lý khác 67 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính đối với 511 tổ chức, cá nhân với số tiền 57 tỷ đồng; kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với 130 tổ chức và 285 cá nhân; chuyển hồ sơ 4 vụ sang cơ quan điều tra.

Cơ quan Kiểm toán nhà nước tiến hành kiểm toán tại 23 đơn vị trên địa bàn tỉnh và ban hành 37 thông báo kết quả kiểm toán. Thực hiện kiến nghị của kiểm sát viên đối với 46 địa phương, cơ quan liên quan; giảm trừ thanh toán, quyết toán 80,1 tỷ/88,6 tỷ đồng (đạt 90,4%); thu hồi nộp ngân sách nhà nước 181 tỷ/185 tỷ đồng (đạt 97,7%).

Cơ quan Công an đã thụ lý điều tra 42 vụ/123 bị can về tham nhũng, trong đó khởi tố mới 29 vụ/106 bị can, đình chỉ điều tra 1 vụ, tạm đình chỉ điều tra 1 vụ; đang điều tra 14 vụ/68 bị can.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh thụ lý giải quyết 26 vụ/55 bị can; đã truy tố 26 vụ/54 bị can; đình chỉ 1 bị can. Tòa án Nhân dân hai cấp thụ lý giải quyết 34 vụ/72 bị cáo; đã xét xử 24 vụ/46 bị cáo.

Các cơ quan chức năng đã thu hồi được 22,462 tỷ đồng/87,131 tỷ đồng và 16.351m2 đất.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác cải cách tư pháp được thực hiện đồng bộ

Đối với công tác CCTP, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.

Các cơ quan tư pháp tập trung nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm 353 vụ án hình sự theo tinh thần CCTP; trong đó, 207 vụ có luật sư tham gia bào chữa (chiếm tỉ lệ 58,6%).

Tòa án Nhân dân hai cấp tiếp tục đổi mới quy trình tiếp nhận, xử lý công việc và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động, đã tổ chức 92 phiên toà trực tuyến và 22 phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến theo tinh thần CCTP.

Các cơ quan tư pháp tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng cán bộ, các chức danh tư pháp; tăng cường công tác quản lý đối với cơ quan, tổ chức hoạt động bổ trợ tư pháp, đảm bảo cơ sở vật chất, kinh phí cho hoạt động tư pháp.

Đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, MTTQ các cấp tăng cường hoạt động giám sát đối với thực hiện nhiệm vụ CCTP và các cơ quan tư pháp trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Lãnh đạo Tòa án Nhân dân tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được và nêu những vướng mắc trong công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP; đồng thời thống nhất với 5 nhiệm vụ trọng tâm của công tác nội chính, 6 nhiệm vụ của công tác PCTNLPTC và 3 nhiệm vụ công tác CCTP năm 2025.

Tập trung tham mưu giải quyết 33 vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu tại hội nghị; đồng thời nêu bật những vụ việc, vụ án mà Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo PCTNLPTC và CCTP chỉ đạo xử lý, xét xử, những vụ việc, vụ án được dư luận Nhân dân quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, đóng góp thiết thực của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính của tỉnh thời gian qua góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP.

Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại Phiên họp thứ 26 và cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương ngày 30/10/2024, đó là: Gắn phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với phòng, chống lãng phí; xác định phòng, chống lãng phí có vị trí tương đương với phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, cần hết sức quan tâm công tác PCTNLPTC trong xây dựng và triển khai thực hiện phương án sắp xếp, tinh gọn bộ máy; tổ chức đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh. Trước mắt, cần khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 199 ngày 20/11/2024 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo PCTNLPTC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó cần tập trung tham mưu bổ sung chức năng phòng, chống lãng phí theo quy định của Trung ương.

Tham mưu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở địa phương, nhất là các vụ án, vụ việc Ban Chỉ đạo Trung ương giao chỉ đạo xử lý và thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo với phương châm "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”. Trong đó, tập trung điều tra, truy tố, xét xử đối với một số vụ án lớn như: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Hạc Thành Tower; vụ án “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Sầm Sơn“; vụ án”Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Quảng Chính, huyện Quảng Xương.

Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo về tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến nhân sự Đại hội đảng bộ các cấp để kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để “vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn” như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối Nội chính, các cơ quan chức năng, các địa phương cần chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là về an ninh biên giới, an ninh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; hoạt động của các loại tội phạm nguy hiểm; những bức xúc, khiếu kiện đông người kéo dài, phức tạp... không để phát sinh “điểm nóng”, bị động, bất ngờ. Tham mưu nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân.

Tập trung tham mưu giải quyết 33 vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vụ việc tiềm ẩn phức tạp về an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cần tiếp tục phân loại, đánh giá đúng tính chất, mức độ của từng vụ việc để có phương án, biện pháp xử lý. Đối với 6 vụ việc đã cơ bản giải quyết xong, cần tập trung giải quyết dứt điểm, tạo sự ổn định trong xã hội, tuyệt đối không để dây dưa, kéo dài.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần quan tâm công tác cán bộ làm công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP.

Ban Nội chính Tỉnh ủy, các cơ quan chức năng tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác nội chính trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Tiến trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Ban Nội chính Tỉnh ủy vì đã có thành tích trong công tác từ năm 2019 đến năm 2023, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác nội chính, PCTNLPTC và CCTP năm 2024.

