Công dân cần mang Căn cước công dân hoặc cài VNeID khi viếng Tổng Bí thư

Tính đến chiều 24/7, tất cả các sở, ngành, đơn vị ở Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã chuẩn bị chu đáo mọi công tác phục vụ Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu vực phía Nam diễn ra tại Hội trường Thống Nhất (số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Để đảm bảo an ninh, an toàn Lễ Quốc tang trong 2 ngày (25 và 26/7), Công an Hà Nội đề nghị người dân quét mã QR Thẻ căn cước/căn cước công dân khi đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, công dân vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần mang theo Thẻ căn cước/căn cước công dân gắn chíp hoặc điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng VNeID để thực hiện việc quét mã QR khi qua các chốt kiểm soát.

Phòng Cảnh sát quản lý quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, Công an huyện Đông Anh bố trí 7 điểm quét mã QR tại nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, quận Hai Bà Trưng và 1 điểm tại thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh - quê nhà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội Nhà báo Việt Nam treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Sở Y tế Hà Nội giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố xây dựng phương án ứng phó với các tình huống dịch bệnh cụ thể và hướng dẫn phòng chống dịch, vệ sinh môi trường trên địa bàn và các nơi tổ chức Lễ viếng, trên đường di chuyển đến nghĩa trang Mai Dịch.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm từ khâu thu mua nguyên liệu ban đầu đến quá trình vận chuyển, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm; đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa điểm tổ chức Lễ tang; các khách sạn lớn, nơi tiếp đón các đoàn đại biểu tham gia Lễ viếng.

Bệnh viện đa khoa Đông Anh, Bệnh viện Bắc Thăng Long bố trí tổ cấp cứu thường trực tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh từ ngày 20/7/2024 tới khi kết thúc Lễ tang.

Các bệnh viện Xanh Pôn, Thanh Nhàn, Đống Đa, Hòe Nhai, Tim Hà Nội, Y học cổ truyền Hà Nội bố trí tổ cấp cứu thường trực tại cơ quan sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Các bệnh viện được phân công phối hợp với Bệnh viện Quân đội 108, bệnh viện trung ương, bệnh viện bộ ngành đảm bảo y tế sẵn sàng ứng phó các tình huống cấp cứu theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Sở Y tế phân công Bệnh viện Thanh Nhàn thường trực phối hợp đảm bảo đáp ứng y tế tại Nhà Tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông; Bệnh viện đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội thường trực phối hợp đảm bảo đáp ứng y tế tại nghĩa trang Mai Dịch. Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội bố trí 3 tổ cấp cứu thường trực tại cơ quan sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu...

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã bố trí công nhân, các máy móc thiết bị sẵn sàng ứng trực, nắm bắt thông tin hiện trường trước, trong và sau thời gian tổ chức Lễ Quốc tang.

Trước đó, chiều 22/7, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền đã ký ban hành Công điện số 07/ CĐ-UBND về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu, các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố Hà Nội treo cờ rủ trong 2 ngày Lễ Quốc tang (ngày 25/7 và 26/7). Cờ rủ là quốc kỳ, có dải băng tang (kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Nơi đặt di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất, Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện được giao nhiệm vụ đã sẵn sàng lực lượng cấp cứu ứng trực, đảm bảo công tác y tế tại Hội trường Thống Nhất - nơi diễn ra Lễ Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Bệnh viện Thống Nhất đảm nhiệm bảo vệ sức khỏe vòng trong cho tất cả cán bộ, nhân dân tham gia lễ viếng; đã có kế hoạch cho các tình huống cấp cứu, can thiệp y tế cho trường hợp đơn lẻ và cấp cứu hàng loạt; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, trang thiết bị, thuốc men, phương án vận chuyển...

Đặc biệt, đơn vị đã huy động xe cấp cứu chuyên dụng, hiện đại nhất hiện nay để ứng trực vòng trong.Ở khu vực vòng ngoài, các xe cấp cứu và lực lượng y, bác sĩ của Trung tâm Cấp cứu 115 và các bệnh viện thành phố trực tại các khu vực được quy định để hỗ trợ khi cần thiết.

Đơn vị sẽ cử 3 xe cấp cứu ngoại viện, mỗi xe có 3 nhân viên y tế túc trực ở khu vực diễn ra Lễ Quốc tang.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Bệnh viện Nguyễn Trãi (đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh) và các bệnh viện đa khoa tuyến cuối của Thành phố tham gia đảm bảo công tác y tế tại Lễ Quốc tang.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dịch vụ Công ích Thanh niên xung phong thuộc Lực lượng Thanh niên xung phong được giao nhiệm vụ tổ chức trông giữ xe cho các đơn vị, cơ quan, tổ chức và cá nhân đến viếng lễ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; đồng thời phân luồng giao thông từ sáng 25/7 đến trưa 26/7.

Theo đó, đơn vị này phục vụ trông giữ xe cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức và người dân đến viếng Lễ tang hoàn toàn miễn phí tại đường Hàn Thuyên và đường AlexanDre Rhoes (phường Bến Nghé, Quận 1); đồng thời, bố trí lực lượng hướng dẫn các đoàn vào viếng, điều phối giao thông và hỗ trợ khách sang đường; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông tại các giao lộ Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Nguyễn Du, Nguyễn Du-Huyền Trân Công Chúa, Nam Kỳ Khởi Nghĩa-Huyền Trân Công Chúa...

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất (Quận 1) từ 7 giờ 30 phút đến 22 giờ ngày 25/7; từ 7 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 26/7.

Lễ truy điệu được tổ chức lúc 13 giờ ngày 26/7./.

Theo TTXVN