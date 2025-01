Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả phát hiện “Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 11/12/2024 đến 20/12/2024.

{title} Công an TP Thanh Hóa thông báo kết quả phát hiện “Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ 11/12 đến 20/12/2024 Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về triển khai “Xử phạt nguội” đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa thông báo kết quả phát hiện “Xử phạt nguội” qua hệ thống camera giám sát giao thông từ ngày 11/12/2024 đến 20/12/2024. Công an thành phố Thanh Hóa thông báo các phương tiện có hành vi, vi phạm về TTATGT đường bộ được phát hiện qua hệ thống camera giám sát ANTT và ATGT trên địa bàn thành phố từ ngày 11/12/2024 đến 20/12/2024, cụ thể như sau: STT Thời gian vi phạm Phương tiện Biển số Vị trí vi phạm Hành vi vi phạm 1 11-12-2024 10:05:20 Ô tô 36A-80764 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 2 11-12-2024 10:09:15 Ô tô 36A-45944 Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 3 11-12-2024 10:21:33 Ô tô 30H-51730 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 4 11-12-2024 11:35:35 Xe tải 36C-24586 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 5 11-12-2024 12:17:48 Ô tô 30A-88434 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 6 11-12-2024 13:52:00 Ô tô 36C-27241 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 7 11-12-2024 15:32:06 Ô tô 72A-14656 Đội Cung - Bà Triệu, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 8 12-12-2024 10:44:16 Ô tô 36A-77725 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 9 12-12-2024 11:47:50 Ô tô 36A-88735 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 10 12-12-2024 12:28:02 Ô tô 36H-07221 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 11 12-12-2024 14:41:57 Ô tô 36A-54896 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 12 12-12-2024 15:22:23 Ô tô 36F-01111 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 13 13-12-2024 07:40:06 Ô tô 36A-61289 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 14 13-12-2024 08:28:40 Ô tô 36A-86950 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 15 13-12-2024 13:02:32 Ô tô 36A-32926 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 16 13-12-2024 13:07:04 Ô tô 36A-16482 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 17 13-12-2024 14:26:58 Ô tô 36H-09342 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 18 14-12-2024 08:15:45 Ô tô 36A-47739 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 19 14-12-2024 08:19:39 Xe tải 36C-42784 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 20 14-12-2024 08:38:44 Ô tô 36A-05161 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 21 14-12-2024 08:53:23 Ô tô 36A-74630 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 22 15-12-2024 09:15:30 Ô tô 30G-61706 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 23 15-12-2024 09:48:58 Ô tô 36A-10825 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu chỉ dẫn của vạch kẻ đường 24 15-12-2024 10:10:02 Ô tô 36A-38237 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 25 15-12-2024 10:16:52 Ô tô 36D-01810 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 26 15-12-2024 10:38:45 Ô tô 30A-65786 Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 27 15-12-2024 13:25:37 Ô tô 36A-88534 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 28 15-12-2024 15:35:51 Ô tô 36D-01376 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 29 15-12-2024 18:21:27 Ô tô 36A-50868 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 30 15-12-2024 18:33:45 Ô tô 36A-89562 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 31 15-12-2024 20:10:13 Ô tô 36H-07288 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 32 15-12-2024 20:17:17 Ô tô 36F-01123 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 33 16-12-2024 07:15:51 Ô tô 36A-95470 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 34 16-12-2024 07:20:58 Ô tô 36A-36180 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 35 16-12-2024 07:23:19 Ô tô 37A-13173 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 36 16-12-2024 07:25:25 Ô tô 36K-09826 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 37 16-12-2024 07:56:30 Ô tô 36A-73437 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 38 16-12-2024 08:06:33 Ô tô 36A-21192 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 39 16-12-2024 08:27:32 Ô tô 36A-01605 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 40 16-12-2024 09:17:49 Ô tô 36A-79357 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 41 17-12-2024 14:03:48 Ô tô 36A-78071 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu chỉ dẫn của vạch kẻ đường 42 17-12-2024 16:27:50 Ô tô 36C-32974 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 43 18-12-2024 06:35:51 Ô tô 36A-11531 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 44 18-12-2024 06:49:25 Ô tô 36A-35421 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 45 18-12-2024 07:53:37 Ô tô 36A-10411 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 46 18-12-2024 09:45:32 Ô tô 35A-34174 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 47 18-12-2024 10:06:38 Ô tô 36K-08217 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 48 18-12-2024 10:08:10 Ô tô 36K-08401 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 49 18-12-2024 11:21:17 Ô tô 36A-92976 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 50 18-12-2024 11:21:22 Ô tô 36A-08066 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 51 18-12-2024 11:23:30 Ô tô 36A-87709 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 52 18-12-2024 14:38:36 Ô tô 36C-34364 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 53 18-12-2024 15:37:35 Ô tô 36F-01082 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 54 18-12-2024 16:43:08 Ô tô 36A-38297 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 55 18-12-2024 17:52:56 Ô tô 36K-26852 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu chỉ dẫn của vạch kẻ đường 56 18-12-2024 17:57:27 Ô tô 30A-85989 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 57 19-12-2024 06:22:15 Ô tô 36A-10488 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 58 19-12-2024 06:37:02 Ô tô 36H-08505 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 59 19-12-2024 07:17:45 Ô tô 36K-16598 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 60 19-12-2024 07:54:16 Ô tô 36K-02476 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 61 19-12-2024 08:06:05 Ô tô 36A-00537 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 62 19-12-2024 08:22:59 Ô tô 36A-53556 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 63 19-12-2024 08:38:59 Ô tô 36A-24720 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 64 19-12-2024 08:45:10 Ô tô 30E-49627 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 65 19-12-2024 09:56:38 Ô tô 29D-50788 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 66 19-12-2024 10:20:46 Ô tô 36A-38869 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 67 19-12-2024 10:28:12 Ô tô 36A-43126 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 68 19-12-2024 11:15:27 Ô tô 36A-82124 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 69 19-12-2024 11:15:32 Ô tô 36A-33280 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 70 19-12-2024 14:47:58 Ô tô 36K-09826 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu chỉ dẫn của vạch kẻ đường 71 20-12-2024 08:48:06 Ô tô 36A-97475 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 72 20-12-2024 12:08:44 Ô tô 36A-31626 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 73 20-12-2024 13:19:14 Ô tô 36A-72767 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 74 20-12-2024 17:26:24 Ô tô 36A-62245 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 75 11-12-2024 07:17:39 Mô tô (Xe máy) 23S1-63411 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 76 11-12-2024 14:32:23 Mô tô (Xe máy) 36B7-27306 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 77 12-12-2024 13:06:43 Mô tô (Xe máy) 36AC-53387 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 78 13-12-2024 14:20:18 Mô tô (Xe máy) 36B8-73756 Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 79 15-12-2024 09:11:13 Mô tô (Xe máy) 36B4-68303 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô; Chở người ngồi trên xe không đội mũ 80 15-12-2024 09:15:47 Mô tô (Xe máy) 36B8-90591 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 81 15-12-2024 09:16:48 Mô tô (Xe máy) 36B5-86495 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 82 15-12-2024 09:19:12 Mô tô (Xe máy) 36B7-21794 Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô; Chở người ngồi trên xe không đội mũ 83 15-12-2024 09:21:32 Mô tô (Xe máy) 36B4-52378 Bà Triệu - Nguyễn Chí Thanh, Đông Thọ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 84 17-12-2024 14:49:14 Mô tô (Xe máy) 36AK-01899 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 85 17/12/2024 8:47 Mô tô (Xe máy) 36B7-13579 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 86 18-12-2024 08:39:09 Mô tô (Xe máy) 36B7-75829 Kho bạc nhà nước, Đông Hưng, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 87 18-12-2024 08:39:11 Mô tô (Xe máy) 36C2-12683 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông 88 18-12-2024 11:52:37 Mô tô (Xe máy) 36B8-27957 Hạc Thành - Lê Lợi, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 89 18-12-2024 13:46:09 Mô tô (Xe máy) 36AC-54399 Ngã tư Bưu Điện, Điện Biên, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô; Chở người ngồi trên xe không đội mũ 90 18-12-2024 14:09:37 Mô tô (Xe máy) 36AC-60910 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 91 18-12-2024 15:23:04 Mô tô (Xe máy) 36AA-61990 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 92 19-12-2024 10:27:24 Mô tô (Xe máy) 36AC-57114 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 93 19-12-2024 13:32:58 Mô tô (Xe máy) 36C2-27136 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 94 19-12-2024 15:24:44 Mô tô (Xe máy) 36AC-54771 Lê Lợi - Nguyễn Trãi, Phú Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 95 19-12-2024 16:01:41 Mô tô (Xe máy) 36AC-51254 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 96 19-12-2024 16:26:26 Mô tô (Xe máy) 36C2-17633 Nguyễn Trãi - Trần Phú, Ba Đình, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 97 19-12-2024 16:57:20 Mô tô (Xe máy) 36B8-93002 Trịnh Kiểm - Quang Trung, Quảng Thịnh, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 98 19-12-2024 17:14:32 Mô tô (Xe máy) 36B7-80881 Võ Nguyên Giáp - Quang Trung, Đông Vệ, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô 99 20-12-2024 06:37:25 Mô tô (Xe máy) 36B6-49171 Lê Lợi - Lê Hoàn, Lam Sơn, Thanh Hóa, Thanh Hóa Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông; Không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày vi phạm), yêu cầu chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính đến Đội CSGT-TT, Công an thành phố Thanh Hóa (Đại lộ Nguyễn Hoàng, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) hoặc trụ sở Công an cấp huyện (nơi cư trú) để giải quyết vụ việc. Quá thời hạn trên, chủ phương tiện, tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm hành chính không đến giải quyết hoặc Công an thành phố Thanh Hóa chưa nhận được thông báo kết quả giải quyết, xử lý vụ việc, Công an thành phố Thanh Hóa sẽ tiến hành gửi thông báo cảnh báo phương tiện giao thông vi phạm cho cơ quan đăng kiểm./. Theo Cổng TT điện tử Công an Thanh Hóa



Từ khóa: Mô tô Võ Nguyên Giáp Trung đông Xe máy Không đội mũ bảo hiểm Đông Thọ Bà Triệu Điện biên Bưu điện TP Thanh Hóa