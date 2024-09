Công an TP Thanh Hóa quyết liệt xử lý tình trạng học sinh vi phạm Luật ATGT

Ra quân chuyên đề, nâng cao trách nhiệm của lực lượng công an cấp phường, xã; tăng cường công tác kiểm tra và bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả là những giải pháp quyết liệt của Công an TP Thanh Hóa để xử lý nghiêm tình trạng học sinh vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trong năm học mới.

Công an TP Thanh Hóa phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, điều khiển xe đúng luật, bảo đảm an toàn cho học sinh Trường THCS Đông Cương.

Tái diễn tình trạng học sinh vi phạm quy định pháp luật về trật tự, ATGT

Những năm gần đây, Công an TP Thanh Hóa đã có nhiều giải pháp tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tình trạng học sinh vi phạm các quy định pháp luật về trật tự, ATGT trên địa bàn. Tình trạng này đã cơ bản được giải quyết bằng nhiều đợt ra quân chuyên đề xuyên suốt trong năm, đặc biệt là vào khung thời gian của năm học. Qua đó đã góp phần tăng cường kỷ cương, tạo sự răn đe đối với các trường hợp học sinh vi phạm quy định pháp luật về trật tự, ATGT nói riêng và vi phạm pháp luật nói chung. Mặc dù vậy, cứ vào đầu năm học mới, tình trạng này lại trở nên nóng hơn và thậm chí còn có dấu hiệu “biến tướng” khi có một bộ phận không nhỏ học sinh có những hành vi “nhờn luật” và ngang nhiên vi phạm.

Những ngày đầu năm học mới 2024-2025, trên nhiều trục đường của TP Thanh Hóa nơi có các trường THCS, THPT, không quá khó để bắt gặp những chiếc xe máy, xe điện được điều khiển bởi các em học sinh khoác trên mình áo đồng phục, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều... gây mất ATGT và tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra tai nạn. Điều đáng lo ngại hiện nay đó là tình trạng một bộ phận học sinh khi điều khiển xe máy (cả loại dưới 50cc và trên 50cc) đến trường đều “bảo nhau” tháo biển số và gửi xe ở bên ngoài trường. Đây là một hình thức để tránh bị phạt nguội và đối phó với lực lượng chức năng và thậm chí là với nhà trường. Với những học sinh cá biệt, thiếu sự quan tâm, giáo dục của gia đình, có tư tưởng “ăn chơi” hơn là học thì đây còn là “mốt mới, sành điệu” cho giới trẻ.

“Dư luận đã quá quen thuộc với câu nói “cháu nó ở nhà ngoan lắm” mỗi khi nhắc đến tình trạng học sinh vi phạm quy định pháp luật về trật tự, ATGT khi đi xe máy, xe điện ra đường. Trên thực tế, nhiều em học sinh khi dắt xe ra khỏi nhà vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, lễ phép, lên xe đội mũ bảo hiểm đầy đủ. Tuy vậy, sau khi rời nhà được một đoạn, đã tìm chỗ dừng xe, tháo biển kiểm soát và cũng bỏ luôn, không đội mũ bảo hiểm. Chưa hết, các em còn lập nhóm, lập team chuyên tháo biển kiểm soát, không đội mũ, “đèo 3”, ngang nhiên đi trên đường, thậm chí còn đi ngược chiều, vượt đèn đỏ như một hành vi không sợ luật và có phần thách thức lực lượng chức năng. Vào năm học mới, tình trạng này lại tiếp diễn không chỉ gây mất ATGT mà đang có chiều hướng gia tăng. Đây vẫn là nỗi lo ngại với người dân mỗi khi qua các tuyến đường tại khu vực có các trường học vào giờ cao điểm. Nguy hiểm hơn, tình trạng này đang có dấu hiệu biến tướng", anh Trần Minh Đăng (phường Phú Sơn) bức xúc.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong khoảng 3 năm trở lại đây trên địa bàn TP Thanh Hóa, số lượng học sinh đi xe máy, xe điện tới trường đều tăng từ 15 đến 20%, tập trung chủ yếu ở các trường THCS và THPT. Đây là điều dễ hiểu khi các gia đình không quá khó khăn để mua sắm phương tiện cho con em mình, phục vụ nhu cầu đi học chính khóa trên trường và đi học thêm. Tuy vậy, hầu hết các gia đình chỉ dạy con em mình điều khiển phương tiện và một phần lý thuyết sơ lược về các quy định pháp luật về trật tự, ATGT mà chưa coi trọng tới việc giáo dục ý thức chấp hành luật để trước hết bảo đảm an toàn tính mạng cho chính các em mỗi khi dắt xe ra khỏi nhà. Cùng với việc thiếu sự quan tâm, giám sát thường xuyên của gia đình, một bộ phận học sinh đã có tư tưởng lệch lạc, xem nhẹ việc thực hiện các quy định pháp luật về trật tự, ATGT. Hệ lụy của tình trạng này là xảy ra các vụ tai nạn giao thông, gây nguy hiểm đến tính mạng cho những người đi đường khác. Ngoài ra là những biên bản xử phạt, tạm giữ phương tiện... thậm chí sẽ nguy hại hơn nếu các em bị lôi kéo vào các nhóm chuyên “lạng lách đánh võng”, đua xe trái phép... và các hiện tượng biến tướng khác.

Xử lý nghiêm học sinh có vi phạm

Trước sự gia tăng nhanh qua từng năm của số lượng các xe máy, xe điện do các em học sinh điều khiển và những phức tạp của tình trạng vi phạm luật về ATGT hiện nay, ngay đầu năm học mới 2024-2025, Công an TP Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch ra quân chuyên đề tổng kiểm tra, xử lý ngay từ tháng 9/2024 với sự tham gia của lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, có sự phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động, công an cấp phường, xã trên địa bàn. Các lực lượng tiến hành rà soát, xác định các “điểm nóng” tại khu vực trường học, các tuyến đường trên địa bàn để chỉ đạo bố trí các tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Bên cạnh kiểm tra giấy đăng ký phương tiện, bảo hiểm..., lực lượng chức năng xử lý nghiêm khắc với khung hình phạt cao nhất với các trường hợp vi phạm là học sinh. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn gửi thông báo tên tuổi cụ thể của học sinh về gia đình, nhà trường để phối hợp giáo dục, răn đe. Với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng hơn sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an TP Thanh Hóa cũng tăng cường hình thức xử phạt nguội qua hệ thống camera giao thông, camera an ninh trên các tuyến đường, đồng thời bố trí các tổ công tác theo dõi, xác định các trường hợp vi phạm, mức độ vi phạm để xử lý. Với những trường hợp cá biệt nhiều lần vi phạm, công an các phường, xã đã tới gia đình, thông báo cho phụ huynh để có biện pháp quản lý, giáo dục con em mình.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Công an TP Thanh Hóa phối hợp triển khai mô hình “Trường học an toàn giao thông”. Mô hình này đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn các phường, xã, các trường học ngay từ ngày khai giảng (5/9), bước đầu đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, các hoạt động ngoại khóa, tuyên truyền, giáo dục về việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, điều khiển xe an toàn... sẽ được Công an TP Thanh Hóa phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh, Phòng Giáo dục, các nhà trường tổ chức. Ngoài ra, các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường tiến hành kiểm tra hành chính đối với các em học sinh điều khiển xe máy tới trường, qua đó tăng cường công tác quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời ngăn chặn các hiện tượng biến tướng, tiêu cực. Các gia đình cũng cần có sự quan tâm, quản lý, giáo dục con em mình về ý thức chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự ATGT.

Bài và ảnh: Mạnh Cường