Công an tỉnh Thanh Hoá tổ chức nhiều hoạt động về nguồn và hướng về chiến sĩ, đồng bào Điện Biên

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức nhiều hoạt động về nguồn và hướng về đồng bào, chiến sĩ Điện Biên với sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha, anh đã hy sinh trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Thắp hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ Liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ và nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1

Trong chuỗi hoạt động tri ân, đoàn công tác của Công an tỉnh Thanh Hoá đã đến dâng hương tại Đền thờ Liệt sĩ ở chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Trước anh linh của các anh hùng, liệt sĩ, lực lượng Công an Thanh Hoá nguyện ra sức thi đua học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ và đạo đức cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Tiếp đó, đoàn đã tổ chức sinh hoạt chính trị tại các địa chỉ đỏ và di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Điện Biên như tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Sở chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ...

Trao tặng 10 bộ máy vi tính cho Công an các xã, thị trấn của huyện Điện Biên Đông.

Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã đến thăm, tặng 10 bộ máy vi tính (trị giá 70 triệu đồng) cho Công an các xã, thị trấn của huyện Điện Biên Đông.

Cũng trong dịp này, Công an tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức đoàn đến dâng hương tưởng nhớ anh hùng, liệt sĩ Tô Vĩnh Diện ở xã Nông Trường, huyện Triệu Sơn - người đã lấy thân mình chèn pháo trong Chiến dịch Điện Biên Phủ; đến thăm, tặng quà tri ân thương binh Phạm Phúc Vượng, sinh năm 1928 ở xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ và 2 dân công hoả tuyến Lê Thị Cầm, Nguyễn Thị Dụng, đều ở phường Đông Cương, TP Thanh Hoá.

Thăm, tặng quà tri ân các gia đình chính sách.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác đã thăm hỏi sức khỏe, tri ân những cống hiến to lớn của các thương binh, gia đình liệt sĩ và dân công hỏa tuyến, cùng ôn lại kỷ niệm về những năm tháng chiến đấu gian khổ nhưng đầy vẻ vang, oai hùng của thế hệ cha, anh đã góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Phạm Hoà (CTV)