Công an tỉnh Thanh Hóa được Chính phủ tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2024

Năm 2024, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự tin yêu, giúp đỡ to lớn của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, lực lượng Công an Thanh Hoá đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, được Chính phủ tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2024.

Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Cờ thi đua của Thủ Chính phủ cho công an các đơn vị, địa phương.

Trong 2 ngày 26 và 27/12/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 để tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an năm 2024, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2025 và tổng kết 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước. Hội nghị vinh dự đón đồng chí Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương đến dự.

Trong phạm vi chương trình Hội nghị, chiều 27/12, Thừa uỷ quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì Lễ công bố Quyết định và trao phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân đã lập chiến công đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ tặng 29 đơn vị, địa phương. Trong đó, Công an Thanh Hóa vi dự là một trong 29 Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2024.

Năm 2024, mặc dù tình hình quốc tế, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường và tác động không nhỏ đến tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các cấp, các ngành, các lực lượng vũ trang và sự tin yêu, giúp đỡ của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, lực lượng Công an Thanh Hoá đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, góp phần tạo môi trường thuận lợi, an toàn để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Với nhiệm vụ nâng cao hiệu quả công tác tham mưu của lực lượng Công an đối với cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT; đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động nắm, tổng hợp, phân tích, đánh giá, dự báo và xử lý tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra “bị động”, “đột xuất”, “bất ngờ” và hình thành “điểm nóng”.

Công an Thanh Hoá vinh dự đón nhận Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua”năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, năm 2024 là năm ghi đậm dấu ấn về kết quả toàn diện trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm; là năm có tỷ lệ tội phạm về trật tự xã hội giảm sâu nhất từ trước đến nay (25,5%); trong đó, một số loại tội phạm nổi, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, như: cố ý gây thương tích giảm 34%, giết người giảm 45,8%, trộm cắp tài sản giảm 36,4%, lừa đảo chiếm đoạt tài sản giảm 38,3%... so với năm 2023.

Hiệu lực quản lý nhà nước về ANTT trên địa bàn được nâng cao. Tai nạn giao thông được kềm chế và kéo giảm 3 tiêu chí; tình hình cháy giảm 36% về số vụ và giảm 20% số người chết so với cùng kỳ năm 2023; trật tự công cộng, trật tự đô thị được bảo đảm, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài và đua xe trái phép. Kết quả xử lý vi phạm về TTATGT tăng gần 20% so với cùng kỳ năm trước. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng, phát huy tính tích cực, tự giác của Nhân dân tham gia công tác bảo đảm ANTT ở cơ sở; nhiều mô hình, điển hình tiên tiến hoạt động hiệu quả và được nhân rộng. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, y tế được quan tâm tập trung lãnh đạo; đặc biệt, đã hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công theo chỉ tiêu Bộ giao. Kỷ luật, kỷ cương được siết chặt, góp phần phòng ngừa CBCS vi phạm, sai phạm.

Với những thành tích, kết quả đạt được, Công an tỉnh Thanh Hóa vinh dự là một trong 29 Công an các đơn vị, địa phương và các trường CAND được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua” năm 2024.

Đình Hợp (CTV)