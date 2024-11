Công an huyện Bá Thước tạm giữ 26 xe máy của học sinh

Thực hiện kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa về cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh. Từ ngày 22/11 và ngày 28/11, Công an huyện Bá Thước đã lập kế hoạch, phối hợp với chính quyền địa phương, Công an các xã, thị trấn và Ban giám hiệu các Trường THPT và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bá Thước; kiểm tra bãi trông giữ xe của các trường học đang trông giữ xe mô tô trên 50cm3 của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển.

Phương tiện xe mô tô của học sinh tại Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Bá Thước.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an huyện Bá Thước đã phát hiện và tạm giữ 26 xe mô tô được trông giữ tại nhà xe của nhà trường và bãi gửi xe quanh khu vực các trường có biểu hiện độ ống pô, đục lỗ khoét to tạo tiếng nổ lớn gây mất an toàn giao thông.

Công an huyện Bá Thước kiểm tra xe mô tô tại bãi gử xe của Trường THCS trên địa bàn.

Công an huyện đã chỉ đạo lực lượng phối hợp nhà trường xác minh, mời các học sinh để làm rõ và lập biên bản vi phạm; đồng thời mời phụ huynh của các em đến làm việc thực hiện cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông của học sinh, phụ huynh, giáo viên và việc trông giữ xe của học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại bãi xe các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

Công an huyện Bá Thước tiêu hủy pô xe tự chế của các phương tiện học sinh sử dụng xe mô tô vi phạm.

Thời gian tới, Công an huyện Bá Thước sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng CSGT-TT và công an các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt hơn nữa các biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong đó: tập trung vào các hành vi vi phạm, như điều khiển xe không có giấy phép lái xe; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; chạy dàn hàng ngang; bấm còi, rú ga; nẹt pô, điều khiển xe chạy một bánh trên xe hai bánh; sử dụng chân chống hoặc vật khác quệt xuống đường khi xe đang chạy; lạng lách, đánh võng; tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép... Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, như tuyên truyền trực tiếp, tờ rơi, pano áp phích qua đài truyền thanh huyện, của xã; trên các trang thông tin điện tử, mạng xã hội Facebook, Zalo...

Tiến Đông