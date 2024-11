Cảnh sát cơ động: “Lá chắn thép” giữ bình yên cho Nhân dân

Những năm qua, lực lượng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm trong công tác huấn luyện, đấu tranh phòng chống tội phạm, xứng đáng là “Lá chắn thép” trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Buổi huấn luyện của cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh.

Hằng năm, đơn vị luôn chủ động triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT); tích cực xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác, triển khai kịp thời các văn bản, kế hoạch của cấp trên về đảm bảo ANTT.

Với tinh thần chủ động, sẵn sàng tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT, lực lượng cảnh sát cơ động đã đổi mới nội dung, phương thức huấn luyện phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT trong tình hình mới; đồng thời tăng cường “rèn cán, luyện quân”, coi trọng huấn luyện kỹ năng chiến đấu, tác chiến hiệp đồng, phát huy sức mạnh tập thể và tính năng, hiệu quả của các loại vũ khí, trang bị. Cùng với đó, thường xuyên đảm bảo quân số ứng trực tại đơn vị để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát, tiếp nhận, xử lý các tin báo liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn, nhằm kịp thời phát hiện đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật hoạt động trên các tuyến giao thông cũng như tại các địa bàn, mục tiêu trọng điểm.

Ngoài ra, đơn vị cũng tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các trường hợp, nhóm tội phạm hoạt động lưu manh chuyên nghiệp, tội phạm sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm càn quấy, gây rối, chống người thi hành công vụ, tội phạm ma túy, hình sự... Chỉ tính từ đầu năm 2024 đến nay, lực lượng cảnh sát cơ động đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 38 vụ, 85 đối tượng phạm pháp hình sự; trong đó phát hiện, bắt quả tang 34 vụ tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; 2 vụ trộm cắp tài sản...

Đơn vị đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Thanh Hóa xây dựng và thực hiện nhiều phương án tuần tra, kiểm soát đảm bảo an toàn giao thông trên những tuyến đường trọng điểm. Trong đó, tập trung thực hiện trên các tuyến, địa bàn, khu vực thuộc TP Thanh Hóa và các khu vực giáp ranh của huyện Hoằng Hóa, Quảng Xương, Đông Sơn. Kịp thời nhắc nhở và xử lý các phương tiện tham gia giao thông vi phạm về sử dụng rượu bia, điều khiển xe có nồng độ cồn trong hơi thở, sử dụng ma túy, vận chuyển hành khách vượt quá số người theo quy định; xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Từ đầu năm 2024 đến nay, qua tuần tra, kiểm soát, lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp với các đơn vị có liên quan phát hiện 335 trường hợp vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông.

Cùng với nhiệm vụ đấu tranh, trấn áp tội phạm, công tác bảo vệ mục tiêu cũng là nhiệm vụ quan trọng được lực lượng cảnh sát cơ động triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu đã chủ động nắm chắc tình hình, luôn đề cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa hiệu quả và kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, trấn áp các hành vi xâm hại mục tiêu, bảo đảm an ninh, an toàn về người, tài sản, phương tiện, các công trình thuộc phạm vi trách nhiệm bảo vệ cũng như khu vực xung quanh mục tiêu.

Trong những năm gần đây, lực lượng cảnh sát cơ động đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở giải quyết tốt các vụ việc tập trung đông người trái pháp luật, gây rối ANTT; huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo đảm ANTT hàng trăm đợt cưỡng chế thu hồi đất, phục vụ giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới, thời gian tới Phòng Cảnh sát cơ động tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để tăng cường đảm bảo ANTT, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Ngoài ra, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và thực hiện tuần tra, bám sát cơ sở để nắm chắc địa bàn, tích cực phối hợp giải quyết các vụ việc vi phạm ANTT phức tạp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc quy trình tuần tra, canh gác 24/24h tại các mục tiêu, công trình trọng điểm...

Bài và ảnh: Quốc Hương