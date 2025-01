“Cơn khát” sản phẩm chung cư hàng hiệu tại xứ Thanh

Thị trường Thanh Hoá hiện hầu như chỉ có các dự án chung cư tầm trung, trong khi tầng lớp thượng lưu gia tăng mạnh mẽ. Sự lệch pha này đã tạo ra một cơn khát sở hữu chung cư cao cấp, hàng hiệu tại xứ Thanh.

Nhu cầu sở hữu chung cư hàng hiệu lên cao

Những năm qua, Thanh Hoá nổi lên là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế rất cao. Năm 2024, GRDP của tỉnh tăng tới 12,16%, vượt kế hoạch đề ra, đứng thứ 2 cả nước. Đây là năm thứ 4 Thanh Hoá đạt được mức tăng trưởng hai con số trong vòng 7 năm trở lại đây.

Thu nhập của người dân theo đó cũng được nâng cao, thúc đẩy sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung - thượng lưu. Không còn mưu cầu một nơi ở đơn thuần, người dân Thanh Hoá hiện nay khao khát một chốn an cư mang đến cuộc sống tiện nghi, sang trọng và đẳng cấp. Xu hướng chọn nhà do đó cũng có sự dịch chuyển từ nhà mặt đất truyền thống diện tích nhỏ hẹp lên căn hộ chung cư tầm cao có tiện ích, dịch vụ hiện đại.

Người dân Thanh Hóa nhắm tới các sản phẩm chung cư cao cấp để tận hưởng chất sống khác biệt so với nhà mặt đất truyền thống.

Bên cạnh nhu cầu nội tại đó, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, còn chỉ ra rằng, Thanh Hoá hiện thu hút đông đảo tầng lớp chuyên gia nước ngoài và lao động bậc cao các nơi đổ về.

“Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu lớn về nơi ở chất lượng cao, đồng bộ tiện ích, an ninh an toàn. Chung cư hàng hiệu chính là lựa chọn hàng đầu của họ”, TS. Đính nhìn nhận.

Đó cũng là bức tranh chung của thị trường các tỉnh - nơi đang chứng kiến sự lên ngôi của xu hướng chuyển lên cao sống để hưởng tiện nghi, dịch vụ đủ đầy, thời thượng. Đặc biệt, sự hiện diện của thương hiệu BĐS số 1 thị trường - Vinhomes, càng làm thay đổi mạnh mẽ quan niệm của người dân các địa phương về nhà ở chung cư.

“Các dự án chung cư cao cấp của Vinhomes mang đến chuẩn sống vượt trội so với ở mặt đất ngõ nhỏ phố nhỏ chật hẹp, bởi tiện ích dịch vụ đầy đủ, an ninh an toàn đảm bảo, quản lý vận hành bài bản... Không chỉ gia đình tôi mà nhiều bạn bè của tôi đã bỏ nhà mặt đất để lên chung cư ngay khi dự án Vinhomes New Center ra mắt”, anh Dương, cư dân Vinhomes New Center (Hà Tĩnh), chia sẻ.

Sự hiện diện của Vinhomes kỳ vọng giải “cơn khát” cho thị trường

Tại Thanh Hóa, tiêu chuẩn sống mới mà Vinhomes mang tới cho phân khúc chung cư đã khiến thị trường nhà ở sôi sục khi dự án cao tầng Star City được giới thiệu. Sức hút của chung cư hàng hiệu Vinhomes thậm chí nhân đôi với phân khu phong cách Nhật Bản The Kyoto.

The Kyoto toạ lạc bên đại lộ Nguyễn Hoàng, liên thông với đại lộ Nam Sông Mã, Lê Lợi, Hùng Vương, giúp kết nối siêu tốc tới mọi “cứ điểm” quan trọng của khu vực. Nằm ngay bên cạnh trụ sở UBND TP. Thanh Hoá, đối diện Công an TP. Thanh Hoá, Ban chỉ huy quân sự TP. Thanh Hoá, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá... The Kyoto có vị trí đắc địa giữa “hồng tâm của” khu trung tâm hành chính - chính trị mới xứ Thanh.

Xứng tầm với vị trí, hạ tầng chiến lược đó, dự án được phát triển với tất cả giá trị tinh tuý, là điển hình cho sản phẩm chung cư cao cấp chuẩn Vinhomes. Đó là không gian sống xanh sinh thái được tạo lập bởi hệ thống công viên rộng lớn trải dài từ mặt đất lên tầng cao, gồm: công viên Sakura Park, công viên Ashahi, vườn treo giữa tầng không...

Các dự án chung cư Vinhomes mang đến cho cư dân cuộc sống tiện nghi, đẳng cấp với không gian sống xanh và hệ tiện ích đa dạng.

Bên cạnh đó, giống như các dự án chung cư khác của Vinhomes, The Kyoto cũng nằm trong quần thể hệ sinh thái tiện ích đa dạng và đẳng cấp, phục vụ tối đa mọi nhu cầu của cư dân, từ học tập, chăm sóc sức khỏe đến mua sắm, vui chơi giải trí...

Vượt lên trên cả sự tiện nghi, hiện đại đó, The Kyoto mang đến cho cư dân một phong cách sống thời thượng, hội nhập quốc tế. Đây cũng là dự án đầu tiên tại TP Thanh Hoá in đậm dấu ấn tinh hoa Nhật Bản, giúp cư dân có trải nghiệm sống đặc sắc chưa từng có.

“Vinhomes là đơn vị giàu kinh nghiệm trong phát triển hệ thống đô thị đồng bộ và đẳng cấp, là doanh nghiệp hàng đầu trong việc tạo ra sản phẩm có sự đột phá, tính sáng tạo, có sức hấp dẫn mạnh mẽ. Dự án của Vinhomes rất phù hợp với tầng lớp thượng lưu, có mong cầu một cuộc sống chất lượng cao”, TS. Nguyễn Văn Đính đánh giá.

Điều này giải thích vì sao ngay từ khi ra mắt, The Kyoto đã khuấy đảo thị trường xứ Thanh. Hai toà K1 và K2 “cháy hàng” chỉ sau một thời gian rất ngắn mở bán. Tiếp đó, toà K3 thuộc bộ đôi tòa tháp cao cấp The Premium đã làm nên hiện tượng ngay khi được chính thức giới thiệu hồi đầu tháng 12/2024.

Ngay lúc này, cộng đồng mua nhà Thanh Hoá đang ngóng chờ mảnh ghép còn lại của The Premium - toà K5 gia nhập thị trường. Đây là toà căn hộ sở hữu những lợi thế ưu việt so với mặt bằng chung, được chủ đầu tư đặc biệt dụng tâm phát triển với nhiều đột phá. Giới đầu tư đánh giá, K5 khi ra mắt sẽ là một bom tấn làm sôi động thị trường BĐS Thanh Hoá ngay từ đầu năm 2025.

Nguyễn Lương