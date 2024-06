Colos IgGold thức uống cho sức khỏe thời đại mới

Colos IgGold là thực phẩm chức năng dạng sữa bột đến từ New Zealand với công dụng bổ sung dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe cho người dùng. Được xem là thức uống cho sức khỏe thời đại mới vì có thể bù đắp được thiếu hụt khi chế độ ăn uống không cung cấp đủ, cho khỏe mạnh từ các tế bào, cơ quan, chăm sóc toàn diện từ trong ra ngoài.

- Nguồn gốc xuất xứ: New Zealand.

- Quy cách đóng gói: hộp 450g.

- Dạng: sữa bột.

- Sản xuất bởi Carefore Nutrition Global.

- Thương hiệu: Carefore Nutrition.

- Nhập khẩu và chịu trách nhiệm tại thị trường Việt Nam: Công ty TNHH MTV Carefore Global Việt Nam.

- Ngày sản xuất và hạn sử dụng: in rõ ràng ở phần bao bì sản phẩm.

Có thể hiểu colos iggold này là sự kết hợp hoàn hảo giữa sữa non New Zealand và công nghệ BioLactol, đảm bảo người dùng nhận được những gì tốt nhất từ sữa non, không bị mất đi dinh dưỡng 1 cách đáng tiếc. Khách hàng nhận được nguồn dinh dưỡng vượt trội để nâng cấp sức khỏe tối ưu, khỏe mạnh toàn diện, giảm thiểu bệnh tật, điều mà ai ai cũng mong muốn.

Công nghệ độc quyền BioLactol được tạo nên bởi hỗn hợp Lipid sữa + Lactoferrin + chất béo tự nhiên. Bảo vệ 3 lớp, hạt lipid bao bọc xung quanh các hạt sữa non và chất dinh dưỡng, Lactoferrin xung quanh các hạt sữa lipid rồi chất béo tự nhiên bên ngoài. Bảo vệ các hoạt tính sinh học và dưỡng chất quý giá có trong sữa non, không để chúng bị phân hủy khi đi qua dạ dày, hấp thụ triệt để vào ruột non, người dùng sẽ được tiếp nhận những gì tốt nhất.

Thành phần bên trong Colos IgGold

Thức uống nổi bật với nguồn dinh dưỡng vượt trội, 1 lon sản phẩm chia làm 30 khẩu phần sử dụng, mỗi khẩu phần bao gồm các thành phần với hàm lượng như sau:

- Kháng thể IgG 316mg từ sữa non của bò loại 1 ở New Zealand, là dòng sữa non 24 giờ, dinh dưỡng cao hơn nhiều so với sữa non 72 giờ cũng như sữa thông thường. Góp phần nâng cao tối ưu hệ thống miễn dịch, sức đề kháng, giảm thiểu bệnh tật.

- 1047mg Canxi và 7mg Vitamin D3 giúp chăm sóc hệ thống xương khớp, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các vấn đề, các bệnh lý xương khớp.

- 8 tỷ lợi khuẩn và 2000mg chất xơ hòa tan giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng sức khỏe hệ tiêu hóa, ăn uống ngon miệng, hấp thụ dinh dưỡng tối ưu.

- 13 vitamin và 7 khoáng chất thiết yếu, bù đắp các thiếu thụ khi ăn uống không đủ, tăng trao đổi chất và chuyển hóa.

- Công nghệ BioLactol giúp bảo vệ các dưỡng chất bên trên, người dùng hấp thu tối ưu, nhận được công dụng cao nhất từ sữa non.

- Cùng với đó là 1 số phụ liệu và tá dược liên quan khác, bạn có thể tham khảo rõ hơn ở phần bao bì sản phẩm.

Lợi ích khi dùng Colos IgGold

- Cung cấp nguồn dinh dưỡng vượt trội, thiết yếu đối với cơ thể con người, bù đắp thiếu hụt khi chế độ ăn uống không đủ chất, hướng tới sự khỏe mạnh và phát triển tối ưu.

- Tăng cường trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng, tăng sức đề kháng, hệ thống miễn dịch, ngăn ngừa, giảm thiểu bệnh tật.

- Chăm sóc các tế bào, cơ quan trong cơ thể, hoạt động chức năng hiệu quả nhất có thể.

- Làm chậm quá trình lão hóa, trẻ hóa cơ thể, kéo dài tuổi thọ, sức khỏe và sắc đẹp đều lên ngôi.

- Cân bằng hệ vi sinh đường ruột, nâng cấp hệ thống tiêu hóa.

- Cho xương khớp chắc khỏe, giảm thiểu bệnh lý thường gặp ở xương khớp.

- Ăn ngon ngủ ngon, tinh thần thoải mái, giảm căng thẳng, mệt mỏi, stress.

- Kiểm soát cân nặng, ngoại hình thon gọn, xinh đẹp.

Lưu ý: đây là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc và không thể thay thế thuốc chữa bệnh, không ra đời với mục đích điều trị bất kỳ bệnh lý nào.

Cách sử dụng

- Lắc đều lon sữa trước khi mở nắp hộp.

- Mỗi lần pha 2 muỗng bột sữa với 150ml nước ấm (30 – 40 độ C) bằng bình lắc.

- Lắc đều cho hỗn hợp tan hoàn toàn là có thể sử dụng được rồi.

- Ngày dùng 1 lần, trước khi ăn sáng khoảng 30 phút.

Chỉ pha với nước ấm vì nước nóng sẽ làm chết các dinh dưỡng bên trong còn nước quá lạnh làm đóng cục, không thể phát huy tối đa công nghệ.

Nhà phân phối Colos IgGold chính hãng, uy tín – Thanh Hương Shop

Muốn tìm liệu pháp hỗ trợ dinh dưỡng, nâng cấp sức khỏe thì không thể bỏ qua dòng sữa non này. Lưu ý thị trường thực phẩm chức năng có quá nhiều sự lừa đảo nên hãy tìm kiếm nhà phân phối uy tín mà mua hàng, và Thanh Hương Shop là nơi đáng tham khảo. Đây là nơi cung cấp Colos IgGold chính hãng, có hóa đơn đầy đủ, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín lâu năm trong ngành.

Thông tin liên hệ như sau: - Hotline: 0902.589.758. - Thanhhuongshop.com - Tại Đà Lạt: 363 Phan Đình Phùng, phường 2, Thành phố Đà Lạt. - Tại TP Hồ Chí Minh: 1329/1A Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

