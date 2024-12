Chương trình “Xây Tết 2025” sẽ trao tặng 18.500 phần quà Tết cho công nhân

Sáng 12/12, tại trụ sở 71 Hàng Trống, Hà Nội, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) tổ chức Lễ ra mắt chương trình "Xây Tết 2025” với những hỗ trợ thiết thực về vật chất, tinh thần đến hơn 18.500 công nhân trên cả nước.

Quang cảnh Lễ ra mắt chương trình Xây Tết 2025.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, với vai trò là một cơ quan truyền thông lớn, thời gian qua Báo Nhân Dân đã tổ chức nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện, góp phần lan tỏa những câu chuyện ý nghĩa và thu hút thêm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào các hoạt động chung vì cộng đồng. Nhân dịp Tết Ất Tỵ 2025, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Tập đoàn Coteccons tổ chức chương trình “Xây Tết 2025”. Đây là năm thứ hai, Báo Nhân Dân phối hợp cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (CTD) triển khai chương trình “Xây Tết” nhằm mang đến Tết ấm áp, vui tươi cho những người công nhân.

“Chúng tôi hy vọng nhận được sự chung tay của các doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông để những giá trị tốt đẹp của chương trình “Xây Tết 2025” với chủ đề Xây nền ước mơ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn trong xã hội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của con người Việt Nam, hướng đến Tết Ất Tỵ 2025 vui tươi, hạnh phúc với mọi gia đình; tạo khí thế mới, động lực mới; thiết thực hướng tới Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết.

Mang mùa xuân ấm áp đến công nhân lao động trên các công trường

Đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại Lễ ra mắt chương trình “Xây Tết 2025” sáng 12/12, đồng chí Phan Văn Hùng, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, chương trình “Xây Tết 2025” sẽ triển khai đồng bộ trên nhiều công trường trên khắp cả nước từ ngày 16/12/2024 đến tháng 1/2025, mang đến hơn 18.500 phần quà Tết cho công nhân lao động. Báo Nhân Dân kỳ vọng chương trình sẽ được đồng hành nhiều hơn để lan tỏa, nhân lên giá trị nhân văn để tạo động lực phát triển xã hội.

Theo đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, việc Báo Nhân Dân tiếp tục phối hợp cùng công ty Coteccons tổ chức chương trình Xây Tết 2025 với chủ đề “Xây nền ước mơ” là một nỗ lực đáng quý. Đây là việc làm ý nghĩa để giúp người lao động, đặc biệt với công nhân trong ngành xây dựng để có cái Tết vui tươi, đầm ấm và sum vầy, từ đó tạo động lực để người lao động làm việc hăng say hơn, nâng cao chất lượng các sản phẩm.

Thay mặt những người lao động, đồng chí gửi lời cảm ơn tới Báo Nhân Dân và công ty Coteccons. Cùng với đó, đồng chí đề nghị các cấp công đoàn, đặc biệt công đoàn của các tỉnh, ngành xây dựng phối hợp chặt chẽ cùng Báo Nhân Dân và công ty Coteccons để triển khai chương trình Xây Tết 2025 thực sự hiệu quả và ý nghĩa, rà soát các đối tượng công nhân lao động để mang tới những phần quà thích đáng, đúng với mục tiêu của chương trình.

Thông tin nhanh về các chương trình chăm lo quyền lợi của đoàn viên, người lao động... tỉnh Hưng Yên thời gian qua, đồng chí Lê Quang Toản, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên khẳng định ý nghĩa thiết thực và giá trị nhân văn sâu sắc của sự kiện Xây Tết.

Bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons chia sẻ tại Lễ ra mắt chương trình.

Tại sự kiện, bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons chia sẻ: “Với người công nhân xây dựng, ước mơ cho gia đình và con cái chính là nguồn động lực mạnh mẽ giúp họ vượt qua khó khăn, mang lại hạnh phúc trong công việc hàng ngày. Chương trình Xây Tết đã gieo mầm niềm vui và sự ấm áp trong dịp Tết. Năm nay, chúng tôi khao khát gửi gắm một thông điệp sâu sắc hơn về lòng biết ơn thông qua cam kết “Xây nền ước mơ”, như một cách thể hiện sự thấu cảm và trân trọng đối với động lực ẩn sâu trong những nỗ lực miệt mài của họ".

Học bổng "xây nền ước mơ" cho con em công nhân

Trả lời câu hỏi của báo chí tại sự kiện, đồng chí Phan Văn Hùng cho biết, với tinh thần “Ở đâu có nhân dân, nơi đó có Báo Nhân Dân”, chương trình Xây Tết được triển khai với những tiêu chí nhân văn, nhân ái; qua đó hỗ trợ trực tiếp các công nhân lao động. Tiếp nối thành công của “Xây Tết 2024”, Chương trình “Xây Tết 2025” sẽ mở rộng quy mô và tăng đối tượng được tặng quà lên 18.500 công nhân, trong đó có cả công nhân môi trường đô thị. Bên cạnh hoạt động trao quà, năm nay, chương trình “Xây Tết” sẽ phối hợp với Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn trao nhiều phần quà cho các học sinh là con em công nhân lao động tại công trường.

Trả lời câu hỏi của báo chí liên quan đến chương trình trao học bổng cho con em công nhân lao động, bà Nguyễn Trình Thùy Trang, Phó Tổng Giám đốc Coteccons cho biết, sau 2 năm thực hiện chương trình, Coteccons hiểu hơn những tâm tư, nguyện vọng của những người công nhân.

"Ngoài những nhu cầu thiết thực như phần quà hay vé xe về quê ăn Tết, thì con cái cũng là nỗi lo lớn của người lao động. Năm nay, chúng tôi mở rộng tiêu chí cho học bổng cho các em học sinh có học lực Khá nhằm tiếp tục động viên các em tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa trong tương lai", bà Trang thông tin.

Đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Theo Tổng cục Thống kê, số người làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng là 17 triệu người, chiếm 33%. Thu nhập bình quân của người lao động vào khoảng 7,6 triệu đồng/tháng trong quý III/2024. Bình quân, mỗi công nhân làm việc 8-12 tiếng/ngày và 6-7 ngày/tuần. Công nhân xây dựng và công nhân vệ sinh cũng chính là nhóm ít nhận được sự quan tâm trong xã hội.

Theo bà Trang, tại Coteccons và Unicons, thu nhập bình quân của người công nhân tối thiểu từ 12 triệu đồng/tháng. Với quan điểm “công trường hạnh phúc là công trường an toàn”, năm qua, doanh nghiệp đã dành hơn 26.000 giờ đào tạo kỹ năng an toàn cho hơn 30.000 lượt công nhân, nhờ vậy, công ty có tới hơn 41,6 triệu giờ thi công an toàn.

