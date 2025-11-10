Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Hoằng Lộc

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025), chiều 10/11, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân Khu dân cư thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Hội Khuyến học tỉnh; lãnh đạo xã Hoằng Lộc và đông đảo Nhân dân Khu dân cư thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu dự ngày hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu và Nhân dân Khu dân cư thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc đã ôn lại lịch sử 95 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của cán bộ, Nhân dân Khu dân cư thôn Đồng Lòng.

Đại diện cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn Đồng Lòng ôn lại truyền thống lịch sử 95 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam.

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, những năm qua cán bộ, Nhân dân Khu dân cư thôn Đồng Lòng đã đoàn kết, triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa. Toàn Khu dân cư có 305 hộ với 1.250 nhân khẩu; thu nhập bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng/người/năm.

Một tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Nhân dân luôn đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật và tích cực hưởng ứng các phong trào, cuộc vận động như: “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội”...

Đông đảo Nhân dân dự ngày hội.

Đặc biệt, với sự vào cuộc của các cấp chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, các thiết chế văn hóa trên địa bàn được đầu tư hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của khu dân cư; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, góp phần quan trọng vào việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư...

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chung vui cùng cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Lòng tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ, Nhân dân Khu dân cư thôn Đồng Lòng tại ngày hội, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh quan điểm và truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng ta; đồng thời nêu rõ: Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã luôn quan tâm, phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết dân tộc. Các ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trong tỉnh luôn tích cực vận động đoàn viên, hội viên chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, quy ước, hương ước của thôn. Từ đó, thay đổi nếp nghĩ, chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh. Những chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh đã thực sự đi vào cuộc sống, tác động tích cực, lan tỏa đến sự phát triển của các thôn, bản, khu phố trong tỉnh nói chung trong đó có thôn Đồng Lòng, xã Hoằng Lộc.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao tặng cán bộ, Nhân dân Khu dân cư thôn Đồng Lòng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh biểu dương và đánh giá cao những đóng góp, sự nỗ lực, cố gắng của cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể và Nhân dân thôn Đồng Lòng, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tập trung lãnh đạo, phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể xã Hoằng Lộc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh trao quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Lòng.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Hoằng Lộc và cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Lòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống, giúp đỡ nhau vươn lên trong cuộc sống; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống Nhân dân; quan tâm đến các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn; tham gia, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ cấp trên phát động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh mong muốn cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Lòng luôn khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết: “Biết đồng sức, biết đồng lòng - Việc gì khó, cũng làm xong”, coi đây là phương châm hành động, kim chỉ nam trong mọi hoạt động của các tổ chức Đảng và MTTQ từ xã đến thôn; góp phần xây dựng và phát triển quê hương Đồng Lòng nói riêng, xã Hoàng Lộc và tỉnh Thanh Hóa nói chung ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh trao quà cho hộ nghèo.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã tặng cán bộ, Nhân dân Khu dân cư thôn Đồng Lòng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Một hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao tặng 80 triệu đồng cho hộ gia đình bà Lê Thị Bạ để xây dựng Nhà Đại đoàn kết và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Khu dân cư thôn Đồng Lòng.

Đại diện lãnh đạo xã Hoằng Lộc tặng quà cho cán bộ, Nhân dân thôn Đồng Lòng.

Đại diện Hội khuyến học tỉnh trao thưởng cho học sinh, hộ gia đình khuyến học tiêu biểu.

Đại diện lãnh đạo xã Hoằng Lộc trao quà cho cán bộ và Nhân dân thôn Đồng Lòng và trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong các phong trào thi đua, cuộc vận động ở địa phương. Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa và các nhà hảo tâm trao nhiều phần quà ý nghĩa cho học sinh, gia đình khuyến học tiêu biểu.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh và đoàn công tác đã đến dâng hương tại Cụm Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia Bảng Môn Đình, xã Hoằng Lộc.

Phong Sắc