Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa

Ngày 25/10/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU về “Xây dựng và phát triển TP Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ngay sau đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 303/NQ-HĐND về “Thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP Thanh Hóa". Để đánh giá sát đúng việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP Thanh Hóa; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – năm 2023 và quý I năm 2024; đồng thời bàn bạc, đề ra các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, chiều 25/3, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu gợi mở một số vấn đề trọng tâm tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi làm việc.

Lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh dự buổi làm việc.

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa tham gia buổi làm việc.

Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa; lãnh đạo huyện Đông Sơn.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trần Anh Chung đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và quý I/2024; việc triển khai thực hiện một số cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển TP Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Trần Anh Chung báo cáo tại buổi làm việc.

Theo đó, năm 2023, trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Thanh Hóa đã nỗ lực, cố gắng tổ chức thực hiện và đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong 34 chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 07-NQ/TU, ngày 8/12/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, có 17 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức; 12 chỉ tiêu hoàn thành.

Nổi bật là kinh tế thành phố tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhiều chỉ tiêu kinh tế hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của cả tỉnh. Thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040. Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; chương trình xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện, trọng tâm là Cuộc vận động “Người dân thành phố nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” được đẩy mạnh. An sinh xã hội được đảm bảo, tình hình lao động, việc làm ổn định; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Kỷ luật hành chính được tăng cường; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được quan tâm chỉ đạo; năng lực quản lý, điều hành của chính quyền từ thành phố đến cơ sở được nâng lên.

Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024, kinh tế TP Thanh Hóa tiếp tục tăng trưởng khá, nhiều chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ. Cụ thể, sản xuất công nghiệp duy trì ổn định và tăng trưởng. Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành giải phóng mặt bằng Cụm công nghiệp phía Đông Bắc thành phố với diện tích 19,5 ha. Toàn thành phố có trên 139 đơn vị tham gia xuất khẩu các loại hàng hóa với nhiều sản phẩm có giá trị xuất khẩu lớn. Nhờ đó, giá trị xuất khẩu ước đạt 430,6 triệu USD, tăng 8,05% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ tiếp tục phục hồi và phát triển; thành phố ước đón 481.000 lượt khách và Nhân dân đến tham quan, tăng 12,4% so với cùng kỳ.

Trong sản xuất nông nghiệp, thành phố đã triển khai gieo trồng vụ xuân đạt hơn 4.350 ha, bằng 92,3% kế hoạch; tích tụ, tập trung đất đai được 125 ha. Đồng thời, tổ chức phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và triển khai trồng cây xanh trên địa bàn các phường, xã, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học đảm bảo theo kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 925,9 tỷ đồng, bằng 31,5% dự toán tỉnh giao và bằng 26,2% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 13,2% so với cùng kỳ. Toàn thành phố thành lập mới có 150 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 8.992 doanh nghiệp. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Thành phố đã lập, trình cấp có thẩm quyền 8 đồ án quy hoạch phân khu đô thị Thanh Hóa. Công tác chỉnh trang đô thị được chú trọng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024 với nhiều điểm nhấn nổi bật, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và được Nhân dân đánh giá cao.

Cũng trong quý I, TP Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp tháp gỡ khó khăn, vướng mắc được xem là “điểm nghẽn” trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án. Theo đó, thành phố đã giải phóng mặt bằng được hơn 17 ha, bằng 20,18% kế hoạch đề ra. Văn hóa, xã hội được quan tâm chỉ đạo, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo môi trường ổn định cho kinh tế - xã hội phát triển.

Tập trung triển khai hiệu quả các cơ chế đặc thù

Theo Nghị quyết số 303/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh, ngân sách TP Thanh Hóa được hưởng 100% số thu tiền sử dụng đất thu được từ 19 dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố. Trong đó có 8 dự án do thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất; 11 dự án đấu thầu dự án có sử dụng đất (do UBND thành phố và các đơn vị cấp tỉnh tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Đến nay có 1 dự án đã đấu giá thành công, nhà đầu tư đã nộp đủ 451,455 tỷ đồng; 3 dự án đã hoàn thành đầu tư hạ tầng khu vực đấu giá đất, dự kiến thời gian tổ chức đấu giá xong trong Quý II năm 2024; 1 dự án đã cơ bản hoàn thành đầu tư hạ tầng khu vực đấu giá đất, nhưng vướng thủ tục pháp lý chưa thể tổ chức đấu giá; 3 dự án đang triển khai đầu tư hạ tầng, thời gian dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong quý III và quý IV/2024; 3 dự án đã lựa chọn được nhà đầu tư, đang triển khai GPMB để giao đất cho nhà đầu tư; 8 dự án chưa lựa chọn nhà đầu tư do chưa đủ điều kiện triển khai theo quy định.

Đối với các dự án ưu tiên đầu tư từ nguồn tiền sử dụng đất theo cơ chế, chính sách đặc thù, TP Thanh Hóa có 10 dự án được ưu tiên đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án khai thác quỹ đất áp dụng chính sách đặc thù trên địa bàn thành phố. Trong đó có 3 dự án đang lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 7 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, TP Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 303/2022/NQ-HĐND, ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh. Đồng thời bổ sung thêm chỉ tiêu chuyển mục đích đất chuyên trồng lúa nước cho thành phố, trước mắt ưu tiên bổ sung khoảng 200 ha để phục vụ cho các dự án trọng điểm trong giai đoạn 2024 - 2027. Bên cạnh đó, thành phố đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện Đông Sơn khẩn trương hoàn thiện 4 đồ án quy hoạch phân khu trên địa giới hành chính huyện Đông Sơn, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định, làm cơ sở để trình Đề án sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa; chỉ đạo Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan xem xét, sớm trình UBND tỉnh thông qua 8 đồ án quy hoạch phân khu trên địa giới hành chính TP Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Sỹ Nghiêm phát tại buổi làm việc.

Giám đốc Sở Xây dựng Phan Lê Quang phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu thảo luận, lãnh đạo các sở, ngành cho rằng những kết quả mà TP Thanh Hóa đạt được trong năm 2023 và quý I/2024 là rất đáng ghi nhận trong điều kiện nhiều khó khăn thách thức đan xen, nhất là phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên những kết quả đó vẫn chưa tương xứng với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao của tỉnh.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Lê Minh Nghĩa phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với việc chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại, các đại biểu cũng đã gợi mở một số giải pháp để cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở cần tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2024, năm tăng tốc để về đích.

Quyết tâm, quyết liệt để tạo ra bước đột phá trên các lĩnh vực

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn ghi nhận và biểu dương những kết quả khá nổi bật và toàn diện mà TP Thanh Hóa đạt được trong năm 2023 và quý I/2024. Đây là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất trong Ban Thường vụ Thành ủy và toàn Đảng bộ TP Thanh Hóa; sự quyết tâm, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực các hiện nhiệm vụ chính trị của cả hệ thống chính trị thành phố. Bên cạnh đó, là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sự phối hợp của các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh. Những kết quả này đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của cả tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ của TP Thanh Hóa; trong đó nhấn mạnh đến việc TP Thanh Hóa chưa thực sự có nhiều đột phá trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; kết quả đạt được chưa ngang tầm với tiềm năng, lợi thế; vẫn còn một bộ phận nhỏ cán bộ chưa quyết tâm, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ; hiệu quả điều hành, tổ chức công việc chưa đáp ứng yêu cầu; do vậy, dù có sự việc đã rõ nhưng hiệu quả đạt được vẫn chưa như mong muốn.

Về nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn thống nhất với 5 vấn đề mà Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đề ra nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024; năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 303/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, đồng thời cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của thành phố.

Với mong muốn và kỳ vọng TP Thanh Hóa có bước đột phá trên các lĩnh vực để xứng đáng với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục - đào tạo, y tế, thể thao của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy đảng, chính quyền, cũng như từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức TP Thanh Hóa cùng với sự quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, cần có hành động với phương pháp tổ chức công việc tốt hơn, sâu sát, cụ thể hơn trong từng nhiệm vụ để tạo ra bước đột phá trên từng lĩnh vực công tác.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh trong năm 2024. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các dự án theo cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Thanh Hóa; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm; tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài. Từ đó tạo ra các sản phẩm cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

TP Thanh Hóa cũng cần tập trung tối đa cho nhiệm vụ sáp nhập huyện Đông Sơn vào TP Thanh Hóa; chuẩn bị tốt điều kiện để tổ chức các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của thành phố; tiếp tục làm tốt công tác an sinh xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ, bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng cho ý kiến giải quyết các kiến nghị, đề xuất của TP Thanh Hóa. Đồng thời chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiếp tục phối hợp, hỗ trợ TP Thanh Hóa để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Trần Thanh