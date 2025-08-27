Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê tại xã Triệu Sơn

Sáng 27/8, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục sự cố sạt, đùn sùi mái đê tả sông Hoàng trên địa bàn xã Triệu Sơn (xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn cũ).

Đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục sự cố đê tại xã Triệu Sơn.

Cùng đi có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nông nghiệp và Môi trường; các đơn vị chức năng của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo khắc phục sự cố đê tại xã Triệu Sơn.

Đợt mưa lớn do cơn bão số 5 gây ra đã khiến nước sông Hoàng dâng cao, dẫn đến sự cố đùn sủi mái đê phía đồng và hố sụt trên mặt đê đoạn K9+340 - K9+390 tả sông Hoàng thuộc địa bàn thôn 9, xã Dân Quyền cũ - nay là xã Triệu Sơn. Sự cố này được phát hiện qua công tác tuần tra của ngành chức năng và chính quyền địa phương.

Các lực lượng phối hợp gia cố mái đê, thân đê.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền xã đã phối hợp cùng các lực lượng quân đội, công an, lực lượng xung kích của địa phương và Nhân dân với khoảng 200 người triển khai phương án “4 tại chỗ”; tiến hành gia cố mái đê, thân đê bằng cột gỗ, các bao tải đất, cát...

Ghi nhận tại thời điểm đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, sự cố đê sông Hoạt đang trong tầm kiểm soát.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn kiểm tra chỉ đạo khắc phục sự cố tại hiện trường.

Chỉ đạo khắc phục trực tiếp tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn biểu dương lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã làm tốt công tác tuần tra, phát hiện sự cố đê và triển khai phương án xử lý kịp thời theo phương châm “4 tại chỗ”.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn chỉ đạo khắc phục sự cố đê tại xã Triệu Sơn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh động viên lực lượng quân đội, công an, dân quân địa phương và Nhân dân tham gia hộ đê và lưu ý chính quyền địa phương chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết phục vụ công tác hộ đê, bảo đảm sự cố được xử lý nhanh nhất, bảo đảm an toàn cho cả công trình cũng như lực lượng tham gia hộ đê.

Đồng thời, yêu cầu chính quyền xã Triệu Sơn tiếp tục theo dõi diễn biến lũ trên sông Hoàng, trực gác thường xuyên các tuyến đê, kịp thời báo cáo tỉnh các vấn đề vượt thẩm quyền. Ngành nông nghiệp và môi trường đánh giá thực trạng tuyến đê, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý, bảo đảm an toàn về lâu dài.

Phong Sắc