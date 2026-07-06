Chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống việc lợi dụng tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân

Nhấn mạnh công tác dân tộc và tôn giáo không chỉ là nhiệm vụ quan trọng, mà là vấn đề mang tính chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài tại hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo quý II năm 2026 diễn ra sáng 6/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động nắm tình hình cơ sở, chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống việc lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo.

Toàn cảnh hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, tình hình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân được tôn trọng và bảo đảm.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội và các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác tín ngưỡng, tôn giáo.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được chú trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các chức sắc, chức việc, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, tín đồ các tôn giáo và Nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào Thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nhấn mạnh công tác dân tộc và tôn giáo không chỉ là nhiệm vụ quan trọng mà là vấn đề mang tính chiến lược, vừa cấp bách, vừa lâu dài, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản của tỉnh về tín ngưỡng, tôn giáo đến mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, tạo sự thống nhất về nhận thức; từ đó chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống chính sách cũng như xây dựng kế hoạch hành động dài hạn nhằm tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực này, triệt tiêu các điều kiện, cơ hội để các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chống phá.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo chủ động nắm tình hình cơ sở, tâm tư Nhân dân; phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các ban, ngành cấp tỉnh trong nắm tình hình, trao đổi thông tin và tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh; chủ động phòng ngừa và đấu tranh chống việc lợi dụng vấn đề tôn giáo nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết tôn giáo. Thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo để kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng.

Ngoài ra, vận động các tổ chức, chức sắc, tín đồ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, nhất là Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu xã, phường trong nhận thức, quản lý hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Quan tâm kiện toàn, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tổ chức các hoạt động theo pháp luật.

Quốc Hương