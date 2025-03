Châu Âu chuẩn bị triển khai 10.000 quân gìn giữ hòa bình tại Ukraine

Theo The Times, hơn 35 quốc gia đã đồng ý cung cấp vũ khí, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật và tình báo cho “sứ mệnh châu Âu tiềm năng” - gìn giữ hòa bình tại Ukraine.

Hệ thống phòng không Patriot của Đức tại căn cứ quân sự gần Zamosc (Ba Lan). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Ngày 16/3, báo The Times dẫn một nguồn tin quân sự Anh cho biết, các nước châu Âu có kế hoạch triển khai hơn 10.000 quân nhân trong lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.

Nguồn tin cho biết: "Đây sẽ là một lực lượng đáng kể với sự tham gia của nhiều quốc gia cung cấp quân và một nhóm lớn hơn đóng góp theo các hình thức khác."

Theo The Times, mặc dù phần lớn lực lượng sẽ do Anh và Pháp cung cấp, nhưng Thủ tướng Anh Keir Starmer đã thành công trong việc thu hút nhiều nước tham gia hơn so với ba nước ban đầu đề xuất gửi quân tới Ukraine.

Hơn 35 quốc gia đã đồng ý cung cấp vũ khí, vật tư, hỗ trợ kỹ thuật và tình báo cho sứ mệnh châu Âu tiềm năng này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi đầu tháng Ba đã tuyên bố sự hiện diện của binh sỹ các nước NATO trên lãnh thổ Ukraine dưới bất kỳ danh nghĩa nào, kể cả với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình, đều là mối đe dọa đối với Nga, và Moskva sẽ không chấp nhận điều này trong bất kỳ trường hợp nào.

Theo TTXVN