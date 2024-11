Chào mừng ngài trở lại, Mister Ranieri!

Là người được số phận và các ông chủ lựa chọn “lèo lái” con thuyền AS Roma không chỉ một mà tới ba lần, và ở cả hai lần trước đó, Ranieri đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liệu ở lần trở lại thứ 3 này, “Gã Thợ hàn” có thể tiếp tục hoàn thành tốt công việc của mình như hai lần dẫn dắt Giallorossi trước đó?

Ahikar của thành Roma

Trong “sự tích Ahikar”, một câu truyện cổ của người Assyrians về hành trình trở về cõi chết và minh oan cho bản thân của vị tư tế Ahikar, có một đoạn vấn đáp khá thú vị giữa Pharaoh Ai Cập và vị tư tế như sau: Khi được hỏi tên của ông là gì, Ahikar thay vì thành thật trả lời Pharaoh, đã sử dụng một cái tên giả, đó là Ahikar để che giấu thân phận mình. Ngay sau đó, vua Ai Cập đã đáp trả với một giọng khá đắc ý: “Ta hy vọng ngươi không thông minh như cái gã Ahikar trước đây”. Khi đó, Ahikar đã trả lời: "Bẩm Pharaoh, số phận và vua Sennacherib đã chọn con đến để trả lời vua thì con đành phải chấp nhận thôi. Nhưng con xin đảm bảo với Pharaoh rằng con sẽ làm tròn bổn phận đó của mình".

Dù đây chỉ là một câu nói nhằm che giấu thân phận thật sự của ông trước Pharaoh Ai Cập, nhưng câu nói đó của Ahikar đã để lại một triết lý khá thú vị, đó là: đôi lúc ở đời, chúng ta sẽ phải chấp nhận với những sự sắp đặt của số phận, hoặc của một đấng tối cao hơn chúng ta rất nhiều. Khi đó, chúng ta chỉ có một lựa chọn duy nhất, đó là làm tròn bổn phận được giao.

Trong số các huấn luyện viên có thể được xem là “lão làng” của bóng đá thế giới, chắc chắn, Claudio Ranieri là người hiểu rõ nhất triết lý này của Ahikar. Bởi lẽ, cũng giống như lời vị tư tế trong câu truyện của người Assyria, Ranieri cũng được “bàn tay của số phận” và giới chủ của AS Roma lựa chọn trở lại với đội chủ sân Stadio Olimpico mỗi khi đội bóng này cần một ai đó ra tay cứu họ khỏi khủng hoảng.

Bàn tay của số phận đã lựa chọn Claudio Ranieri không chỉ một, mà tới ba lần, cho vị trí HLV của đội bóng cũ AS Roma.Nguồn: MOW.

Có một điều khá thú vị, đó là dù chỉ gắn bó đúng 6 trận trong màu áo AS Roma khi còn là một cầu thủ, nhưng Claudio Ranieri luôn giữ vững trong tim tình yêu với đội bóng tới từ thủ đô Roma, thứ tình yêu đã khiến ông trở lại tới 3 lần nếu tính cả lần trở lại sắp tới, và ở cả 3 lần đó, AS Roma đều đạt được những kết quả ngoài mong đợi dưới tay “Gã Thợ hàn”.

Đơn cử như ở mùa giải 2009-2010, mùa giải mà Ranieri được bổ nhiệm thay thế Luciano Spalletti, “Gã Thợ hàn” đã giúp AS Roma cạnh tranh tới tận những ngày cuối cùng với Inter Milan của Jose Mourinho ở Serie A mùa giải đó. Tiếp theo, đó là vị trí thứ nhì ở Coppa Italia và một suất vào chơi vòng 32 đội của UEFA Europa League mùa giải đó.

Ở lần trở lại thứ hai, dù không đạt được nhiều thành công như lần đầu, một phần vì quãng thời gian dẫn dắt AS Roma chỉ kéo dài trong vòng vài tháng ít ỏi, nhưng Claudio Ranieri vẫn giúp AS Roma có được một suất chơi ở Europa League mùa giải sau đó.

Cũng chính vì thành tích tuyệt vời này mà trong ngày chia tay lần hai với AS Roma, các CĐV cuồng nhiệt của AS Roma, thường được gọi là Ultras, đã căng hẳn một tấm banner khá lớn chứa những lời nhắn gửi tới từ tâm can của họ dành cho người đàn ông đã giúp họ tới hai lần: "Lúc chúng con cần thầy, thầy đã quay trở lại. Xin hãy nhận lại chút tấm chân tình này của chúng con"!.

Tấm băng-rôn thể hiện tình cảm của các CĐV AS Roma trong ngày chia tay HLV Claudio Ranieri lần thứ hai ở cuối mùa giải 2018-2019. Nguồn: Twitter.

AS Roma không phải là một đội bóng “vô danh tiểu tốt” hay một đội bóng thuộc dạng “hết thời” như các đội bóng từng nổi lên rồi sau đó chóng lụi tàn như trường hợp của Malaga mùa giải 2012-2013 hay Leicester City, một đội bóng khác cũng từng thành công dưới bàn tay của HLV Ranieri. Nên nhớ, chỉ mới vài ngày trước khi bổ nhiệm Ranieri, CLB này còn được đồn đoán là sẽ đưa về Erik Ten Hag, người vừa bị Man United sa thải cách đây vài ngày. Thế nhưng, trái với những dự đoán, họ lại quyết định chọn Claudio Ranieri, một HLV khó có thể so sánh được với Erik Ten Hag về số lượng danh hiệu đạt được.

Vì sao phải là Claudio Ranieri mà không phải là một HLV nào khác? Vì không ai hiểu Roma bằng người đàn ông này, bởi, không ai có thể tạo ra được một bầu không khí ấm áp như Ranieri, một người đàn ông luôn biết cách truyền lửa, luôn biết cách sưởi ấm cho một phòng thay đồ nguội lạnh bởi những mệt mỏi và thất vọng của việc đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng Serie A thời điểm hiện tại. Nhưng trên hết, Bầy Sói lựa chọn Ranieri vì những tiến bộ ngắn hạn mà ông đạt được với những gì ông có trong tay thay vì đòi hỏi những khoản chi lên tới hàng tỷ Bảng như trường hợp của những người đồng nghiệp như Erik Ten Hag hay Jose Mourinho.

Sự ấm áp và ổn định, đó là những thứ mà Claudio Ranieri có thể đem lại mọi đội bóng mà ông dẫn dắt. Nguồn: CNN.

"Gã Thợ hàn" phải làm gì ở lần trở lại thứ 3?

Khác với lần trở lại AS Roma thứ hai, lần ông trở lại trong giai đoạn tháng 3, giai đoạn có thể được xem là nước rút của mọi cuộc đua bóng đá Châu Âu, Ranieri trở lại với AS Roma khi đội bóng đang ở giai đoạn vẫn có thể “giải cứu” được. Tuy nhiên, để có thể “giải cứu” AS Roma thành công, HLV người Italia sẽ phải tập trung vào những điều sau.

Đầu tiên, HLV người Italia cần phải cải thiện lại khả năng ghi bàn của các cầu thủ AS Roma. Có thể nói, đây chính là một trong những nguyên nhân lớn nhất dẫn đến sự sa sút về mặt thành tích của Bầy Sói ở Serie A mùa này.

Có thể thấy rõ sự kém cỏi của hàng tiền đạo AS Roma mùa này qua con số 14 bàn tính đến thời điểm hiện tại của đội bóng thành Rome, số bàn thắng được xem là thấp thứ 3 ở Serie A. Đáng nói hơn, một trong hai đội bóng có số bàn thắng thấp hơn đó là Empoli, đội chỉ ghi được 9 bàn tính đến thời điểm hiện tại, lại xếp ở vị trí thứ 10, tức cách AS Roma tới 2 bậc trên bảng xếp hạng Serie A mùa này.

Ghi được tới 14 bàn ở Serie A mùa này, nhưng AS Roma lại xếp dưới Empoli, đội bóng chỉ ghi được 9 bàn tính đến thời điểm hiện tại của mùa giải. Nguồn: FotMob.

Điều tiếp theo, và cũng là điều quan trọng nhất, đó là HLV người Italia cần phải giúp các học trò của mình nhanh chóng lấy lại tinh thần sau một quãng thời gian mệt mỏi và chán nản bởi thành tích kém cỏi, và cuối cùng, xây dựng một sự ổn định trong phòng thay đồ của AS Roma. Đương nhiên, với kinh nghiệm và sự ấm áp của một người thầy, một người cha tinh thần của các cầu thủ, HLV người Italia hoàn toàn có thể giải quyết được những vấn đề tinh thần đã và đang đè nặng lên đôi chân của tập thể AS Roma thời điểm hiện tại.

Vẫn còn rất nhiều thời gian để Claudio Ranieri có thể đưa AS Roma trở lại phong độ trước đây của mình. Tuy nhiên, để làm được điều đó, bên cạnh tài năng của mình, HLV người Italia còn phải cần đến sự giúp sức đắc lực của các cầu thủ, cùng với đó là sự kiên nhẫn và sự ủng hộ của các CĐV đội nhà, những người vẫn luôn coi “Gã Thợ hàn” như một phần không thể tách rời của “đại gia đình” AS Roma.

KDNX

Nguồn hình ảnh, tư liệu: FOTMOB, CNN, MOW, Twitter...