Cảnh báo lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ sinh trắc học

Vietcombank cho biết không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân như gọi điện, nhắn tin SMS, email, phần mềm chat để hỗ trợ sinh trắc học nên khách hàng không bấm vào bất kỳ link nào.

Vietcombank cảnh báo lừa đảo mạo danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ sinh trắc học. (Ảnh: Vietnam+)

Như đã thông tin, kể từ ngày 1/7/2024, thực hiện Quyết định số 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng triển khai xác thực bằng sinh trắc học đối với một số loại giao dịch trực tuyến.

Theo đại diện Vietcombank, lợi dụng tình huống một số khách hàng gặp khó khăn trong quá trình thao tác cập nhật thông tin sinh trắc học, các đối tượng lừa đảo đã giả danh nhân viên ngân hàng liên hệ khách hàng đề nghị “hỗ trợ” cài đặt nhằm chiếm đoạt tài sản, thông tin của khách hàng...

Phía Vietcombank cho biết một số cách thức lừa đảo phổ biến đang được các đối tượng thực hiện như liên hệ khách hàng bằng các hình thức như gọi điện, nhắn tin, kết bạn qua các mạng xã hội (Zalo, Facebook...) để hướng dẫn thu thập thông tin sinh trắc học; lập nick gây nhầm lẫn như “Nhân viên ngân hàng,” “Hỗ trợ khách hàng”... và trà trộn tương tác với những bình luận của khách hàng dưới các bài đăng trên trang mạng xã hội chính thức của ngân hàng để đề nghị khách hàng liên hệ riêng (inbox) nhằm dẫn dụ khách hàng để lừa đảo lấy thông tin dịch vụ ngân hàng.

Ngoài ra, các đối tượng yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, hình ảnh căn cước công dân, hình ảnh khuôn mặt của khách hàng... để được hỗ trợ, thậm chí đối tượng có thể yêu cầu cuộc gọi video để thu thập thêm giọng nói, cử chỉ; đề nghị khách hàng truy cập vào đường link lạ để tải và cài đặt ứng dụng hỗ trợ thu thập sinh trắc học trên điện thoại...

Sau khi lấy được thông tin của khách hàng, các đối tượng sẽ tiến hành chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Đại diện Vietcombank khẳng định ngân hàng không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân qua các kênh như gọi điện, nhắn tin SMS, email, phần mềm chat (Zalo, Viber, Facebook messenger...). Do đó, khách hàng tuyệt đối không bấm vào link, không cung cấp thông tin , bảo mật tài khoản, dịch vụ ngân hàng số (tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP), dịch vụ thẻ (số thẻ, mã OTP), thông tin tài khoản hay bất cứ thông tin bảo mật dịch vụ ngân hàng, thông tin cá nhân nào khác.

Khách hàng không chia sẻ các thông tin cá nhân, thông tin dịch vụ ngân hàng, thông tin giao dịch ngân hàng... lên mạng xã hội để tránh bị đối tượng lừa đảo lợi dụng mạo danh ngân hàng/cán bộ ngân hàng liên hệ, yêu cầu được hỗ trợ hoặc yêu cầu cung cấp thông tin nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận và chiếm đoạt tiền trong tài khoản khách hàng.

Cũng theo đại diện Vietcombank, trong trường hợp gặp khó khăn khi thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học hay khi thực hiện xác thực sinh trắc học với các giao dịch trực tuyến theo qui định, khách hàng có thể thực hiện theo một số cách như sau: Tham khảo hướng dẫn thu thập thông tin sinh trắc học trên trang web ngân hàng; tham khảo mục Hỗ trợ >> Câu hỏi thường gặp trên VCB Digibank hoặc mục Câu hỏi thường gặp về quá trình thực hiện thu thập sinh trắc học trên website Vietcombank; tới điểm giao dịch Vietcombank gần nhất để được cán bộ ngân hàng hỗ trợ trực tiếp.

“Để sử dụng dịch vụ ngân hàng an toàn và hiệu quả, Vietcombank khuyến cáo khách hàng hãy luôn tuân theo các nguyên tắc giao dịch an toàn được Vietcombank thường xuyên cập nhật tại chuyên mục Giao dịch an toàn trên website chính thức của ngân hàng,” thông báo của Vietcombank nhấn mạnh./.

Theo Vietnam+