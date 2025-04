Cần 170.000 tỷ chi cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu sớm do tinh gọn bộ máy

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết, năm nay cần khoảng 170.000 tỷ đồng để chi trả cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi do sắp xếp, tinh gọn bộ máy.

Số liệu trên được Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đưa ra khi cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026, tại phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 23/4.

Phó Thủ tướng cho biết, năm nay chi ngân sách Nhà nước sẽ tăng lên.

"Khi tinh giản bộ máy, riêng trả tiền cho cán bộ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi cũng đã khoảng 170.000 tỷ đồng, theo thống kê chưa đầy đủ", ông Hồ Đức Phớc nói.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc. (Ảnh: quochoi.vn)

Bên cạnh đó, việc miễn, giảm học phí cho học sinh cả nước phải chi khoảng 30.000 tỷ đồng. Ngoài ra, theo Phó Thủ tướng, sắp tới thực hiện một số chính sách về bảo hiểm y tế, chính sách khác thì số chi có thể tăng lên.

Riêng về thuế giá trị gia tăng (GTGT), Phó Thủ tướng cho biết 4 năm nay giảm 2%, từ 10% còn 8%. Đây là ưu tiên với doanh nghiệp, đảm bảo doanh nghiệp sau đại dịch vực lên được.

"Tháng 7 này hướng dẫn lập dự toán năm 2026 và kế hoạch tài chính, nợ công nhiệm kỳ sau thì sẽ báo cáo đầy đủ dự báo về khả năng chi tiêu. Còn năm nay vẫn chịu đựng được. Bởi khoản trả lương cho thôi việc, tinh giản bộ máy thì chúng ta sử dụng trong Quỹ tiền lương lâu nay tích lũy đồng thời chi từ ngân sách", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nói thêm.

Trước đó, trình bày dự thảo Nghị quyết, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, để góp phần tạo động lực thúc đẩy, phát triển cho nền kinh tế, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng trong nước trong năm 2025 và năm 2026, cần tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế GTGT.

Theo Thứ trưởng, phương án giảm thuế GTGT tại dự thảo Nghị quyết lần này có sự thay đổi nội dung so với quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội trước đây.

Cụ thể, về nguyên tắc đề xuất giảm thuế, thuế GTGT có các loại hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT và không chịu thuế GTGT (có hàng hoá, dịch vụ không chịu thuế GTGT, có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu áp dụng thuế suất 0%, có hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 5% và có hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%) thì chỉ giảm thuế đối với hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất 10%.

Trong nhóm hàng hoá, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10% thì mở rộng đối tượng được giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, du lịch, tiêu dùng nhằm hỗ trợ tăng sức mua, kích cầu tiêu dùng, du lịch nội địa, hàng hoá đặc biệt góp phần quan trọng trong sản xuất kinh doanh.

Đơn cử như: sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, than ở khâu nhập khẩu và than bán ra ở khâu kinh doanh thương mại, xăng, dầu.

"Không giảm thuế GTGT đối với hàng hoá là tài nguyên khoáng sản, trừ hàng hoá đặc biệt góp phần quan trọng trong sản xuất kinh doanh như sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm kim loại. Không giảm thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trừ mặt hàng xăng", ông Cao Anh Tuấn nói.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết giữ nguyên các dịch vụ không được giảm thuế GTGT theo quy định tại các Nghị quyết của Quốc hội trước đây như: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản.

Đồng thời quy định giảm 2% thuế suất thuế GTGT đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ: viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than), sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Chính phủ cũng đề nghị giao Chính phủ hướng dẫn việc giảm thuế suất thuế GTGT và tổ chức triển khai thực hiện chính sách này bảo đảm công khai minh bạch, hiệu quả.

Về tác động đến thu ngân sách Nhà nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho biết, dự kiến số giảm thu ngân sách Nhà nước trong 6 tháng cuối năm 2025 và cả năm 2026 khoảng 121.740 tỷ đồng. Trong đó, 6 tháng cuối năm 2025 giảm khoảng 39.540 tỷ đồng, năm 2026 giảm khoảng 82.200 tỷ đồng.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ để thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ hoàn thiện hồ sơ tăng tính thuyết phục trình Quốc hội quyết định tại Kỳ họp thứ 9 tới đây.

Theo VTC News