Buổi sớm đặc biệt ở Công viên Lê Thị Riêng

Trời chưa sáng, đông đảo người dân đã có mặt quanh Công viên Lê Thị Riêng và dọc các tuyến đường, mang theo những nhành hoa trắng và lòng biết ơn, chờ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ. Người vượt đường xa từ Đồng Tháp, người cựu chiến binh cùng vợ đón chuyến xe buýt sớm, cùng chờ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Người dân đứng dọc hai bên đường để tiễn đưa các anh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Sáng sớm 14/10, trên những con đường quanh Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM), người dân đi bộ, tập thể dục, bắt đầu ngày mới. Bên trong công viên, các lực lượng khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.

Tại khu vực tổ chức lễ, các lực lượng kiểm tra, sắp xếp từng hạng mục, bảo đảm không gian trang nghiêm. Những tình nguyện viên áo xanh có mặt từ sớm, sẵn sàng hỗ trợ đại biểu và người dân đến viếng.

Vượt đường xa, tiễn các anh về đất mẹ

Có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng từ 2 giờ 30 sáng, chị Phan Thị Châu Lan (sinh năm 1995, ngụ phường Tân Mỹ) cùng người thân, bạn bè chuẩn bị những bó hoa tươi gửi tặng người dân đến viếng. Với chị Loan, mỗi bó hoa là lời tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chị Phan Thị Châu Lan cùng người thân, bạn bè chuẩn bị hoa tươi tặng người dân đến viếng các liệt sĩ. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Từ 4 giờ 30 sáng, chị Nguyễn Giang (42 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) cùng chồng đến chợ Hồ Thị Kỷ mua 800 bông hoa trắng, mang đến đường Trường Sơn tặng người dân chờ tiễn đưa các liệt sĩ.

Gia đình chị Thu Trang (43 tuổi, ngụ phường Phú Thạnh) cũng chuẩn bị hơn 700 nhành cúc trắng tặng người dân quanh công viên.

Gia đình chị Thu Trang (phường Phú Thạnh, TPHCM) mang hơn 700 nhành hoa cúc trắng tặng người dân quanh Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trời chưa hửng sáng, chị Phạm Thị Diễm (sinh năm 1993) cũng đã có mặt tại công viên, trên tay ôm bó cúc trắng mua ở chợ Bình Chánh. Để đến đây lúc 5 giờ, chị một mình đi xe máy từ Đồng Tháp lên TPHCM, khởi hành từ hơn 2 giờ sáng.

Gia đình không có người thân là liệt sĩ, nhưng chị Diễm luôn dành lòng biết ơn sâu sắc cho những người đã ngã xuống. Dõi theo “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ những ngày đầu, chị mong đến ngày các liệt sĩ được tìm thấy, đưa về an nghỉ.

“Em thấy mình nhỏ bé lắm, chỉ muốn làm một cái gì đó nhỏ nhoi để tri ân các chú, các anh”, chị xúc động chia sẻ.

Chưa kịp đăng ký, cũng không biết có được vào bên trong dự lễ hay không, chị vẫn lên đường. “Nếu không vào được bên trong thì sẽ đứng ở ngoài đường vọng vào, miễn là được có mặt ở đây, đi trọn vẹn cùng lễ truy điệu”, chị nói.

Những nhành cúc trắng được trao tặng người dân trước Công viên Lê Thị Riêng để tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cầm nhành cúc trắng trên tay, bà Mỹ Hoa (66 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa) có mặt từ rất sớm trước công viên.

Bà Mỹ Hoa (66 tuổi, ngụ phường Tân Sơn Hòa) cầm nhành cúc trắng, có mặt từ sớm trước Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Đỗ Trọng Sơn (sinh năm 1963, ngụ phường Tân Sơn Nhì) cùng vợ là bà Nguyễn Thị Quý và nhiều người dân lặng lẽ chờ trước Công viên Lê Thị Riêng, tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ với lòng biết ơn và niềm tiếc thương.

Ông Đỗ Trọng Sơn cùng vợ có mặt trước Công viên Lê Thị Riêng từ sáng sớm. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Đến 6 giờ 30 phút, đông đảo người dân đã tập trung trên đường Trường Sơn. Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, nhiều sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM cũng có mặt, mang theo những nhành cúc trắng.

Nhành hoa trắng của người lính già

Giữa dòng người tìm về công viên có vợ chồng cựu chiến binh Triệu Lẫy (84 tuổi) và bà Phạm Thị Minh Nguyệt. Không ngủ được, hai ông bà dậy từ 3 giờ sáng, đón chuyến xe buýt sớm từ phường Phú Thọ Hòa để kịp đến viếng đồng đội trước giờ truy điệu.

Tuổi cao, bị thoát vị đĩa đệm, đi lại khó khăn, ông Lẫy vẫn cùng vợ đến công viên, mỗi người cầm một nhành hoa trắng. Không thể vào bên trong, ông ngồi trên ghế đá trước cổng, hướng mắt về nơi chuẩn bị diễn ra buổi lễ.

Từng tham gia chiến đấu trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ông Lẫy luôn đau đáu về những đồng đội đã ngã xuống. Bà Nguyệt nghẹn ngào kể, chồng bà vẫn day dứt khi nhiều đồng đội còn nằm lại nơi rừng sâu, chưa tìm được hài cốt để đưa về với gia đình.

Cựu chiến binh Triệu Lẫy cùng vợ mang hoa trắng đến Công viên Lê Thị Riêng từ sáng sớm, tưởng nhớ đồng đội. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trong khi dòng người tiếp tục tìm đến, khoảng 70 thành viên nhóm “Tình nguyện viên Sài Gòn” đã trải qua một đêm gần như thức trắng để chuẩn bị cho buổi lễ. Nhóm gồm sinh viên và những người trẻ đã đi làm, cùng tham gia hoạt động tình nguyện tự phát nhiều năm qua.

Một người dân ngồi xe lăn, cầm nhành cúc trắng chờ tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Có mặt từ 22 giờ hôm trước, các bạn chia nhau vệ sinh khu vực tổ chức lễ, cắm hoa, chuẩn bị mâm trái cây, chỉnh trang bàn thờ và kiểm tra vật dụng phục vụ nghi thức. Từng phần việc được thực hiện cẩn thận trước giờ đón đại biểu và người dân.

Anh Trương Thành Trí (sinh năm 1997), thành viên gắn bó lâu năm với nhóm, chia sẻ: “Tụi em cảm thấy rất tự hào khi được góp một phần sức nhỏ của mình”.

Em Thiên Ân, học sinh lớp 1/1 Trường Tiểu học Đặng Thùy Trâm, cùng mẹ đến Công viên Lê Thị Riêng để tiễn đưa các liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Đại biểu đến sớm để dự lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trên những tuyến đường quanh công viên, nhiều người dân cầm hoa trắng, chờ đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ. Có người đi cùng gia đình, có người tranh thủ đến từ lúc trời chưa sáng, mong được tiễn đưa các liệt sĩ.

Đông đảo người dân đến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ từ sáng sớm, trước giờ diễn ra buổi lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

Trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đông đảo sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM có mặt, mang theo những nhành cúc trắng chờ tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ.

Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM chờ tiễn đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phía trước Công viên Lê Thị Riêng. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trần Đăng Khoa, sinh viên Khoa Xây dựng Đảng, chia sẻ sự hy sinh của các thế hệ đi trước luôn nhắc nhở người trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm với đất nước. Theo Khoa, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

“Được sống trong hòa bình hôm nay, chúng em càng ý thức phải biết ơn những người đi trước bằng những hành động thiết thực, tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, chung tay xây dựng quê hương, đất nước”, Khoa bày tỏ.

Một số hình ảnh xúc động tại buổi lễ:

Bà Nguyễn Thị Lệ, vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, đến dự lễ truy điệu và an táng các liệt sĩ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu có mặt từ sớm tại Công viên Lê Thị Riêng để dự lễ. Ảnh: MẠNH THẮNG

7 giờ sáng, đông đảo người dân có mặt trên đường Trường Sơn, chờ tiễn các Anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, công tác chuẩn bị cho lễ an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng cũng đang được triển khai.

Theo kế hoạch, lúc 7 giờ 30 cùng ngày, các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Tổng Bí thư Trần Phú, Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, nơi thờ Anh hùng liệt sĩ Lê Thị Riêng và Anh hùng liệt sĩ Trần Văn Kiểu. Lễ viếng, truy điệu bắt đầu lúc 8 giờ. Sau đó, hài cốt các liệt sĩ được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM để an táng.

Theo SGGPO