Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân; động viên cán bộ, chiến sĩ tuyến biên giới huyện Quan Sơn

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 11/1, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân; thăm hỏi gia đình chính sách, động viên cán bộ, chiến sĩ tuyến biên giới huyện Quan Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tọi, ở bản Lang, xã Trung Hạ.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Văn Thi, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa đài tượng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại đài tượng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn, bày tỏ lòng tri ân và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh dâng hoa các anh hùng liệt sĩ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng cuộc sống ngày càng văn minh hiện đại, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của Đồn Biên phòng Mường Mìn, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Hải quan Na Mèo và xã Na Mèo tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo.

Kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu của Đồn Biên phòng Mường Mìn, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Hải quan Na Mèo và xã Na Mèo, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng và cán bộ hải quan cửa khẩu Na Mèo đã đạt được trong năm 2024, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc, phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị trong thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ và cấp ủy, chính quyền trên tuyến biên giới huyện Quan Sơn tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, bám dân, bám bản, nắm chắc tình hình khu vực biên giới, cùng với cấp ủy, chính quyền giữ vững an ninh - trật tự; làm tốt công tác dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ. Nêu cao tinh thần sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống để bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, chủ quyền biên giới của đất nước. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng khắc phục khó khăn để giữ gìn biên cương, giữ dân yên, dân vui đón Tết, đón năm mới với niềm tin khí thế mới, cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện thành công đại hội Đảng các cấp. Phát huy hình ảnh bộ đội Cụ Hồ để giữ trọn niềm tin của Nhân dân. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác đối ngoại, tăng cường tình hữu nghị các cấp ủy, chính quyền lực lượng vũ trang với nước bạn Lào.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng quà Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Đồn Biên phòng Mường Mìn, Đồn Biên phòng Tam Thanh, Hải quan Na Mèo và xã Na Mèo.

Nhân dịp năm mới và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chúc cán bộ, chiến sĩ và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân tuyến biên giới huyện Quan Sơn mạnh khỏe, hạnh phúc, năm mới giành nhiều thắng lợi mới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quan Sơn về tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Làm việc với lãnh đạo huyện Quan Sơn, sau khi nghe báo cáo tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ, phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh biểu dương, chúc mừng sự nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn trong thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong năm 2024.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Bên cạnh kết quả đạt được, Quan Sơn vẫn là huyện nghèo, sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh, vì vậy Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn cần phải cố gắng hơn nữa.

Về nhiệm vụ năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn cần phải nắm bắt thời cơ, vận hội, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 ngay từ những tháng đầu, quý đầu và cả năm.

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Quan Sơn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đón xuân, vui tết cho Nhân dân; quan tâm đến đời sống Nhân dân để mọi người, mọi nhà được vui xuân, đón tết an toàn. Triển khai các phương án tổ chức Tết Nguyên đán Ất Tỵ an toàn, vui tươi, tiết kiệm; tổ chức thăm hỏi các đối tượng chính sách, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các lực lượng, đơn vị trực tết, nhất là các lực lượng trên tuyến biên giới. Tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên xây dựng huyện Quan Sơn ngày càng phát triển. Cùng với đó, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia; giữ vững chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, các tuyến biên giới. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đối ngoại với huyện Viêng Xay và Sầm Tớ (Lào). Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Khẩn trương thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà bà Lò Thị Khon, 65 năm tuổi Đảng, tại bản Ngàm, xã Trung Thượng (Quan Sơn).

Đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hà Thị Tọi, tại bản Lang, xã Trung Hạ và bà Lò Thị Khon, 65 năm tuổi Đảng, tại bản Ngàm, xã Trung Thượng (Quan Sơn), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta mãi mãi ghi nhớ công ơn và sự hy sinh của các gia đình chính sách đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh gửi tới các gia đình chính sách lời chúc mừng tốt đẹp, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân các địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, để mọi người, mọi nhà được vui xuân đón tết.

Minh Hiếu