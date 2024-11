Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân bản Pùng, xã Quang Chiểu

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2024), sáng 11/11, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân bản Pùng, xã Quang Chiểu, huyện biên giới Mường Lát.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đến dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân bản Pùng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu thăm gian hàng sản phẩm truyền thống xã Quang Chiểu.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh và các đại biểu dự và chung vui ngày hội.

Cùng dự và chung vui ngày hội có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Mai Xuân Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Mường Lát.

Đại diện bản Pùng ôn lại lịch sử 94 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Trong không khí vui tươi của ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh cùng các đại biểu và Nhân dân bản Pùng đã ôn lại lịch sử 94 năm xây dựng, trưởng thành của MTTQ Việt Nam; kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Bản Pùng có diện tích tự nhiên 745,7ha; có 249 hộ với 1.146 nhân khẩu; trong đó, đại đa số là bà con dân tộc Thái (chiếm 99%), còn lại là dân tộc Mường và dân tộc Kinh. Trong những năm qua, cán bộ và Nhân dân bản Pùng đã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết quý báu; cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực; nổi bật là: Đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, tạo được sức lan tỏa rộng khắp. Bản Pùng đã vinh dự được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới từ năm 2020; đến nay, đang tiếp tục phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng các tiêu chí Nông thôn mới kiểu mẫu. Đã xây dựng được 2 sản phẩm OCOP 3 sao, gồm: Gạo nếp Cay Nọi và Măng khô rối.

Đời sống của bà con Nhân dân từng bước được cải thiện; toàn bản có 12 hộ có máy cày bừa, 70% số hộ có xe máy; có 84 người tham gia xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...; có 29 hộ gia đình sản xuất, kinh doanh khá, giỏi. Thu nhập bình quân đầu người của bản ước đạt hơn 45 triệu đồng/người/năm. Sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển; tổng diện tích sản xuất 2 vụ lúa đạt 139ha; diện tích sắn 10ha; năng suất rau, củ, quả các loại đạt bình quân 2 tạ/ha/vụ; chăn nuôi duy trì ổn định; hiệu quả kinh tế lâm nghiệp ngày càng tăng.

Công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng; bộ mặt bản làng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; đời sống văn hóa, tinh thần của bà con được nâng lên; thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và các lễ hội. Toàn bản có 124 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”; 46 hộ được công nhận “Gia đình ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”.

Tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Các Tổ an ninh xã hội, Tổ hòa giải cộng đồng được quan tâm kiện toàn và phát huy tốt vai trò trong việc ngăn chặn và giải quyết các vụ việc xảy ra. Công tác quân sự được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo số lượng và chất lượng tham gia huấn luyện.

Công tác phát triển đảng viên được quan tâm, Chi bộ bản Pùng hiện có 22 đảng viên, đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, tích cực tuyên truyền, vận động bà con Nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, lãnh đạo khu dân cư và Ban Công tác Mặt trận bản Pùng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui với cán bộ, đảng viên và Nhân dân bản Pùng cùng các đại biểu, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà cách mệnh thành công, nhờ sức mạnh đại đoàn kết mà kháng chiến sẽ thắng lợi. Đại đoàn kết là một lực lượng tất thắng”. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành giá trị văn hóa, giá trị chính trị quý báu của Việt Nam trong thời đại mới”.

Chính vì vậy, đã từ nhiều năm nay, việc tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư đã trở thành nét đẹp văn hóa, là ngày hội của toàn dân. Mục đích của ngày hội nhằm xây dựng, củng cố và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trò của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới. Những kết quả của ngày hội giúp mang lại những giá trị tinh thần, làm giàu thêm ý chí cách mạng, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội từ mỗi thôn, làng, tổ dân phố, cụm dân cư...

Qua nghe báo cáo về kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận, đánh giá cao và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, đảng viên, Nhân dân bản Pùng đã đạt được trong thời gian qua.

Để cán bộ, đảng viên và Nhân dân bản Pùng tiếp tục đoàn kết, giữ vững tình làng nghĩa xóm, phát huy tinh thần trách nhiệm của từng người dân trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể huyện Mường Lát, xã Quang Chiểu và nhất là chi uỷ, chi bộ bản Pùng tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện và chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương.

Cấp ủy đảng, chính quyền cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét để nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân. Cổ vũ, động viên từng gia đình, từng người dân nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động sản xuất, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng, phấn đấu không còn hộ nghèo, tăng hộ khá và có thêm nhiều hộ giàu.

Tiếp tục tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; quan tâm làm tốt công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ vững an ninh, trật tự tại cơ sở; chăm lo đến việc học tập cho con em; phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái để đưa bản Pùng sớm trở thành bản Nông thôn mới kiểu mẫu.

Tích cực tham gia xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tăng cường dân chủ trong tham gia xây dựng cấp ủy, chính quyền cơ sở; xây dựng cộng đồng vững mạnh về an ninh, trật tự; phòng ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; cảnh giác với các âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đặc biệt, vận động Nhân dân đề cao cảnh giác, kịp thời phát hiện những âm mưu, thủ đoạn mị dân của các thế lực thù địch để dân biết, dân không tin, không theo. Tiếp tục tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do cấp ủy, chính quyền và MTTQ Việt Nam phát động.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bà con Nhân dân bản Pùng tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thi đua, học hỏi, áp dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất lao động, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng; chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới. Lãnh đạo tỉnh sẽ luôn đồng hành, lắng nghe, và tạo điều kiện tốt nhất để bà con phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh nhấn mạnh: Đoàn kết chính là sức mạnh, là cội nguồn dẫn đến mọi thành công, vì thế cán bộ và Nhân dân bản Pùng cần tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, khắc sâu và làm tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Cùng nhau xây dựng bản Pùng ngày càng đổi mới, giàu đẹp hơn, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng bản Pùng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng...

... trao tiền hỗ trợ cho hộ nghèo, khó khăn...

... và trao quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn bản Pùng.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tặng bản Pùng bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một biểu tượng cao đẹp, thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam và trao quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, khó khăn ở bản Pùng.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng cán bộ và Nhân dân bản Pùng.

