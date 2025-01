Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân huyện Thường Xuân

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, sáng 7/1, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống Nhân dân huyện Thường Xuân. Cùng đi có đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thành ủy, UBND TP Thanh Hóa.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa tặng quà, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận và biểu dương cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc biên cương của Tổ quốc; đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ở địa bàn đóng quân.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị cán bộ, chiến sỹ đơn vị cần nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu trước mọi tình huống, không để bất ngờ, bị động, bảo đảm để Nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm; có biện pháp quản lý chặt chẽ khu vực biên giới, phòng, chống tội phạm. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các ngành, các lực lượng tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành và thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác dân vận, giữ vững lòng dân, phát huy vai trò của Nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới, đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy. Quan tâm chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, tổ chức vui tết, đón xuân ở đơn vị vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; tổ chức thăm hỏi gia đình chính sách, người nghèo trên địa bàn đóng quân...

Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Bát Mọt.

Để động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Thanh Hóa tặng mỗi cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bát Mọt 1 triệu đồng.

Tiếp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong (103 tuổi) ở xã Lương Sơn và thăm thương binh Lê Duy Phú ở thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân thăm hỏi, chúc tết Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong ở thôn Trung Thành, xã Lương Sơn.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa thăm hỏi sức khỏe, tặng quà thương binh Lê Duy Phú ở Thôn Trung Chính, thị trấn Thường Xuân.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc, thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam Anh hùng Lang Thị Phong và thương binh Lê Duy Phú; chúc các gia đình đón năm mới đoàn viên, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và Nhân dân địa phương tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi trên địa bàn.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa tặng quà Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3.

Đến thăm và tặng quà tết Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 3 - đơn vị đang được giao nhiệm vụ quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ hệ thống công trình thủy lợi Cửa Đạt, đồng chí Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa đề nghị ban cần tập trung vận hành hiệu quả, an toàn và quản lý tốt công trình hồ chứa nước Cửa Đạt, đảm bảo cung cấp nước cho Nhân dân sản xuất.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt huyện Thường Xuân.

Làm việc với huyện Thường Xuân, đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đánh giá cao những kết quả mà huyện Thường Xuân đã đạt được trong năm 2024 và chuẩn bị kế hoạch sản xuất, chăm lo đời sống cho Nhân dân trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Đồng chí đề nghị huyện Thường Xuân cần tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; đảm bảo mọi người dân đều có tết. Triển khai có hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới. Tổ chức các hoạt động vui xuân, đón tết cho Nhân dân, đảm bảo “vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, nghĩa tình”. Cùng với đó, từ huyện đến xã cần phải bắt tay ngay vào thực hiện các nhiệm vụ năm 2025 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới, với tinh thần quyết tâm cao nhất để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; phấn đấu đưa huyện thoát nghèo và vươn lên trở thành huyện khá của tỉnh.

Nhân dịp tết đến xuân về, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa chúc lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân huyện Thường Xuân mạnh khỏe, đón xuân vui vẻ, hạnh phúc, Đảng bộ ngày càng vững mạnh, Nhân dân trong huyện ngày càng ấm no.

Đoàn công tác tặng quà chúc tết; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; trao kinh phí cho quỹ Vì người nghèo huyện Thường Xuân.

Nhân dịp này, Đoàn công tác đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố cho huyện Thường Xuân; TP Thanh Hóa tặng 2 tỷ đồng kinh phí hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn theo Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 200 triệu đồng cho quỹ “Vì người nghèo” huyện Thường Xuân.

Anh Tuân