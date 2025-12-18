Bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát năm 2025

Chiều ngày 18/12, tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức bế giảng lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2025.

Các đại biểu dự lễ bế giảng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; Trần Quốc Bình, Ủy viên UBKT Trung ương; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các Vụ của UBKT Trung ương; lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh cùng 411 học viên là lãnh đạo, cán bộ, công chức làm công tác KTGS các cấp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương và các đại biểu dự lễ bế giảng.

Sau 4 ngày học tập (từ 15 đến 18/12/2025), với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, lớp thứ 2 bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu về công tác KTGS năm 2025 tại tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa; Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, dự lễ bế giảng.

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được tiếp thu 9 chuyên đề chuyên sâu về công tác KTGS của Đảng gồm: Tổng quan về ngành Kiểm tra Đảng và công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng; Công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên; Giám sát chuyên đề đối với tổ chức Đảng và đảng viên; Kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm; Kiểm tra tài chính Đảng. Giải quyết tố cáo và giải quyết khiếu nại kỷ luật của Đảng; Kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng...

Các học viên dự lễ bế giảng.

Tổng hợp kết quả khảo sát ý kiến đánh giá lớp bồi dưỡng cho thấy, đa số các học viên đánh giá tốt về chất lượng của giảng viên và nội dung, chương trình giảng dạy, việc tổ chức, quản lý và các điều kiện cơ sở vật chất tổ chức lớp. Bài thu hoạch cuối khóa học của các học viên đã nêu bật những nội dung tâm đắc nhất trong các chuyên đề được truyền đạt, gắn với trách nhiệm cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác KTGS tại địa phương, đơn vị. Đây là cơ sở để UBKT Tỉnh ủy nghiên cứu, phân tích, tổng hợp những nội dung thuộc thẩm quyền của địa phương, của tỉnh và Trung ương để tập trung xây dựng, giải đáp khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất, kiến nghị UBKT Trung ương hướng dẫn, giải đáp.

Toàn cảnh lễ bế giảng.

Tại lễ bế giảng, các học viên được nghe đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, trao đổi, giải đáp một số kiến nghị, đề xuất; đồng thời, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác KTGS để các học viên tiếp tục vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác tại cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương phát biểu tại Lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương Hoàng Văn Trà ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các đồng chí giảng viên, Ban tổ chức lớp và tất cả các đồng chí học viên. Đồng thời khẳng định: Quá trình học tập, các đồng chí học viên đã khắc phục mọi khó khăn, học tập, nghiên cứu nghiêm túc, tích cực tham gia trao đổi kinh nghiệm thực tiễn.

Các học viên dự lễ bế giảng.

Các đồng chí giảng viên đã truyền đạt bài giảng đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra; tăng cường đối thoại với học viên, giúp học viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác KTGS của Đảng; về nguyên tắc, phương pháp, quy trình; nhất là củng cố, nâng cao hơn kỹ năng trong quá trình trực tiếp thực hiện hoạt động nghiệp vụ công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng, làm tiền đề cho việc nâng cao hơn hiệu quả, chất lượng thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi học viên ở cơ sở, địa phương, đơn vị.

Đồng chí Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa, cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm UBKT Trung ương đề nghị, sau lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên sâu này, các đồng chí học viên khi trở về địa phương, đơn vị công tác, phát huy các kiến thức, kinh nghiệm thu nhận được qua lớp học; trên cương vị công tác của mình tiếp tục, thường xuyên tự học tập, trau dồi kiến thức nghiệp vụ để tự tin, bản lĩnh, vững vàng hơn, thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác KTGS, kỷ luật Đảng của đơn vị, địa phương.

Đề nghị Vụ Địa bàn III thường xuyên trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ công tác KTGS, kỷ luật Đảng cho các đồng chí học viên; đồng thời, phối hợp cùng Vụ Nghiên cứu - Đào tạo nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan, Ban Tổ chức lớp học kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, báo cáo và đề xuất với Thường trực UBKT Trung ương tổ chức các lớp bồi dưỡng tiếp theo đạt kết quả tốt hơn nữa.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 411 học viên đủ điều kiện được UBKT Trung ương cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng.

Phan Nga