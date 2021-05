Thiệu Hóa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

Ngày 4-5, tại thị trấn Thiệu Hóa và xã Thiệu Chính, Ủy ban MTTQ huyện Thiệu Hoá đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử đối với những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện Thiệu Hóa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại các hội nghị, đại diện Tổ thư ký đã đọc tóm tắt tiểu sử và quá trình công tác của các ứng cử viên; các ứng cử viên báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình, nhằm thực hiện trách nhiệm đại biểu nếu được tín nhiệm; đồng thời trao đổi những vấn đề cử tri quan tâm, tạo điều kiện để cử tri tiếp xúc với những người ứng cử, hiểu rõ hơn về người ứng cử.

Nhìn chung các chương trình hành động của các ứng cử viên được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, tập trung chủ yếu vào những mối quan tâm của cử tri về phát triển kinh tế - xã hội, đời sống, lao động, giao thông, việc làm, y tế, giáo dục...

Đại diện cử tri của các xã, thị trấn đã phát biểu ý kiến và nêu lên một số đề xuất, kiến nghị như: Cần quan tâm đến công tác phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chợ ATTP, ngăn chặn nạn hút cát trái phép, xử lý tệ nạn xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng; quan tâm phân bổ tài chính hợp lý cho các cấp; quan tâm tu bổ, vây dựng các tuyến đường giao thông đã xuống cấp, phát triển hạ tầng giao thông; quan tâm đến đầu ra các sản phẩm của nông dân; tăng cường quản lý công tác vệ sinh môi trường; đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp thu hút doanh nghiệp lớn về huyện để tạo thêm việc làm chon Nhân dân...

Thay mặt cho tổ đại biểu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy Thiệu Hoá đã tiếp thu, giải trình một số kiến nghị của các cử tri tại hội nghị về các lĩnh vực nông nghiệp, khai thác khoáng sản, giao thông, ô nhiễm môi trường, phân bổ ngân sách...

Phát biểu bế mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thiệu Hóa Đỗ Ngọc Luân đề nghị từ nay đến ngày bầu cử các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tăng cường công tác tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND và ngày bầu cử 23-5-2021. Bên cạnh đó cần tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an ninh - trật tự, an toàn xã hội, giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân để Cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thực sự là ngày hội toàn dân.

Thanh Tuyên