Thị xã Bỉm Sơn chuẩn bị tốt các điều kiện, sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến thời điểm này các điều kiện cơ bản cho Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã được các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể tập trung lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ và đúng luật.

Cụm pano tuyên truyền bầu cử tại trung tâm thị xã

Để đảm bảo Cuộc bầu cử diễn ra thành công, thị xã Bỉm Sơn đã tích cực rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất; chuẩn bị hòm phiếu, con dấu, đảm bảo việc nhận và cấp phát tài liệu cho các cơ quan, đơn vị và các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn thị xã.

Công tác tuyên truyền về bầu cử được thị xã đặc biệt quan tâm. Trung tâm Văn hóa, Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã tăng cường thời lượng phát thanh, đến nay đã phát 106 lượt phát thanh; cổng thông tin điện tử đăng tải 20 lượt tin, bài tuyên truyền về bầu cử.

Thị xã thực hiện thay 5 cụm pano tấm lớn tại cầu Tống Giang, ngã tư Ngọc Trạo, khu vực Thị ủy, cầu Hà Lan, Điện lực Bỉm Sơn; treo 30 băng rôn, 100 áp phích, 50 phướn dọc, 300 cờ, hồng kỳ tại một số điểm quan trọng như Quốc lộ 1A đoạn từ cầu Tống Giang đến Dốc Xây, cổng cơ quan thị ủy, UBND thị xã…

Cử tri tìm hiểu về các ứng cử viên tại điểm niêm yết UBND xã Quang Trung

Các thành viên Ủy ban bầu cử thị xã theo nhiệm vụ được phân công đã chủ động kiểm tra công tác bầu cử tại các phường, xã. Đến nay các phường, xã đã chuẩn bị tốt cơ sở vật chất phục vụ cho bầu cử. Ủy ban bầu cử cấp xã đã chuẩn bị đủ 42 hòm phiếu chính và 42 hòm phiếu phụ phục vụ cho cuộc bầu cử. Thực hiện báo cáo thống kê số lượng, chất lượng dấu bầu cử; thực hiện khắc mới 2 con dấu phục vụ bầu cử.

Việc lập và niêm yết danh sách cử tri thực hiện đúng theo Luật, đúng thời gian quy định. 7/7 phường, xã và tại các đơn vị Quân đội đứng chân trên địa bàn đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri tại UBND phường, xã và các khu vực bỏ phiếu.

Để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong cuộc bầu cử, Ủy ban bầu cử thị xã đã thành lập tiểu ban bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2026 do Trưởng Công an thị xã là trưởng tiểu ban. Đồng thời xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh - trật tự an toàn xã hội trong quá tình triển khai công tác bầu cử; phối hợp với lực lượng công an, quân sự phường, xã và các cơ quan, đơn vị, ban ngành có liên quan xây dựng phương án cụ thể, bảo đảm cho Cuộc bầu cử diễn ra an toàn; phát hiện và xử lý kịp thời những âm mưu phá hoại cuộc bầu cử.

Để kiểm soát chặt chẽ và ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 xâm nhập vào địa bàn thị xã, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 886/KH-UBND, ngày 1-4-2021 về phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo công tác y tế cho Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn thị xã. Ngày 23-4-2021, Ủy ban bầu cử thị xã ban hành công văn số 46/UBBC hướng dẫn Ủy ban bầu cử cấp xã lập danh sách cử tri và phương án thực hiện bỏ phiếu đối với các trường hợp đang cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 và tại các địa phương có dịch bệnh phát sinh.

Thu Thủy