Sẵn sàng cho ngày bầu cử

Hôm nay (23-5), cử tri trong tỉnh từ miền xuôi đến miền ngược, từ nông thôn đến thành thị nô nức đi bỏ lá phiếu của mình, sáng suốt lựa chọn ra những ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp đủ tâm, đủ tầm để chăm lo việc nước, gánh vác việc dân.

Khu vực bỏ phiếu số 6, phường Trường Thi (TP Thanh Hóa) chuẩn bị vách ngăn để cử tri lựa chọn đại biểu bỏ phiếu.

Từ nhiều ngày nay, trên khắp các nẻo đường, góc phố, nơi nào cũng rực rỡ cờ hoa, hòa với đó là niềm phấn khởi, háo hức của các tầng lớp Nhân dân hướng về ngày hội lớn. Không hân hoan, không kỳ vọng sao được khi chỉ có một ngày thôi nhưng đó sẽ là một ngày quyết định cả chặng đường phát triển mới của xứ Thanh cùng đất nước. Xã ven biển Hoằng Trường (Hoằng Hóa) mỗi tuyến đường, mỗi khu dân cư đều rực sắc cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu, tranh cổ động chào mừng bầu cử. Ông Phạm Thanh Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường cho biết: “Xã Hoằng Trường có hơn 100 phương tiện khai thác xa bờ với khoảng 1.000 ngư dân tham gia đánh bắt trên biển. Vì thế, chúng tôi rất coi trọng công tác tuyên truyền để toàn thể Nhân dân, đặc biệt là ngư dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của ngày bầu cử. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoằng Trường cũng được xem là một tuyên truyền viên tích cực, là cầu nối đưa thông tin bầu cử đến với ngư dân trên biển. Điều đặc biệt nhất, ngày bầu cử 23-5 (tức 12-4 âm lịch) cũng chính là ngày “nước sinh” nên toàn bộ tàu thuyền đều cập bến, hơn 1.000 ngư dân khai thác thủy sản xa bờ sẽ có mặt tại địa phương để tham gia bỏ phiếu”. Toàn xã Hoằng Trường có 7 khu vực bỏ phiếu, đến thời điểm này, cả 7 khu vực bỏ phiếu đều hoàn tất công tác chuẩn bị. Hơn 7.000 cử tri trong xã đang háo hức, mong đợi đến ngày hội lớn để cầm trên tay lá phiếu niềm tin, bầu ra những đại biểu ưu tú vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước và mỗi địa phương.

Dưới nắng vàng, TP Thanh Hóa như đang khoác lên mình bộ áo mới tươi đẹp, đầy sức sống. Không chỉ ở các công trình công cộng, trụ sở cơ quan, doanh nghiệp được trang hoàng lộng lẫy mà nét mặt cán bộ, đảng viên và người dân thành phố cũng toát lên niềm phấn khởi và kỳ vọng về thành công của ngày hội. Mỗi người dân thành phố khi đi trên các tuyến đường đều muốn chậm lại một chút để nhìn rõ hơn những dòng chữ chào mừng và cảm nhận không khí hân hoan trước ngày hội lớn. Tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Trường Thi, những câu khẩu hiệu chào mừng còn tươi mới, những lá cờ Tổ quốc rực đỏ các tuyến đường khiến không khí càng thêm náo nức. Ông Ngô Sỹ Hùng, bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ bầu cử số 6 chia sẻ: “Nhiều ngày qua, các thành viên khu vực bỏ phiếu số 6 hoạt động liên tục để triển khai từng nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, nhóm sẽ làm nhiệm vụ giãn cách cử tri đến bỏ phiếu, tránh tập trung đông người, yêu cầu cử tri đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt; nhóm phát phiếu và hướng dẫn cử tri thực hiện các bước bỏ phiếu theo đúng quy định; nhóm phụ trách hòm phiếu phụ có trách nhiệm mang hòm phiếu phụ đến Bệnh viện Đa khoa TP Thanh Hóa, Bệnh viện Y học cổ truyền Thanh Hóa để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đã được lập danh sách cử tri thực hiện quyền bầu cử. Ngoài ra, 10 thành viên các tổ liên gia có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở cử tri đi bỏ phiếu đầy đủ, đúng giờ”. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử phường Trường Thi, 7/7 khu vực bỏ phiếu của phường đã hoàn tất việc trang trí khánh tiết, vệ sinh môi trường, bảo đảm cơ sở vật chất, an ninh trật tự (ANTT) để cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, TP Thanh Hóa đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy trình, đúng luật định. Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa cho biết: “Nhiệm kỳ 2021-2026, số đại biểu HĐND thành phố được bầu là 40 đại biểu, số đại biểu HĐND phường, xã được bầu là 739 đại biểu. Tổng khu vực bỏ phiếu trên địa bàn thành phố là 251. Bám sát các kế hoạch của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Hội đồng Bầu cử tỉnh, các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã được TP Thanh Hóa hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật. Cuộc bầu cử lần này khác với các cuộc bầu cử khác là ngoài bảo đảm cho cử tri đi bầu đúng, đủ, các tổ bầu cử phải thực hiện nghiêm tất cả các bước phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời xây dựng phương án, kịch bản, bố trí lực lượng để những cử tri đang cách ly tập trung, cách ly tại nhà được tham gia bỏ phiếu. Các tổ chỉ đạo, tổ kiểm tra công tác bầu cử của thành phố liên tục kiểm tra, rà soát cho đến đêm ngày 22-5, bảo đảm mọi công việc đều hoàn tất để ngày 23-5, cử tri đi bỏ phiếu đạt tỷ lệ cao nhất, bầu đủ số lượng và cơ cấu đại biểu”.

Có thể cảm nhận rõ, bầu cử ĐBQH và bầu cử đại biểu HĐND các cấp là dịp để củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân với cơ quan quyền lực Nhà nước. Niềm tin yêu tụ về ngày hội để vun đắp cho mối đại đoàn kết toàn dân ngày thêm bền chặt. Những ngày cận kề bầu cử, xã Nga Liên – xã có hơn 90% đồng bào công giáo của huyện Nga Sơn luôn phong quang, sạch đẹp, cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Ông Nguyễn Văn Khải, Trưởng Tổng Trung, Giáo xứ Tam Tổng tại xã Nga Liên trò chuyện: “Đồng bào công giáo ở đây luôn xác định người công giáo tốt cũng phải là người công dân tốt, giáo dân phải tích cực tham gia xây dựng chính quyền, xây dựng đất nước để đạo giáo luôn đồng hành cùng đất nước, cùng dân tộc. Với suy nghĩ đó mà đông đảo giáo dân xã Nga Liên sẽ hăng hái đi bầu cử, thực hiện quyền công dân của mình”.

Tại các huyện miền núi xứ Thanh, nơi đâu chúng tôi cũng bắt gặp không khí vui tươi, phấn khởi. Con đường rợp bóng cây xanh từ trung tâm xã Minh Sơn (Ngọc Lặc) về thôn Minh Thái luôn tấp nập người qua lại để chuẩn bị cho ngày hội. Ông Trịnh Huy Diến, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Minh Thái, tổ trưởng tổ bầu cử số 7 cho biết: “Từ đầu tháng 4-2021, tổ bầu cử số 7 đã tập trung tu sửa nhà văn hóa, chuẩn bị bàn ghế, loa đài, trang trí pa nô, khẩu hiệu và bố trí các phương án tổ chức ngày bầu cử. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên chúng tôi liên tục rà soát để bổ sung danh sách cử tri là học sinh, sinh viên, công nhân... từ các tỉnh, thành khác trở về địa phương, bảo đảm những người đủ điều kiện đều được bỏ phiếu”. Tại xã Hiền Kiệt (Quan Hóa), không khí náo nức hướng về ngày bầu cử hiện hữu ở từng thôn, bản. Nhiều cử tri chia sẻ, bày tỏ niềm vui, sự mong đợi về ngày hội lớn của đất nước. Cử tri Vi Thị Xoa cho biết: “Tôi đã tìm hiểu kỹ về tiểu sử của các ứng cử viên ĐBHQ, HĐND các cấp để chọn ra người đủ tiêu chuẩn bỏ phiếu. Tôi cũng như đông đảo cử tri trong thôn mong muốn, những đại biểu được bầu chọn ở nhiệm kỳ này sẽ luôn xứng đáng với niềm tin yêu, kỳ vọng của cử tri, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương”.

Góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử, công tác ANTT được lực lượng công an triển khai một cách toàn diện, đồng bộ. Công an tỉnh đã phát động trong toàn lực lượng công an mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Các đơn vị nghiệp vụ phân công, bố trí lực lượng theo các tuyến, địa bàn trọng điểm. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động bám sát cơ sở, tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự công cộng, trật tự, an toàn giao thông, bảo đảm an toàn tại các địa điểm tổ chức bầu cử. Tại huyện Nông Cống, những ngày qua, các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn thường xuyên nắm tình hình Nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, nhạy cảm và phức tạp như vùng giáo, nơi đang có tranh chấp, khiếu kiện phức tạp. Cùng với việc tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trước, trong và sau bầu cử, Công an huyện Nông Cống cũng thành lập các tổ đảm bảo ANTT tại nơi tổ chức bầu cử và xây dựng 4 tình huống phức tạp về ANTT có thể xảy ra trong quá trình bầu cử để diễn tập, thực hành xử lý. Mục tiêu cao nhất mà Công an huyện Nông Cống đặt ra là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh có 5 đơn vị bầu cử ĐBQH, 27 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 259 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, 3.909 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 3.983 tổ bầu cử ở 3.983 khu vực bỏ phiếu. Đến hôm nay, tất cả các đơn vị bầu cử, các tổ bầu cử đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị để cử tri trong tỉnh đi bỏ lá phiếu niềm tin, lá phiếu trách nhiệm của mình.

“Lá phiếu nhỏ” mang theo “trách nhiệm lớn”, mỗi cử tri với lá phiếu của mình sáng suốt lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu, đủ đức, đủ tài, tận tâm cống hiến vì sự phồn thịnh của xứ Thanh và sự đi lên của đất nước.

