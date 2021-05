Huyện Hậu Lộc triển khai công tác bầu cử đúng quy định, đảm bảo tiến độ

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBBC ngày 31-1-2021 của Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, công tác bầu cử trên địa bàn huyện Hậu Lộc đã và đang được thực hiện đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện Hậu Lộc khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Do chuẩn bị chu đáo, bài bản nên công tác tổ chức các hội nghị triển khai bầu cử của huyện được hoàn thành từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 một tháng. Ngày 18-1-2021, sau khi tiếp thu chỉ đạo tại hội nghị do Tỉnh ủy tổ chức, Huyện ủy Hậu Lộc đã triệu tập hội nghị toàn huyện triển khai công tác bầu cử với sự tham dự của gần 150 đồng chí là lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, MTTQ và các đoàn thể, các phòng, ban, ngành cấp huyện, cán bộ chủ chốt của các xã, thị trấn. Từ ngày 19 đến 22-1-2021, 23/23 xã, thị trấn đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử.

Huyện cũng đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 15 thành viên do đồng chí Bí thư Huyện ủy làm trưởng ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã phân công trách nhiệm các thành viên đảm bảo đầy đủ các nhiệm vụ nhằm lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện công tác bầu cử theo đúng quy định. 23/23 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện đã thành lập ban chỉ đạo bầu cử với tổng số 263 thành viên do bí thư đảng ủy xã, thị trấn làm trưởng ban chỉ đạo. Bên cạnh đó, huyện đã thành lập UBBC huyện gồm 15 thành viên do đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch UBBC. Tất cả 23 xã, thị trấn trên địa bàn huyện hoàn thành việc thành lập UBBC cấp xã đảm bảo đúng thời gian theo quy định, với tổng số 251 thành viên, do đồng chí chủ tịch UBND xã, thị trấn làm chủ tịch UBBC. UBBC huyện và xã cũng đã thành lập các tiểu ban để tham mưu, tổ chức thực hiện một số mặt của công tác bầu cử.

Tiếp theo đó, UBBC cấp huyện và cấp xã đã ban hành quyết định ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 (trước ngày 4-3-2021). Ở cấp huyện, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện là 9 đơn vị; số đại biểu HĐND huyện được bầu là 35 đại biểu. Ở cấp xã, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 165 đơn vị; số đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 595 đại biểu. Trên cơ sở số đơn vị bầu cử đã được ấn định, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã. Trong đó, UBND huyện thành lập 9 ban bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số 91 thành viên tham gia. UBND 23/23 xã, thị trấn thành lập 165 ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 với tổng số 1.210 thành viên tham gia.

Trên cơ sở phê chuẩn của UBND huyện, UBND 23/23 xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập 165 khu vực bỏ phiếu. Căn cứ số lượng khu vực bỏ phiếu đã được thành lập, UBND các xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập 165 tổ bầu cử với tổng số 2.033 thành viên tham gia. UBBC đã tiếp nhận 90 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.469 hồ sơ người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. 100% hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã đều được giới thiệu ứng cử, không có người tự ứng cử.

Sau hội nghị hiệp thương lần ba đã biểu quyết giới thiệu 61 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 990 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Đến ngày 26-4-2021, UBBC huyện và UBBC 23/23 xã, thị trấn đã ban hành quyết định công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo tiến độ thời gian theo quy định. Kết quả lập và niêm yết danh sách cử tri, toàn huyện có tổng số cử tri ghi trong danh sách là 129.813 người (trong đó số cử tri nam là 62.352 người, cử tri nữ là 67.461 người).

Quá trình chuẩn bị công tác bầu cử, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện luôn được giữ vững ổn định. Các cấp, các ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn, thành công của cuộc bầu cử. Trong đó, công an huyện đã chủ động xây dựng phương án về an ninh trật tự; tăng cường cán bộ, chiến sĩ thuộc các đội nghiệp vụ xuống cơ sở, phối hợp với UBBC cấp xã tổ chức rà soát, xác minh tiêu chuẩn chính trị của các nhân sự ứng cử; nắm tình hình liên quan đến đình công trong công nhân, các điểm tranh chấp, khiếu kiện trong Nhân dân, kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, không để phức tạp về an ninh trật tự, hình thành điểm nóng trước, trong thời gian bầu cử. Bên cạnh đó, huyện đã ban hành Kế hoạch số 58 về phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo y tế cho cuộc bầu cử.

Như vậy đến nay, các điều kiện cơ bản cho công tác bầu cử trên địa bàn huyện đã được triển khai đúng quy định, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Cùng với đó, huyện đã tập trung tuyên truyền công tác bầu cử bằng nhiều hình thức, như: Xây dựng chuyên mục trên hệ thống đài truyền thanh, băng-zôn, pa-nô, khẩu hiệu, tranh cổ động... Nhằm đảm bảo công tác từ nay đến ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, huyện đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, kiểm tra, chuẩn bị tất cả các điều kiện cần thiết cho cuộc bầu cử. Đồng thời, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các cấp đẩy mạnh vận động, tuyên truyền để cử tri tham gia cuộc bầu cử với tỷ lệ cao nhất.

Bài và ảnh: Ngọc Anh